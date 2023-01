[株式会社ライズ・コンサルティング・グループ]

株式会社ライズ・コンサルティング・グループ(東京都港区、代表取締役社長CEO:北村俊樹、以下「当社」)は新たにミッション、ビジョン、バリューを制定いたしました。











背景





ライズ・コンサルティング・グループは、2012年の創業以来「日本の再生」を目標に掲げ、クライアントの

皆様の「次の未来を創造」するためにご支援を続けてまいりました。

次のステージとして「新規上場(IPO)」を目標に掲げ、歩みを進めている最中です。

一方で、世界に目を向けて見ると、SDGsやESGのように私たちの生活や未来の地球環境を左右する複雑な課題が立ちはだかり、未来を予測することがますます困難になりました。

このような「VUCA時代」において、私たちがどのような姿で存在し、どのような役割を地球や社会の中で果たしていくべきなのかを全社一体となって議論した結果、新たなMission、Vision、Value(MVV)の制定に至りました。

今後は新しいMVVのもと、目標達成に向けてさらに精進してまいります。





新Mission, Vision, Value





■新Mission 「PRODUCE NEXT ~しあわせな未来を、共に拓く~」

当社はこれまで数々のクライアントの皆様の経済価値を向上させるためにご支援を行ってまいりました。

この度、次の10年間を見据え、私たちにとっての新たなステップは「人々の“しあわせな未来”を実現すること」です。

世の中にあるプロダクトやサービスは、人々に幸せを与えるために存在しています。

つまり、当社がコンサルティングを通じて経営課題を解決した先には、必ず誰かの幸せがあるのです。

そのしあわせを実現するためのご支援を行うことこそ、次の10年間で私たちが目指すべき姿であると考えました。



■新Vision 「Top of Mind ~いつの時代も、いちばん必要とされる存在に~」

当社は独自の手法としてHands-On Style、Scopeless、More Than Reportsを掲げています。

新Visionの制定にあたり、コンサルティング業界の歴史を振り返ったところ、これらの手法が当社の「強み」として引き続き重要な意味を持つという結論に至りました。

今後は、独自手法の展開だけでなく、何かに困ったときに一番初めに思い浮かべてもらえる、つまり「第一想起」の企業となることを目指し、この新Visionを制定しました。

皆様に一番必要とされるコンサルティング会社を目指し、様々な団体・個人とのネットワークを元に最も良いチームを構成して、迅速に課題解決へと導いてまいります。



■新Value 「RISE above RISE ~絶えず進化を、絶えず成長を~」

当社の名前に含まれる「Rise」には、クライアントの課題を解決するだけではなく、成果を限りなく上昇させるという意味が込められています。

価値ある成果を生み出すためには、社員が日々自己研鑽を重ね、着実に成長していくことが必要不可欠です。また、変化の著しいVUCA時代においては「一番必要とされる存在」の定義も日々移り変わっていくため、私たちが自らの「あるべき姿」を探求し続けることも欠かせません。

新しいValueにはそんな思いを込めました。

今後、新たに制定する行動規範(Our CODE)をもとに日々自らを顧みながら、社員一人ひとりと会社が共に成長し続けていく集団を目指します。





※新Mission, Vision, Valueにつきましては、当社コーポレートサイト内「CEOメッセージ」(https://www.rise-cg.co.jp/firm/ceo-message/)または公式note(https://note.rise-cg.co.jp/)においてもご案内しております。本リリースと併せてご覧ください。





株式会社ライズ・コンサルティング・グループについて





ライズ・コンサルティング・グループは、Produce Nextをミッションに「戦略の実行」と「成果の上昇」に拘ったコンサルティングサービスを提供し、顧客企業への支援を中心に「しあわせな未来を、共に拓く」ことに貢献し続ける、210名規模のコンサルティングファームです。

「Hands-on Style」「Scopeless」「More than Reports」「Professional」の4つの特徴を持つ課題解決アプローチを用い、様々な業界の日本を代表する企業様に対し、NewTech(DX)、新規事業、海外進出、業務改革、IT戦略、PMO、M&A等の幅広いご支援を行っています。





