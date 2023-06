[株式会社産経デジタル]

日本発の国際学術論文ジャーナル「Journal of Digital Life」(https://journal-digitallife.com/)(運営:株式会社産経デジタル、代表取締役社長:土井達士)が本年9月に開催する初の本格的なカンファレンス「The Conference of Digital Life vol.1」について、プログラムの詳細を発表、参加者の募集を行います。







■カンファレンス参加者募集

「Journal of Digital Life 」は研究者と産業界のニーズをマッチングする場として、本カンファレンスを開催します。講演論文発表については、Life Science、Social Science、Engineering、Frontier Science など本ジャーナルの対象領域に関連するテーマであればどのようなテーマでも受け付けております。企業・学生起業家などによる「Digital INSPIRE」は、イノベーションを起こしていく種を創り、新たな共同研究の創出やビジネス創出に繋げることを目的としたショートピッチ大会です。デジタル領域における学際的・横断的な研究や、それに伴う産学官の連携等についてご興味をお持ちの方は、奮ってご参加ください。もちろん、聴講のみの参加者も歓迎です。



■プログラム

・有識者講演

・研究者による講演論文発表

・企業・学生起業家などによるショートピッチ大会「Digital INSPIRE」

・Alliance Program 交流会(ポスター発表)

・懇親会(希望者のみ) ほか



■詳細および参加方法

開催日程:2023年9月16日(土)10時~ 実施方法:会場開催およびオンライン配信 会場:九州産業大学

※登壇者は会場での参加、聴講については会場およびオンライン参加になります

参加方法・費用・プログラム詳細については下記ページをご覧ください

https://digital-life01.peatix.com/



■「Journal of Digital Life」

創刊:2021年9月1日

編集委員長:磯貝浩久(九州産業大学人間科学部スポーツ健康科学科教授)、夏目季代久(九州工業大学生命体工学研究科教授)、田中一基(近畿大学工学部情報学科教授)、今井龍一(法政大学デザイン工学部都市環境デザイン工学科教授)

編集委員:約80名 参画企業:9社

https://journal-digitallife.com/



運営会社



株式会社産経デジタル

https://www.sankei-digital.co.jp/

2005年11月設立。ニュースサイト/ライフスタイルメディアや産経ネットショップを運営。お客様の広告出稿やeスポーツ事業推進、イベント運営などもサポートしています。



