ヴィンテージやロスになる生地を使った子供服の販売や、ロスフラワーを使ったフラワーアレンジメントのワークショップも開催







株式会社ovgo(オブゴ、所在地:千代田区西神田2-5-2 TASビル1F)が展開するアメリカンベイクショップ ovgo Baker(オブゴベイカー)は、12/15(金)~12/28(木)の期間限定で伊藤忠Garden(東京都港区外苑前駅出口 4a より 徒歩2分)にある「ITOCHU SDGs STUDIO RESTAURANT 星のキッチン Hanare」に「For All Holiday Market by ovgo Baker」をオープンいたします。



『焼き菓子やカフェが好きなお客様はもちろん、お子様連れのお客様からお年寄りまで、皆が楽しみくつろげるホリデーマーケット』をテーマに、フレンドリーで暖かい雰囲気の中、当店人気のバナナブレッドやブラウニー、クッキーなどを提供。イートイン限定でプラントベースのホイップクリームやアイスクリームのトッピングもお楽しみいただけます。

また、人気スペシャルティコーヒーショップ「Coffee Supreme(コーヒーシュプリーム)」と「蜃気楼珈琲」による、とっておきのコーヒーやドリンクも登場します。



期間中はベイクやコーヒーに加えて、ヴィンテージやロスになる生地を使った子供服ブランド「atelier tomoni(アトリエ トモニ)」による子供服グッズや、フラワーショップ「trorf(トローフ)」によるロスフラワーを使ったフラワーアレンジメントなど、ホリデーシーズンに嬉しいワクワクするようなアイテムをご覧いただけます。



さらに、12/20(水)~24(日)は限定でスペシャルバナナブレッドも販売。12/23(土)と24(日)には、クリスマスにぴったりなミニスワッグが作れるワークショップも開催いたします。



2023年のクリスマスは、ぜひ「ITOCHU SDGs STUDIO RESTAURANT星のキッチン Hanare」にて、美味しく楽しく暖かいひと時をお過ごしください。



イートインメニュー







2023年11月、虎ノ門ステーションタワーに専門店をオープンしたばかりの当店人気商品「バナナブレッド」をはじめ、リッチでずっしりと濃厚な味わいでこの季節にもぴったりなブラウニー、定番のクッキーなどプラントベースのベイクグッズをカフェ内でお召し上がりいただけます。



イートインにてご利用の際は、全てのメニューにプラントベースのアイスクリームもしくはホイップクリームのトッピングをお選びいただけます。





無添加クラフトアイスメーカーHANDELS VAGEN(ヘンデルスベーゲン・フレックス株式会社運営)が不二製油株式会社の原料を使用して開発したプラントベースのアイスクリームは、植物性とは思えない濃厚でクリーミーな口溶けに、飽きのこない味わい。また、不二精油株式会社の豆乳ホイップクリームをovgoオリジナルのレシピでアレンジしたホイップクリームはクリーミーでクセになる味わいです。



どちらもovgoの焼き菓子と抜群の相性で、一口食べるとつい笑顔になってしまうこと間違いなし!ここでしか味わうことのできないスペシャルなトッピングを、ぜひブラウニーやバナナブレッド、クッキーに合わせてお楽しみください。



無添加クラフトアイスメーカーHANDELS VAGEN(ヘンデルスベーゲン)について

自然の素材だけを使い、乳化剤・安定剤・着色料・香料無添加でつくる、100%ナチュラルな手づくりのアイスクリームメーカー。

『ひと口食べた瞬間、誰もが笑顔になれる。』をキーワードに手間を惜しまず作られるアイスクリームはovgoの焼き菓子との相性もぴったりです。

https://www.handelsvagen.com



不二製油株式会社について

『食の世界に新しい価値をー。』不二製油株式会社についてをテーマに植物性油脂、業務用チョコレート、乳化・発酵素材、大豆加工素材の4つの事業領域において食品の研究開発を行い、様々な商品を世の中に提供しています。その中でovgo Bakerではプラントベースのホイップクリーム、コクリーム(豆乳クリーム)をトッピングに使用しています。他にはない植物性とは思えないクリーミーな味わいはバナナブレッドにも、ブラウニーにも相性ぴったりです。

https://www.fujioil.co.jp



スペシャルドリンク





12/15(金)~17(日)はCoffee Supreme、12/18(月)~28日(木)は蜃気楼珈琲集団がそれぞれovgoの焼き菓子に合うコーヒーやドリンクを提供します。



