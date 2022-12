[株式会社ベンナーズ]

食の三方よし「作り手、使い手、社会を豊かにすること」を目指す株式会社ベンナーズ(本社:福岡市、代表:井口剛志)が運営するお魚ミールパックのサブスクリプションサービス「Fishlle!」(以下、フィシュル)が、この度「日経トレンディ(2022年12月号)」で数ある商品の中から地方発ヒット商品大賞を受賞しました。

フィシュルでは、幅広い年代にお楽しみにいただける「ペスカトーレ」「おかか和え」や「柚塩麹漬け」などの味付けを自社で開発しており、毎月少なくとも1つ以上の新フレーバーをお客さまにお届けしております。(2022年11月時点でラインナップは30種類を突破)

今後も味付けラインナップの拡充やアレンジレシピの提案などに取り組み、多くのお客様にご支援いただけるサービスを目指して参ります。







お魚のサブスク「フィシュル」とは







株式会社ベンナーズは、魚のフードロスを減らすことにより“日本における水産業の発展”を目的に、お魚のサブスクリプションサービスを2021年3月よりスタートしました。



昨今、ライフスタイルの変化などにより食に対する消費者ニーズが多様化しています。更にコロナウィルスの影響から人々の生活・行動様式についても変化しており、外食と内食の垣根がなくなっていくと予想されています。[r1] 新たな生活様式に対応したお魚ミールパックを普及させることにより衰退の一途をたどる日本の魚食文化の再建を目指しながら、味には関係の無い理由で規格外とされる「未利用魚」を積極的に利用することで、魚のフードロス削減と漁業者の収入の底上げを図り、「SDGs12条」「SDGs14条」への貢献を目指しています。



特に2022年に入ってからは順調にサブスク会員を獲得し3500人を突破(2022年11月時点)、2023年12月までにフィシュル会員数1万人を目標としています。



また、フィシュルの強みの一つとしては、ミールパックだけでも旬なお魚や未利用魚をお楽しみいただけますが、アレンジレシピも添えてお届けをしております。お魚料理の新しい食べ方も消費者の皆様へご提案することで「魚食普及」の貢献にも寄与できればという想いを旨に活動しております。



私達は食の三方良しを実現し、未利用魚を含めた全ての魚を大切にしていくと共に、フィシュルに関わってくださっているサポーター、企業様、生産者さん達をパートナーだと考え日々、サービスの向上に努めています。



※未利用魚:

十分な水揚げ量が無かったり、形が悪かったり傷がついていたり等の理由で価値が付かず、流通される前段階で通常の流通に乗らなくなってしまった魚のこと。総水揚げ量の約30~40%が未利用魚とされています 。

上記数値参照元:https://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/en/

FAO(Food and Agriculture Organization of the United Nations:国際連合食糧農業機関)

「The State of World Fisheries and Aquaculture 2020(世界漁業・養殖業白書2020)」。









※SDGs12条:

つくる責任 つかう責任 持続可能な方法で生産し、責任を持って消費する



※SDGs14条:

海の豊かさを守ろう 持続可能な社会のために、

海と海の資源を守る 海と海の資源を持続可能な方法で利用する



フィシュル公式サイト:https://fishlle.com





フィシュル人気フレーバー トップ3



第1位「ハーブオイルマリネ」(生食用)





玄界灘の天然鮮魚を、福岡県八女市で育てられた希少なハーブと長崎県藻塩、イタリア製オリーブオイルでマリネしました。



トマトやチーズと共にカプレーゼ風としてお酒のつまみとしてもおすすめです。



第2位「和風カルパッチョ」(生食用)





福岡県糸島市で愛されてきた高祖工房さんにて、特別にブレンドいただいた和風ドレッシングを使用しています。原材料は全て糸島産です。



そのままカルパッチョとしてお召し上げりいただけます。その他、サラダと合わせたりちらし寿司の具材にもしてお楽しみいただけます。アレンジしやすいフレーバーです。



第3位「煮切り醤油漬け」(生食用)





福岡県糸島市の醸造元、ミツル醤油の「生成り」、熊本県の赤酒、幻の黒糖と称される福岡県朝倉市の三奈木砂糖を使用して作った特製の煮切り醤油でじっくり煮込みました。



シンプルにご飯の上にかけるだけで漬け丼としてお楽しみいただけます。お好きな薬味を添えておつまみとしてもフィシュル既存会員様にも人気です。



参照元:フィシュル公式インスタグラム、フォローワー4500人からの人気投稿実績





【会社概要】

社名:株式会社ベンナーズ

所在地:福岡県福岡市中央区大名2丁目6番11号203号室

代表者:井口 剛志

事業内容:お魚サブスク「フィシュル」、魚のフードロス削減のためのプラットフォーム事業、水産卸売事業

代表者電話番号:092-692-2033

メールアドレス:info@benners.co.jp

会社URL:https://www.benners.co.jp

フィシュル公式サイト:https://fishlle.com



