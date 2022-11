[American Eagle Outfitters, Inc. ]

「Holid@e Your Way!」キャンペーンを発表



アメリカンイーグルから 、ホリデーシーズンにぴったりなアイテムが揃った2022年の冬コレクションが登場。









アメリカンイーグル(American Eagle)は、自分らしくホリデーシーズンを過ごすためのキャンペーン「Holid@e Your Way!」を発表しました。最新の冬コレクションは、季節カラーのウィンターアイテムや、幅広いフィット感と素材のお気に入りの#AEjeansを展開。おうちで家族とゆっくり過ごすときも、友人とのパーティーのときも、アメリカンイーグルと一緒に自分らしくホリデーシーズンを楽しめます。















こだわりのレーディスアイテムが多数新登場!AE モックネックセーターや新鮮なカラーのグラフィックスウェットは、この季節に欠かせないアイテム。ボトムスには、ベストセラーのマムジーンズや今シーズンの新作バルーン ジーンズ(カーブした「バルーン」のようなレッグの新しいアイコニックなクラシックスタイル)が注目。スタイリッシュでかわいいだけでなく、お出かけにも十分なストレッチ性を備えています。

体型を美しく見せるジーンズをお探しなら、すっきりとしたシルエットのローライズ ジェギングがおすすめ。気温が下がったら、シェルパの裏地が付いたデニムジャケットは、最も寒い日でも体を温めるのに最適です。AE Ne(x)t LevelのスーパーハイウエストフレアジーンズとフランネルシャツやTシャツと合わせれば、ヴィンテージ感のあるトータルルックが完成。













メンズアウターには、シェルパデニムジャケットがイチ押し。シェルパ裏地のディテールは、シーズンを通して暖かく過ごせるようデザインされています。また、フランネルシャツと重ね着して、お気に入りの#AEjeansと合わせれば、アイコニックなクラシックスタイルに仕上げることができます。ホリデームードを盛り上げるために、ホリデーカラーを豊富に取り揃えたグラフィックパーカーを着てみてください。AE AirFlex+スキニージーンズと合わせれば、涼しい気候の中でも心地よく快適に過ごせます。最も柔らかいAE スーパーソフト ロングスリーブ グラフィックTシャツは、暖かく、そしてスタイリッシュなホリデールックを演出します。



アメリカンイーグルでは、渋谷フラッグシップストアや池袋店でもオンラインでも、素敵な冬アイテムをご用意してお待ちしております。ワードローブに暖かさをプラスして、AEと一緒におしゃれに冬を乗り切りましょう!



<レーディスホリデーアイテム>





<メンズホリデーアイテム>









■ アメリカンイーグルについて

1977年の誕生以来、アメリカンイーグルはジーンズやアパレル、アクセサリーを展開し、それぞれのスタイルや個性、オリジナリティを表現するためのサポートになるような製品を作り続けています。様々なスタイルに対応出来るようなオプションを備え、革新的な生地を使用したジーンズが有名です。私たちは素晴らしい製品を作ることだけではなく、それを着ている人々と密接に繋がっていく事にも情熱を傾けています。https://aeo.jp/jp_ja/ にアクセスして、ぴったりなデニム#AEJeansを見つけてください。



■ American Eagle Outfitters, Inc.について

American Eagle Outfitters (ニューヨーク証券取引所:AEO) は、アメリカンイーグルおよびAerie(エアリー) の両ブランドにおいて、高品質でトレンドをおさえたアパレル、アクセサリー、パーソナルケア製品をお手頃な価格で提供する大手グローバル小売業者です。アメリカ、カナダ、メキシコ、香港にて1,000店以上のストアを展開し、オンラインストアからは81ヵ国に配送しています。American Eagleと Aerieの商品は、25か国のライセンシーが運営する 200以上のロケーションで購入できます。200以上のロケーションで購入できます。詳細については、https://aeo.jp/jp_ja/ をご覧ください。



■ AEO 日本店舗

American Eagle & Aerie 渋谷フラッグシップストア

・所在地:〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10

・営業時間:11:00-21:00



American Eagle 池袋ピナクル店

・所在地:〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-41-6

・営業時間:11:00-21:00



■ アメリカンイーグル 日本公式オンラインストア

https://aeo.jp/jp_ja/



■ お客様問い合わせ先

support@aeo.jp



■ 日本公式 SNSページ:

Facebook: https://ja-jp.facebook.com/AmericanEagleJapan/

Instagram: https://www.instagram.com/americaneaglejp/

Twitter: https://twitter.com/AmericanEagleJP

LINE: @aeojp



