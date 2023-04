[株式会社LIVE SPORTS MEDIA]

~ 世界最高峰のメジャースポーツのハイライト、選手インタビュー、ダイジェスト、オリジナル番組をどこよりも早く、SPOTV NOWに無料登録するだけで視聴可能に!2023年6月1日から! ~



株式会社 LIVE SPORTS MEDIA(本社:東京都港区、以下LSM)が運営する「SPOTV NOW(スポティービーナウ)」は、「World Sports With You (世界のスポーツと共に)」というコンセプトを掲げ、スポーツファンに世界最高峰の白熱した試合をお届けするべく、今まで有料で配信していた一部の動画コンテンツを2023年6月1日より無料で配信することが決定しました。









「SPOTV NOW」では、より多くのお客様に世界最高峰のスポーツを楽しんでいただくために、現在配信中のイングランド・プレミアリーグやMLB(メジャーリーグ・ベースボール)をはじめとした試合のハイライトなどを中心に、2023年6月1日より一部のコンテンツを無料登録のみでご視聴できるようにすことを決定しました。

詳細については今後SPOTV NOWサービス内で順次お知らせしてまいります。



■無料配信に追加予定のコンテンツ

2022-23 シーズン、プレミアリーグ全試合ハイライト

2022-23 シーズン、セリエA試合ハイライト

2022-23 シーズン、FAカップ試合ハイライト

2022-23 シーズン、スコティッシュ・プレミアシップ試合ハイライト

2023シーズン、メジャーリーグ試合ハイライト

など



その他、各リーグの選手インタビュー、選手ダイジェスト、プロモーション映像など随時発表いたします!

※無料でご視聴いただけるコンテンツ(本数、種類等)に関しては今後変更になる可能性がございます。



■SPOTV NOWとは

スマートフォン、タブレット、パソコンからMLB/プレミアリーグ/FAカップ/セリエA / スコティッシュ・プレミアシップをはじめ、3x3. EXE Premire/ ホッケー女子リーグ / Fリーグ女子など国内女子トップリーグの試合をライブ配信にて視聴することができます。なお3x3.EXE Premireと国内女子トップリーグ各種コンテンツは、無料会員登録をしていただければどなたでも無料でご視聴いただけます。

MLB/プレミアリーグ/FAカップ/セリエA/スコティッシュ・プレミアシップのライブ配信を視聴するには無料会員登録後に有料会員への登録が必要となります。(月額¥1,300(税込)、年額¥9,900(税込))





ご利用いただける決済方法

【月額払い】

・クレジットカード決済(Webブラウザ)

・Google Play決済(Android)

・Appleサブスクリプション(iOS)

・キャリア決済(Webブラウザ)

- d払い(ドコモ払い)

- auかんたん決済

- ソフトバンクまとめて支払い

※月額課金は毎月自動で更新されます



【年間パス】

・クレジットカード決済(Webブラウザ)

・キャリア決済(Webブラウザ)

- d払い(ドコモ払い)

- auかんたん決済

- ソフトバンクまとめて支払い

※年間パスの有効期限は購入日から1年間となり、自動で更新はされません



◆SPOTV NOW

https://spotvnow.jp



◆SPOTV NOW 公式YouTube

@SPOTVNOW_JP

https://www.youtube.com/channel/UCJ-l-sMQFHogSy8KXRyMIRA



◆SPOTV NOW 公式Twitter

@SPOTVNOW_JP

https://twitter.com/SPOTVNOW_JP



◆SPOTV NOW 公式TikTok

@SPOTVNOW_JP

https://www.tiktok.com/@spotvnow_jp?lang=ja-JP



◆SPOTV NOW 公式Instagram

@SPOTVNOW_JP

https://www.instagram.com/spotvnow_jp/



◆SPOTV NOW 公式サポート Twitter

@SPOTVNOW_JP_sup

https://twitter.com/SPOTVNOW_JP_sup



◆SPOTV NEWS

https://www.spotvnews.jp/



◆SPOTV NOW お問い合わせ先

https://www.spotvnow.jp/public/help/cs/contact



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/30-12:46)