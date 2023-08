[株式会社MAHALO]

2023年9月30日(土)オンラインストア・サロン店舗にて発売開始











株式会社Mahalo(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:松井裕香)は、2023年9月30日(土)より株式会社サンリオの「マイメロディ」「クロミ」と初のコラボレーションとなるオリジナルBALMを自社プロダクト『ymme(ワイミー)』より販売いたします。

ymmeにて大人気のBALM(バーム)は爽やかなシトラスの香りでヘアアレンジも固めず自然に、そのままハンドケアやリップヘアにも。

自然由来のバターを使っており、優しい成分で保湿からスタイリングまで幅広く使えます。



たくさんの方に愛される「マイメロディ」「クロミ」限定パッケージで一層気分をあげて楽しみながらケアできるようにこの度、コラボレーションいたしました。



(C) ’23 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L643217



【製品概要】

発売日:2023年9月30日







・商品名:ymme BALM(PK)マイメロディ

・50g

・価格:2,420円(税込)





・商品名:ymme BALM(BK)クロミ

・50g

・価格:2,420円(税込)





【What`s ymme】

カラーやパーマだって思いのまま楽しみたい

でもキレイな髪も諦められない!

そんな欲張りな女性に贈る、美容師開発のヘアケアシリーズ。

ヘアのスペシャリストたちが使いたいホームケアアイテム

デイリーケアを格上げして、いつもキレイ髪に



【ymme BALM(バーム)】



・︎POINT|成分





・︎POINT|香り

爽やかなシトラスベースの気持ち和らぐ香り

グレープフルーツ果皮油&ラベンダー油&マンダリンオレンジ果皮油



※画像は成分イメージ



・︎POINT|マルチユース

サロンでも店舗でも大人気のBALM(バーム)最大の特徴

マルチユースでいつでもどこでも持っていればとっても助かる。



・ヘアアレンジ|全体のスタイリング・癖づけ・前髪直し・アホ毛抑制

オイルと混ぜて使用すると更にウェットな印象のスタイリングに



・ハンドケア|手と爪に一番必要な潤いをサッと保湿

ハンドもネイルも常に乾燥しているのでヘアのついでやネイルから伸ばしてハンドケアなど毎日の潤いケアに。ハンドもネイルも潤いを保つのもキレイの秘訣。



・リップケア

自然由来のバター使用の為、唇の潤いケアにも使えます。

※お肌に合わない場合は使用を中止してください。





■「株式会社Mahalo」の概要

すべての人へ「トキメキ」と「イロドリ」をVISIONに掲げ、女性の人生を輝かせ明るい未来を創る。

ゲストにも仲間にも自分にも。

人生の楽しみを提供し続けられる会社を目指す《女性社員100%企業》

女性活躍の事業・教育を積極的に推進。



■受賞歴

2022年「Forbes WOMAN AWARD」

企業部門/企業総合ランキング(101名以上1,000名以下の部)

企業部門別/経営トップ実行力ランキング(101名以上1,000名以下の部)において1位をダブル受賞

2021年「Forbes WOMAN AWARD」 従業員300名未満の部:4位受賞





■ 会社概要

社名 株式会社Mahalo

http://mahaloresort.co.jp

代表者 代表取締役 松井 裕香

所在地 神奈川県横浜市西区南幸2丁目20番2号共栄ビル4F

設立 2009年5月9日

事業内容 美容サロン運営・企画全般、サロン向けコンサルティング事業・商品開発販売事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/11-17:46)