多様な業界で活躍する経営者の失敗エピソードから「しくじりエピソード」BEST3が決定しました!



「失敗を価値に変える」をミッションに、経営者の失敗・しくじりエピソードをPodcast番組 value481(バリュフォー)で配信する合同会社4U≪フォーユー≫(本社:兵庫県西宮市、代表:蛯沢渉)は、11月7日(月)第1回しくじりエピソード-1 グランプリを株式会社ダイアナ本社ビル7F (The Core of D)(東京都渋谷区)で開催し、100本以上ある経営者の過去のしくじりエピソードから今年のしくじりエピソードBEST3が決定したことをお知らせします。













しくじりエピソード-1 グランプリとは?



多様な業界で活躍する経営者の過去のありえない失敗・しくじりエピソードを集めているPodcast番組 value481(バリュフォー)は、2021年7月より60名以上の経営者らにご出演いただき、累計120本以上の失敗・しくじり体験を語っていただきました。(2022年11月15日現在)

今回その中からどのエピソードが一番失敗・しくじったのかを多様な皆様からの投票で決める「しくじりエピソード-1 グランプリ」を開催しました。予選を経て10本に絞られたエピソードから当日BEST3を決定し、表彰しています。



【Podcast番組】“経営者のしくじり”をあなたの価値変えるvalue481(バリュフォー)

(Apple)https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1574158411

(Spotify)https://open.spotify.com/show/77rK37AGYc04h9SIYnwkaK



*現在サービス名等を商標登録申請中です。







2022しくじりエピソードBEST3



1年間で100本以上集まったエピソードから皆様の投票で最終10本に絞り、そのエピソードを2022年のBESTしくじりエピソード、BEST value481(ベスト・バリュフォー)として認定し、表彰しています。





第3位 【ep.45-1】起業したのに年商10万円!?

株式会社アイ・コーポレーション 代表取締役 高橋健一郎 社長

起業して年商10万円?!というありえない結果に驚いた方が多いはず。その背景にはコロナ禍でのまさに逆境のチャレンジが影響していたようです。このチャレンジに共感、共鳴した投票者が多かったです。

(Apple)https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1574158411?i=1000567364937

(Spotify)https://open.spotify.com/episode/4AdR6KIYGfY5CzHVsNRTUV





第2位 【ep.36-2】セミナーで聞いたことを鵜呑みにして成功するわけではない。

株式会社DR 代表取締役 松野太 社長

セミナーへ見聞きしたことをそのままやってしまい失敗するという教科書通りのしくじりエピソードです。単に学んだことをやっても意味がないという学び、糧があるエピソード。「分かるわ!」と共感している方々は少なくないのでは…?

(Apple)https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1574158411?i=1000557588124

(Spotify)https://open.spotify.com/episode/7CfqISVIF6zB6yESQTAHGF





第1位 【ep.26-1】1日120件の取り立て電話からの逆転の仕方

株式会社ANDRYU 代表取締役 田中克成 社長

「えっ、どういうこと?!」「ありえない!」と驚愕されるエピソードですが、その逆境からチャレンジする必要性、重要性を学べるエピソードです。人の感情が揺れ動くリアルな様を経営者自身語っていただいていますので必聴です!

(Apple)https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1574158411?i=1000549040900

(Spotify)https://open.spotify.com/episode/7CfqISVIF6zB6yESQTAHGF



*上記のPodcast番組は無料で聴取できます。





今回受賞した経営者の皆様へはこちらの記念トロフィーを勝手ながら贈呈させていただいております。事務所やオフィス、店舗などへ是非お飾りください。今回受賞を逃した皆様、次回の受賞目指してチャレンジください。







*第2位を受賞した株式会社DR 代表取締役 松野太 社長の表彰の様子です。











今後の展開



今回皆様のご支援、ご協力もあり、無事に第1回目のグランプリを開催することができ、本当に感謝しかありません。今後は第2回、3回と回数を重ね、この失敗・しくじりを気軽に共有できる企業文化、社会環境に繋がるようにプロダクト、リソースづくりを行います。誰かの失敗を誰かの価値に変える、誰かの失敗が自分のチャレンジの糧に繋がる。失敗を気軽に共有することで誰かの新しいチャレンジに繋がるよう、今後もPodcast番組 value481(バリュフォー)の配信を務めていきます。







スポンサー企業







株式会社ダイアナ

▪URL:https://www.corp.diana.co.jp/





Next HUB株式会社

▪URL:https://next-hub.jp/





株式会社 生駒時計店

▪URL:https://www.ikoma.ne.jp/watchmaker/







イベント主催者



「イノベーション。誰かのために社会を面白くする」をミッションに業界問わず事業展開中!





【会社概要】合同会社4U

▪所在地 :〒663-8012 兵庫県西宮市堤町2-63-102

▪代表者 :蛯沢 渉

▪設 立 :2012年7月17日

▪U R L :https://llc4u.co.jp/