Coffee Supremeについて

ニュージーランド発のスペシャルティコーヒーロースター。

2017年に東京・渋谷(神山町)にオープン。

苦味とコクがありながらすっきりとした、ovgoのベイクにもピッタリ合う味わいが特徴。

スタイリッシュなロゴやデザインも人々を魅了している。

https://www.instagram.com/coffee_supreme_jpn/



蜃気楼珈琲集団について

『シェアリングコーヒーショップ』をキーワードに日替わりでバリスタが変わるスペシャルティコーヒー集団。期間中は日替わりで様々なバリスタさんが淹れるovgoのベイクにあったコーヒーやドリンクをお楽しみいただけます。

https://www.instagram.com/shinkirou_coffee/



テイクアウト、スペシャルメニュー





全てのメニュー(トッピングを除く)はお持ち帰りいただくこともできます。





加えて、12月20日(水)~24日(日)には期間限定で『Holiday Special Banana Bread』の限定販売を実施。

ovgo Bakerのバナナブレッド1ローフと、ミニジンジャーマンクッキー、ミニチョコチップクッキーがセットになった全てプラントベースのクリスマスデコレーションキットです。今回のポップアップのみ、数量限定でのお取扱いとなります。

おうちで楽しく可愛く自分だけのオリジナルバナナブレッドをぜひ、作ってみてください。



※画像はイメージです。ホイップクリームなどは付属しません。



その他スペシャルアイテム、ワークショップ







期間中は、フラワーショップ『trorf(トローフ)』によるフラワーアレンジメントや、ヴィンテージやロスになる生地を扱う子供服ブランド『atelier tomoni(アトリエ トモニ)』のベビーグッズやアパレルも並びます。













さらに23日(土)24日(日)の2日間限定で、お子様と一緒に楽しめるミニスワッグ作りのワークショップを開催。

ご参加いただいた方にはもれなくスマイルクッキーを1枚プレゼントいたします。クリスマスの思い出作りにぜひ、ご参加ください。









ワークショップの詳細、お申し込みはこちらから

日時 :12月23日(土)24日(日) 11:00~12:00、14:00~15:00、16:00~17:00

参加費:3,500円(オリジナルスワッグ作り1つ、オブゴのスマイルクッキー1枚付き)

参加申込はこちらから:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOt-tdSnFs8HZLc37i2cyvgkWPYpZ3PhbZNDN_rv3I0nYNOg/viewform?usp=sf_link



atelier tomoni(アトリエ トモニ)について

アンティークの素材やロスになる素材を使ったベビーグッズやアパレルを展開するブランド。他にはない模様の組み合わせや、デザインのディテールはギフトにも、ついつい手に取りたくなる可愛らしさです。

https://www.instagram.com/atelier_tomoni/



trout(トローフ)について

花や植物を中心に自然や人から生み出されるものに注目し、心躍るようなわくわくすること、驚き、きゅんと癒される様な遊び心をテーマに作品作りを行うフラワーショップ。ホリデーシーズンにもぴったりなリース、スワッグなど日常を特別な気分にしてくれること間違いなしのアイテムが揃います。

https://www.instagram.com/riho_trorf/

ぜひ皆様のお越しを心からお待ちしております。



For All Holiday Market by ovgo Baker 概要





日程 :12月15日(金)~12月28日(木)

営業時間:10:30~18:30

場所 :ITOCHU SDGs STUDIO RESTAURANT星のキッチン Hanare(東京都港区北青山2-3-1)

アクセス:東京メトロ 銀座線『外苑前』駅 出口 4a より 徒歩2分(東京メトロ 銀座線・半蔵門線・都営地下鉄 大江戸線『青山一丁目』駅 出口 1(北青山方面) より徒歩5分



