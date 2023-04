[株式会社イクリエ]

ヴァニラウェアとファンの想いが結集



ヴァニラウェア有限会社(本社:大阪府大阪市、以下、「ヴァニラウェア」)の創立20周年を記念した展示・物販イベント「ヴァニラウェア20周年記念フェス」が4/2に閉幕。本日、4/3より本イベントのために作られたオリジナルグッズの事後通販を開始いたしました。





3月25,26日に東京、4月1,2日に大阪で開催された「ヴァニラウェア20周年記念フェス」が盛況のうちに閉幕。



会場にはまるで作品の中から飛び出してきたような展示品の数々や、美しい複製原画、ヴァニラウェアスタッフの寄せ書きタペストリーなどが所狭しとディスプレイされ、会場を訪れたファンを楽しませていました。

























会場では作品のファン同士が語り合う場面などもあり、ヴァニラウェアファンが交流の場としてイベントを楽しんでいる様子が伺えました。



また、ファンからヴァニラウェアに対しても、入場時に配られたカードを通じてこれまでの作品への感想や応援、今後の作品への期待など、多くの熱いメッセージが寄せられ、クリエイターとファン、20年の歩みと想いが交わる機会となりました。



イベントで販売されたオリジナルアイテムは本日4/3(月)より事後通販を開始。売り切れになっていたグッズもお買い求めいただけますので、この機会を是非お見逃しなく!





▼Chasmic「ヴァニラウェア20周年記念フェス」特設ECサイト

URL:https://chasmic.jp/

※数に限りがある商品がございます。























グッズ一覧



ヴァニラウェア パッケージアクリルキーホルダー 全12種

ヴァニラウェア アクリルスタンド 全16種

『ヴァニラウェア20周年記念』アクリルボード

『オーディンスフィア』マンドラゴラ ぬいぐるみセット

『オーディンスフィア』ティーカップ&ソーサー

『ドラゴンズクラウン』ティキ Tシャツ White/Black(M/L/XL)

『オーディンスフィア』マンドラゴラ パーカー White/Black(フリーサイズ)

『オーディンスフィア レイヴスラシル』オルゴール(ODIN SPHERE'S Theme)

『朧村正』巾着

ヴァニラウェア20周年記念 複製原画 全15種

ヴァニラウェア20周年記念 マウスパッド全3種





取り扱いタイトル一覧



【アトラス】

プリンセスクラウン/オーディンスフィア/オーディンスフィア レイヴスラシル/ドラゴンズクラウン/ドラゴンズクラウン・プロ/十三機兵防衛圏



【アリスマティック】

くまたんち



【日本一ソフトウェア】

グリムグリモア/グリムグリモア OnceMore



【マーベラス】

朧村正/グランナイツヒストリー



▼「ヴァニラウェア20周年記念フェス」公式サイト

https://VW20th.com



▼公式Twitter

https://twitter.com/VW_20th

■ヴァニラウェアとは

ヴァニラウェアは美麗な2Dグラフィックスで高い評価を得るゲーム開発会社。「グリムグリモア」、「オーディンスフィア」など幻想的なファンタジー作品を得意とするだけではなく、「朧村正」では純和風の世界観をも鮮やかに描き切った。



2020年には優れたSF作品・活動を称える星雲賞(メディア部門)に「十三機兵防衛圏」がノミネートされるなどシナリオ面でも傑出した作品を輩出しており、現在も新作オリジナルタイトルを鋭意開発中。



権利表記



(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

(C) 2011 Marvelous Inc.

(C)2009, 2013 Marvelous Inc.

(C)2007-2022 VANILLAWARE Ltd./Nippon Ichi Software, Inc.

(C)arithmetic



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/03-13:46)