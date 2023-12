[CLANE DESIGN株式会社]

MANOF公式オンラインストアとHAPPY PLUS STOREにて12月13日(水)より販売開始。



クラネデザイン株式会社が2022年5月より展開をスタートしたレディースファッションブランド「MANOF」は、アウトドアブランド「WILD THINGS」と、情報発信型コマースメディア「集英社HAPPY PLUS STORE」と協業し、コラボレートアイテムを製作。2023年12月13日(水)よりMANOF公式オンラインストアと集英社HAPPY PLUS STOREにて販売をスタートいたします。







今回のコラボはMANOFディレクター松本ゆりなと集英社HAPPY PLUS STORE監修のもと、アウトドアシーンからタウンユースもできるよう都会的なファッションにも馴染むアウターを製作。WILD THINGSのインラインアイテムをベースに、女性らしいディテールと体型カバーできるデザインをプラスし、綺麗め見えするワッシャー加工素材を使用。WILD THINGSの機能性とMANOFのファッション性を兼ね備えた1着が完成しました。







WILDTHINGSのアウトドアアイテムならではのディティールや機能性を活かしたオーバーコート。

表地のナイロンはワッシャー加工により表面に凹凸があり生地に膨らみが生まれ表情感があります。

不規則なワッシャーにより、しなやかな風合いとマットな光沢のある高級感ある生地に仕上がっています。バックのヨークデザインは、背中の丸みを目立たなくさせ、袖口まで続くヨークデザインで動きのあるデザインに仕上げました。裏地は肌離れのよいメッシュを使用。バックネック部分にはWILD THINGSのロゴプリント。サラッと羽織るのはもちろん、アジャストをしてバルーンシルエットやウエストを絞ったシルエットで着用することも可能。撥水機能とUVカット機能が付いているので軽い雨の日や日差しの強いシーンなどアウトドアからタウンユースにも使いやすい1着。



■ BACK YORK HOODIE COAT

・Price:¥39,600(tax in)

・Color:Ivory,Navy

・Size:S,M

・発売日時:2023年12月13日(水)12:00

・販売ストア:

MANOF OFFICIAL ONLINE STORE ( https://clane-design.com/manof )

集英社HAPPY PLUS STORE ( https://store.hpplus.jp/fs/shop )



【WILD THINGS(ワイルドシングス)】

マサチュ-セッツ州のノ-スコンウェイにて、アメリカを代表する登山家、ジョン・ボーチャード氏とマリー・ムニエ氏によって1981年に設立されたアウトドアブランド。 “軽くタフでなければならない”というコンセプトの下、クオリティの高い製品づくりを行っています。



【HAPPY PLUS STORE (ハッピープラスストア)】

ファッションのプロが商品を厳選する「目利き力」と、商品だけでなく着こなしやライフスタイルまで提案する「編集力」の2つの力を合わせた「情報発信型」コマースメディア。人気ブランド商品の他、ファッション誌のエディターやバイヤーが監修したストアオリジナルアイテムも豊富に揃えた、「かわいい」と「欲しい」に出会える、大人の女性のための通販サイト。



【MANOF(マノフ)】

ーun complexed ―アンコンプレックス

ライフステージが変わりゆく大人の女性たちが年齢とともに感じるコンプレックス。

MANOFのアイテムを身につけることでコンプレックスが解消され、自信を持ってファッションを楽しんでいただけるようなアイテムやコンテンツを提案します。

-Simple and unadorned comfort-シンプルで飾らない快適さがコンセプト。

年齢、体型問わず、ライフスタイルを楽しんでいただきたいという思いから、着用しやすいサイズ感を展開。

MANO - 手、手から手へ、手と手、hand to hand / F - ファッション

手から生み出される「ぬくもり」を通じてファッションを提供していきたいという意味の造語。



・公式オンラインストア:https://clane-design.com/manof

・Instagram:@manof_official (https://www.instagram.com/manof_official/)



【DIRECTOR PROFILE】



松本ゆりな -Yurina Matsumoto-

1987年7月14日生まれ。三重県出身。

2018年CLANE DESIGN株式会社に入社し、CLANEのプレスを務める。

2022年5月に『MANOF』のクリエイティブディレクターに就任しブランドを立ち上げる。

・Instagram:@yurina0714 (https://www.instagram.com/yurina0714/)

・Youtube:Yurina’s Channel (https://www.youtube.com/channel/UCgMmO6fb-82Jj-icYW-Xf7g)



