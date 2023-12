[NTTデータ・スマートソーシング]



株式会社NTTデータ・スマートソーシング(本社:東京都江東区、代表取締役社長:和田 泰之、以下:NTTデータ・スマートソーシング)は、株式会社コンカー(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:三村 真宗、以下:コンカー)が提供する経費精算・管理クラウド「Concur Expense」、請求書管理クラウド「Concur Invoice」と会計システムとのデータ連携を迅速化する「FIS PLUS」をSAP Concur App Centerのサービスとして提供を開始します。



【背景】

NTTデータ・スマートソーシングは、IT×BPO×AI/RPAを高度に融合したサービスを提供し、事業プロセスの最適化と事業価値の最大化に貢献すべく、2015年よりコンカーのアジア初のアウトソーシングパートナー、インプリメンテーションGoldパートナーとして、SAP Concur導入からBPOをワンストップで提供しております。

この度、SAP Concurと会計システムの連携時に開発する「ブリッジプログラム」のデータ連携を迅速化する「FIS PLUS」をSAP Concur App Centerサービスとして提供を開始し、今までは1日1回であった会計システムへのデータ連携が、30分ごとに連携されるようになります。これにより、会計システムとの連携の時間が短縮され、経費管理業務の効率化と時間短縮を実現します。



図1:FIS PLUS 連携イメージ



【FIS PLUS 提供機能】

FIS PLUSを利用することで、日次バッチによる1日1回の連携であったSAP Concurと会計システムへの会計連携の頻度を高める事により、会計連携の迅速化と、SAP Concurでは実施できない外部システムとの整合性確認を実現することによる正確さを提供し、30分ごとの会計システムへの連携が可能となります。

(1) 会計連携データ取得

(2) 会計連携データロック

(3) 会計連携結果登録

(4) 支払結果(会計システムへの取込結果)登録

(5) 会計連携データフィルタリング取得

(6) ロック中レポート取得

(7) ロックレポート監視

(8) 管理ポータル画面

(9) サポート



【サービス提供形態】

SAP Concur導入企業および導入検討企業に対して、NTTデータ・スマートソーシングが提供します。提供形態は企業ごとに個別に御見積もりします。



【今後について】

営業活動、およびマーケティング活動を展開し、2025年度までに100社(初年度10社)の受注を目指します。



https://www.nttdata-smart.co.jp/information/2023/000153.html(NTTデータ・スマートソーシングWEBサイト)



https://concur.nttdata-smart.co.jp/index.html(NTTデータ・スマートソーシングWEBサイト)



■FIS PLUSについて

FIS PLUSは商標登録出願中です。



■株式会社コンカーについて

世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense(経費精算・経費管理)』・『Concur Travel(出張管理)』・『Concur Invoice(請求書管理)』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。

コンカーの詳細については www.concur.co.jp をご覧ください。



■SAP Concurについて

SAP Concurは、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AIを使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。



SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。



(C) 2023 SAP SE または SAP 関連会社。無断複写・転載を禁じます。この資料に関する使用条件、免責条項、開示、または制限については、www.sap.com/legal-notice の法的通知を参照してください。



【本件に関するお問い合わせ先】





