[株式会社クラブコスメチックス]

DAISY DOLL by MARY QUANT「デイジードール パウダー ブラッシュ」https://onl.sc/11LLxak



株式会社クラブコスメチックス(本社・大阪市 代表取締役社長:中山ユカリ)が展開するコスメブランド「DAISY DOLL by MARY QUANT」から今春発売した「デイジードール パウダー ブラッシュ PK-02(ライラックピンク)」が、本音のコスメ批評誌『LDK the Beauty』(株式会社普遊舎)2023年6月号でA評価のベストバイを受賞いたしました。









DAISY DOLL by MARY QUANTは、ロンドン発のコスメファッションブランドMARY QUANTが日本上陸50周年を迎えたことを機に、さらに多くの人に自分らしくいきいきと輝いてほしいという願いを込め、新たな解釈で立ち上げられたブランドです。

MARY QUANTの「自由に自分らしく」というスピリットを受け継ぎ、遊び心にあふれたアイテム(パーツ)を提供することで、お客様自身が自分に合った好きなアイテムを組み合わせて楽しんでもらいたいと考えています。自分で選ぶ楽しさを感じていただくため、手に取るだけでワクワクするようなキュートなデザインで、メイク初心者でも使いこなせるシンプルで分かりやすいアイテムをお届けします。



2023年3月に発売した「デイジードール パウダー ブラッシュ」は、自然にふんわり肌に溶け込む、しっとり高密着なチークカラーです。

頬に自然な血色感を与えるチークカラーのほか、顔に立体感を与えるハイライトやシェーディングとして使えるカラーもラインナップしています。

今回受賞したPK-02は、憧れ透明感を演出するライラックピンクで、透明感・肌なじみ・発色・崩れにくさで高評価を受賞しました。

さらに8月には新色が3色追加され、欲しい1色がきっと見つかる8色展開となります。



商品概要





商品名 :デイジードール パウダー ブラッシュ

販売価格 :各1,430円(税込)

カラー展開:O-01/PK-01/PK-02/GD-01/BR-01 ※発売中

R-01/O-02/LV-01 ※2023年8月12日発売予定

商品特長





1.ソフトフォーカス効果で美肌見せ

ソフトフォーカスパウダー※1 配合で、毛穴など肌の気になる部分をぼかしながら

自然に肌に溶け込むようなふんわりとした仕上がりに導きます。

2.高密着パウダー※2配合で化粧崩れを防ぐ

色飛びや毛穴落ちすることなく、つけたての美しさを保ちます。

3.保湿成分を贅沢に配合

高保湿タイプのトリプル美容オイル※3 とうるおい持続パウダー※4 配合で、肌にうるおいを与えます。



※1:タルク、シリカ、アルミナ、酸化チタン(全て粉体基剤) ※2:ヒドロキシアパタイト(粉体基剤)

※3:ダマスクバラ油、カニナバラ果実油、アルガニアスピノサ核油(全て保湿成分) ※4:シリカ(粉体基剤)、ヒアルロン酸Na(保湿成分)



◆デイジードールブランドサイト:https://daisydoll.jp/

◆デイジードールinstagramアカウント:https://www.instagram.com/daisydoll.jp/



◆会社概要

〇会社名:株式会社クラブコスメチックス

〇本社所在地:大阪市西区西本町2-6-11

〇代表者:代表取締役社長 中山 ユカリ

〇会社HP:https://www.clubcosmetics.co.jp



◆お客様からのお問合せ先

株式会社クラブコスメチックス

フリーダイヤル:0120-16-0077



