株式会社トーチライト(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:熊田聡、以下 トーチライト)は、Appleが提供する「Apple Messages for Business」を利用した、企業と顧客のコミュニケーションを円滑化するメッセージングサービス「smoothi(スムージー)」をローンチいたしました。







メッセージングサービス「smoothi(スムージー)」とは





デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役 社長 執行役員CEO兼CCO:田中雄三、以下 DAC)が開発したApple Messages for Business活用ソリューション「EngageOne」を用い、iOSに標準搭載されているメッセージアプリ内に、Apple Messages for Businessの企業アカウントを開設し、企業と顧客間のメッセージの送受信が可能な管理画面を提供するサービスです。本サービスを用いることで、iOS標準搭載のメッセージアプリを使って、顧客との1対1のやりとりや、つながっている顧客に対して一括でメッセージを送るなどが可能となり、コミュニケーションの更なる円滑化が期待できます。

今後はiOS標準搭載のマップ、カレンダーアプリとの連携やChat GPTを活用した、より便利な機能を拡充する予定です。



smoothiサービスサイト:https://smoothi.torchlight.co.jp/



ローンチ背景





企業と顧客とのコミュニケーション手段は、以前は電話やメールが主流でしたが、近年ではSNSやチャットなども加わり、手段の多様化が進んでいます。その結果、手段によっては顧客とのコミュニケーションロスが発生し易かったり、やり取りが属人化して情報共有が難しくなる、といった課題が生まれています。またメッセージの送受信に費用が発生する場合もあります。

そこで、企業と顧客のやり取りにコストや手間がかからず、手軽にやり取りや情報発信を行える手段として、Appleが提供する「Apple Messages for Business」に着目しました。





特徴





・Appleならではの利便性と安全性

顧客はiOSに標準搭載されているメッセージアプリを使ってやり取りを行うため、アプリのインストールが不要でWebサイトなど介さずに利用することができます。

AppleはISO/IEC 27001やISO/IEC 27018の規格に準拠し、認証を取得および維持しているため、情報セキュリティとプライバシーが保護されています。(※1)Apple Messages for Businessで送受信したメッセージは、プライバシー保護のために暗号化された(※2)状態で情報の受け渡しを行うので、安全性が高く安心してやり取りできることが強みのひとつです。



・テキストに加えさまざまな形式のファイルも無料で送受信できる

SMSや一部のメッセージングサービスでは送受信に費用がかかりますが、Apple Messages for Businessは企業・顧客ともに無料でメッセージの送受信ができます。さらにテキストだけではなく画像やPDFなど、さまざまな形式のファイルを送信可能なため送受信のコストを気にせずにあらゆる方法でコミュニケーションを取ることができます。



・企業担当者と顧客とのやり取りの状況を一括管理できる

smoothiは企業単位でアカウントを管理するので、企業担当者およびスタッフ個人に属人化し閉じてしまいがちな顧客とのやり取りについて、誰がどのように行っているかを企業側が把握し一括管理することができます。



(※1) Privacy and Security:https://register.apple.com/resources/messages/messaging-documentation/privacy-security

Appleのインターネットサービスのセキュリティ認証:https://support.apple.com/ja-jp/guide/certifications/apc34d2c0468b/web



(※2) 安全なApple Messages for Business:https://support.apple.com/ja-jp/guide/security/sec1c603aab4/1/web/1



Apple Messages for Businessとは





AppleのApple Messages for Businessは、iOSに搭載されているメッセージアプリ内に企業のビジネスアカウントを作成し、テキストや画像、動画など多様なフォーマットで生活者とのコミュニケーションが行えるサービスです。現在国内シェア約7割を占める(※3)iPhoneなどAppleデバイスに標準搭載されているメッセージアプリを活用するサービスであるため、他社メッセージングアプリとは異なり事前のインストールが不要で、ユーザビリティや既読率の高いことが特長です。また、Apple Payによるチャット内決済やマップなどのアプリとの連携に優れているため、海外では既に多くの企業が問い合わせ対応や決済などの手段として導入しており、今後、日本においても導入企業の拡大が見込まれています。



*Apple、iPhone、iMessageおよびApple Messages for Businessは、Apple Inc.の登録商標です。

(※3)StatCounter Global Stats - Device Vendor Market Share: https://gs.statcounter.com/vendor-market-share/mobile/japan/#monthly-202210-202306



Apple Messages for Businessを活用したメッセージングソリューション「EngageOne」とは





Apple Messages for Businessの「メッセージ・サービス・プロバイダ(MSP)」であるDACが開発した企業と生活者のコミュニケーションを促進するメッセージングソリューションです。DACが、MSPのみに許されている“Apple Messages for Businessにおける企業アカウント作成”を行うだけでなく、企業から顧客へのメッセージ配信サポートはもちろん、iOSの他機能や業務システムへの連携(API提供)などによる機能開発を通し、企業と顧客との良好なコミュニケーションに貢献します。



詳細:https://www.dac.co.jp/press/2022/20221206_engageone



株式会社トーチライトについて





トーチライトは、日本でSNSが普及しはじめた2000年代に設立し、以来ソーシャルメディアの普

及・デジタル市場の成長を牽引してまいりました。現在は、ソーシャルメディアにおける企業の

統合コミュニケーション設計、プロダクトの開発、プロモーションの支援等、ソーシャルメディ

アを活用したマーケティング支援事業を展開しております。



今後もトーチライトは、“ハートフルなコミュニケーションで心を動かし、人生を豊かにする“とい

うミッションのもと、「ソーシャル」と「人」の力で良い未来を創造し、ソーシャルメディアエ

ージェンシーとして、ソーシャルソリューションカンパニーとして、企業のソーシャルメディア

マーケティングを支援してまいります。



株式会社トーチライト https://www.torchlight.co.jp





代表者 :代表取締役社長 熊田 聡

本社所在地 :東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー 33F

設立 :2008年10月

事業内容 :企業の統合コミュニケーション設計、プロダクトの開発、プロモーションの支援等、

ソーシャルメディアを活用したマーケティング支援事業

・LINE 公式アカウントコンサルティング事業

・SNS プロモーション事業

運営サイト :オウンドメディア「PORTL」:https://portl.social/

SNSならではの強みを活かして、より生活者と企業がつながる道標となるような情報を、

トーチライトの視点を加えて発信しています。



【本件についてのお問い合わせ先】

株式会社トーチライト

担当:smoothi 担当

e-mail:smoothi_support@torchlight.co.jp



