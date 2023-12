[株式会社ANALOG]

楽天市場開店に伴い、お買い求めやすい価格でのキャンペーンを実施♪



半熟カヌレboBは、クリスマス4種セットを12月4日(月)~12月25日(土)の期間限定で販売します。更に楽天市場にてカヌレの通販を12月1日にスタート、オープンキャンペーンも実施。また、boBのカヌレファンに向けて、お求めやすく大人な味わいのカヌレのカジュアルラインが「boBラクーア店」のみでお買い求めいただけます。









期間限定:クリスマス4種カヌレセット





半熟カヌレ専門店boBでは、“クリスマス4種カヌレセット”を、今年も12月4日(月)~12月25日(土)の期間で販売します♪

クリスマスカラーの色合いがとても可愛く、味わいもクリスマスを感じられるカヌレセットです。



◆クリスマス4種カヌレセット

・木苺とブラックカカオ

・ヘーゼルナッツとマサラチャイ

・ピスタチオとアプリコット

・りんごとキャラメル

1箱¥1,750-



・木苺とブラックカカオ:ブラックカカオを練り込んだ生地に木苺のホワイトチョコをトッピング、クリスマスを感じる味わい。



・ピスタチオとアプリコット:イタリア産濃厚ピスタチオを生地に混ぜ込み、焼き上げたカヌレにアプリコットをトッピング。濃厚なピスタチオとアプリコットの程よい酸味でバランスのとれた味わい。



・ヘーゼルナッツとマサラチャイ:マサラチャイとブラックペッパーを加えた生地に、ヘーゼルナッツをトッピングをトッピング。マサラチャイのスパイスが冬にぴったりな温まる味わい。





・りんごとキャラメル:りんご、グレープ、シナモンを生地に入れて焼き上げたカヌレに、キャラメルソースとアーモンドスライスをトッピング。りんごとシナモンの力強い味わいとキャラメルソースでアップルパイを連想させる味わい。



クリスマスや記念日のプレゼントとして、また冬のギフトとしてこの機会に是非お買い求めください♪

※期間・数量限定により完売次第終了となります。



楽天市場で通販開始♪オープンキャンペーン実施







大手通販サイトとして抜群の知名度がある楽天市場への出店、開店に伴い、日ごろの感謝の気持ちを込めて12月1日(金)よりオープンキャンペーンを実施いたします♪



◆半熟カヌレティーフレーバー4種セット

通常価格¥1,620⇒キャンペーン価格¥1,300(税込)

◆半熟カヌレ詰め合わせ8種セット

通常価格¥3,120⇒キャンペーン価格¥2,650(税込)

◆半熟カヌレプレーン4個セット

通常価格¥1,400⇒キャンペーン価格¥1,040(税込)

◆半熟カヌレプレーン8個セット

通常価格¥2,780⇒キャンペーン価格¥2,080(税込)



楽天市場で「boB カヌレ」と検索いただくとヒットします。

https://www.rakuten.co.jp/hanjukubob/









オープンキャンペーンの終了時期は決まっておりませんが、早めに終了する可能性もありますので、是非キャンペーン期間内にお買い求めくださいませ♪

終了の際は、事前にboB公式インスタグラムなど各種SNSにてアナウンスいたします。是非フォローもよろしくお願いいたします♪





半熟カヌレ boBカジュアルライン







日頃、boBの半熟カヌレをお買い求めいただいているファンの皆様、及びお客様からの声にお応えし、お求めしやすいboBカジュアルラインがスタート。



「boB東京ドームシティ ラクーア店」限定で展開しています。

ラインナップは、



・抹茶

・ほうじ茶

・アールグレイ

・コーヒー

・カカオ

各種¥260(税込)



boBの人気フレーバーの中から、敢えてトッピングを外して甘さを控えた“大人向けでシンプルな味わいのカヌレ”を作りました。

カヌレファンの方以外にも普段使いで求めやすい価格設定にいたしました。



お近くへお越しの際は、是非一度足を運んで頂けたら幸いです♪







“半熟カヌレ”とは?









「手間を惜しまない作り手のこだわり」

卵黄をたっぷりと使用し、生地の発酵~焼き上げ、トッピングまでの過程に丸二日間をかけて丁寧に作りあげています。

時間と製法にこだわり抜いたレストランメイドの “半熟カヌレ” は、表面が香ばしく噛めばザクっと音が鳴るほどハードに仕上げながら、中はモチモチの食感です。

さらに中心まで食べ進めるとトロっと溶けだしそうな滑らかな食感へと変化し、1つのカヌレで様々な風味と食感をお楽しみいただけます。

フレーバーによってはスパイシーな刺激や心ほぐれる華やかな香りをお楽しみいただけます。

見た目にもこだわり、一つ一つ丁寧にトッピングを施しております、まるで花束を見ているかのような可愛らしいカヌレとなっております。

更に、季節や店舗ごとに限定フレーバーをご用意しております。













【 シェフ 森脇 翔平 】

<経歴>

辻調理師専門学校卒業後、北参道の魚介イタリアン「ボガマリ」で修業を重ねる。 その後、調理の技術を磨くべくアメリカ・イタリア・スペイン・タイ・メキシコ・ペルーなど世界各地への訪問を行い、数々の分野の料理に関する知識を獲得し日本へ帰国。 上記期間を経て、帰国後は国内で高い人気を誇る plan do see グループの全国の店舗にて約 6年間務めあげ、2020 年 10 月より「AURUM +truffle」シェフに就任。

2021年4月カヌレ専門店「boB」の監修に就任。また、健康食ブランド"emma."を立ち上げで幅広く活動。









店舗情報





株式会社ANALOG

◆boB 銀座店『boB the garden Ginza(ボブ ザ ガーデン ギンザ)』

中央区銀座8丁目9−15 ジュエルボックス銀座 11F(併設)

◆boB 原宿本店

渋谷区神宮前4-31-10ワイ・エム・スクウェア原宿1F

◆boB 東京ドームシティ ラクーア店

文京区春日1丁目1番1号 東京ドームシティ ラクーア1F「DELI&DISH」内

◆boB グランスタ東京店

千代田区丸の内1丁目9番1号 JR東日本東京駅構内1F

◆boB the Cafe + Sento Bene

東京都渋谷区西原3-8-5 アコルデ代々木上原 1F



◆boB HP

https://anlg.jp/aurum/bob/

※各店舗情報は上記URLよりご確認ください。





企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-15:46)