[株式会社Sheis]

女性の自信と自立をエンパワーする株式会社Sheis(東京都港区 代表取締役Toto Deng)は、Web 3.0教育・ソーシャルプラットフォームをグローバルに展開することを目指しています。 このたびSheisとして日本初の、ミートアップイベント@東京六本木を開催致しました。

東京第1回目のテーマは「ファッション×Web 3.0」。先日大盛況のうちに終了したミートアップイベント@香港で得られた学びや、そこで発表されたファッションWeb 3.0のCRM (顧客管理)ツールについてご紹介したほか、本イベント限定のNFTも提供し、盛況のもと終了いたしました。





■日本における初のイベント「SheisDAO Meetup in Tokyo」

テーマ:「ファッション×Web 3.0」



SheisDAOシンガポールや香港を中心にすでに多くのファンがおり、香港では登録開始から数日で完売となったミートアップイベント。日本でも2023年8月31日に初開催いたしましたが、東京でも告知と同時にほぼ満席となってしまいました。



参加者の方々に、より実りある時間を過ごしていただくべく、飲み物やおつまみを準備してお出迎え。開場とともにすぐに席が埋まってしまう盛況ぶりで、活発な名刺交換が行われました。国内外の大企業でWeb 3.0事業を担当している方や、関連事業の起業家など、業界に精通している方も多く参加されました。





■イベントコンテンツ

「XYI Style Creation」

香港でのイベントを共同で開催したXYI Style Creation代表のShoiによるWeb 3.0CRMツール導入の経緯や今後のWeb 3.0戦略、ファッション業界でのNFTのユースケースについても解説



「PIZZA DAY」

「ウールとweb3の力でアパレル環境問題を解決する」をミッションに、メンバーシップコミュニティと共に“廃棄ゼロ”の実現を目指すプロジェクトの紹介

https://www.pizzaday.world/



その他、Web 3.0の専門家による、ファッション業界のWeb 3.0サービス動向などについても紹介。





■東京のミートアップイベントで配布されたNFT

イベントでは、今回限定のNFTもミントされました。このNFTは今後行われる「限定イベントへの優先招待権」や「SheisDAOが提供するWeb 3.0学習ツールへのアクセス」としてお使いいただける予定です。





■パートナー

共同開催:株式会社イクシー(XYI Style Creation) コミュニティパートナー:TEAMZ メディアパートナー:NFTStudio24, Group of Nations







■SheisDAO 私たちは何者か

SheisDAO は、 Web3.0 教育・ソーシャル プラットフォームおよびコミュニティをグローバルに展開しており、Web3.0分野で女性たちをエンパワメントすることをミッションにしています。私たちのDAOは、多様な業界のリーダーやロールモデルで構成されており、彼女たちが持つ知識や経験を共有することで、世界中の女性が自分の可能性を最大限に発揮できるようにと、情熱を込めて創りました。

難しく捉えられがちなWeb3.0技術。私たちは女性の起業家やビジネスオーナー、企業のエグゼクティブがWeb3.0技術に簡単にアクセスする機会を提供することで、業界における女性の有識者を増やしてまいります。”learn and earn, teach and earn, party and earn”を軸に、多彩なオンラインコースやイベント、ワークショップを実施。コミュニティに所属するメンバーの知識やネットワーク、ソーシャルスキル向上を通じて自信の向上にも貢献できるよう、設計しています。 私たちSheisDAO は、強い想いに裏付けられた強力なブランドアイデンティティ、そして熱量の高い女性たちとともに公平に開かれたWeb3業界を作りたいと考えています。





■提供する価値

Easy accessibility

・女性でも簡単に学べるWeb3.0入門。 ・女性が経営するビジネスに提供する Web3.0 ソリューション。

・設計されたコースで Web3.0 を簡単に学習できます。

Global network and communication

・すべてのメンバーが同じグローバルコミュニティを共有し、ローカルからグローバルに簡単にアクセスできます。 ・中小企業のグローバル展開に貢献します。

Technology

・ビジネスでのブロックチェーン技術の使用。

Cost reduction

・他のコンサルティング会社やテクノロジー企業が提供するサービスと比較して、Web3.0 ソリューションの開発コストが抑えられます。

Brand and status

・独自の SheisDAO NFT を使用し、より強固なコミュニティー経済圏を構築しています。

・上記によって、コミュニティメンバーのエンゲージメントを高めます。



■私たちがSheisDAOを作ろうと考えた背景

暗号資産は”21世紀型”の金融商品であるにもかかわらず、それはまだまさに”20世紀型”の問題を抱えています。それは「女性が不足している」ということです。

“女性の権利”は大きく進歩してきたにもかかわらず、”ジェンダーの不平等性”は、依然として21 世紀の深刻な課題です。これは、テクノロジー業界 (Web2.0) と、ブロックチェーン技術と暗号通貨 (Web3.0) の新興業界において、特に顕著な課題として見受けられます。そのため私たちはDAOを形成し、Web3.0業界から真に公正な世界の実現を目指しました。





■SheisDAOを通じて目指す姿

ミッション:次の世代へ、真に公正な社会を





■公式情報

ホームページURL: https://www.sheis.global/

公式Instagram :https://instagram.com/sheisdao?igshid=MjEwN2IyYWYwYw==



