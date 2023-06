[株式会社講談社VRラボ]

【6月11日(日)16:00~無料配信】



株式会社講談社VRラボ(本社:東京都中央区、代表取締役:石丸 健二、以下当社)代表取締役・エグゼクティブプロデューサーの石丸健二がショートショート フィルムフェスティバル&アジア2023(SSFF & ASIA 2023)内の公式YouTube チャンネルで配信される『クリエイターズセミナー』に出演することが決まりました。





2022年ヴェネチア国際映画祭XR部門で、石丸健二氏のプロデュースVR作品「Thank you for sharing your world」が入選。その実績を踏まえ、最新メディアにおけるオリジナルコンテンツの企画・開発プロセスについて語らせて頂きます。







具体的には企画をゼロから立ち上げる時のアプローチや、クリエイティブチームの組成、企画を具体化していくプロセス、トライアンドエラーの重要性など、VRならではのプロセスから普遍的なノウハウまでを事例を交えて解説します。さらに世界のVR最前線や今後世界で求められるクリエーター像などの情報も満載、クリエーターを目指す方々にはぜひ見て頂きたい内容となっています。





【イベント概要】

日時:2023年06月11日(日)16:00~17:30

場所:オンライン

料金:無料

参加方法:どなたでも無料でご視聴いただけます。

Peatixのリマインダー設定に登録すると、イベント開始前にリマインダー通知を受け取ることができます。

リマインダー通知設定:https://shortshorts.org/2023/event/creators-seminar/

イベントページ:https://shortshorts2023onlineeventtokyo.peatix.com/







【石丸健二プロフィール】



石丸 健二

株式会社講談社VRラボ 代表取締役・エグゼクティブプロデューサー





CGプロダクションのポリゴン・ピクチュアズにて13年間プロデューサーとして映画、テレビシリーズから展示映像、プロジェクションマッピング、VRまで幅広いメディアやスタイルのCGコンテンツを企画・制作。2017年より講談社VRラボの代表取締役に就任、VRや最新メディアによるストーリーテリングの演出手法や技法を探求すべく、オリジナルコンテンツの企画・制作に注力している。





主なプロデュースVR作品:

・Thank you for sharing your world(2022 ヴェネチア国際映画祭VR部門ノミネート)

・Last Dance(2019 Chainsaw Game & Music Festival 2021 ベストVRフィルム 受賞)

・オタワムレ(2018 Zagreb Animation Festival Best VR部門受賞)

・Hop Step Sing! VRアイドルプロジェクト(2017-現在)





【Thank you for sharing your world 作品概要】



本作で挑んだのは盲目の少年が見ている世界をVRで表現すること。「目の見えない人は実は想像力豊かに色鮮やかな世界に生きている」というインタビューをきっかけにオリジナルストーリーを創作、盲目の少年の想像力によって広がる美しい世界をCGアニメーションとインタラクションで実現しました。監督・脚本を手掛けたのは実写映画監督の作道雄、声の出演も実写業界から、主人公で盲目の少年・タカシ役を中川翼さん、彼の幼なじみで軽度自閉症のシンジ役を岡山天音さんが演じています。国際映画祭VR部門で数々の賞を受賞し、世界の舞台に活躍している作品です。



監督:作道 雄

製作年:2022年

作品尺:約33分

企画・制作:講談社VRラボ

製作:講談社



・受賞履歴

44th Annual Telly Awards - Immersive, Interactive, & Mixed - Use of VR - Silver Award

ADC 102nd Annual Awards Gaming Gold賞

Animest Romania 2022 Best VR Short Film受賞

LifeArt Festival 2023 Virtual Reality Award受賞

Los Angeles Film Awards Best Virtual Reality受賞

Barcelona Planet Film Festival 2023 Best Virtual Reality受賞

79th Venice International Film Festival 2022 ノミネート

Kaohsiung Film Festival 2022 ノミネート

Bucheon International Animation Festival (BIAF) ノミネート



・あらすじ

小学生の頃に病気で視力を失った主人公、タカシ。目の前の世界を想像し、映像として再現することで、日常生活はほとんど不自由なく過ごしている。しかし気持ちは塞ぎがちで世の中に対する興味も日常の楽しみも失っていた。ある日タカシは、シンジという軽度の自閉症の幼馴染に誘われて、二人きりで蒸気機関車のセレモニーを見に出かける。途中あることで喧嘩してはぐれてしまったが、周囲の人々のサポートから、セレモニーで再会を果せた。お互いのことを大事に思っていることに気づき、二人は仲直りをする。と、二人の目の前を、蒸気機関車が迫力いっぱいに通過していく。タカシの想像力は刺激され、シンジの声を頼りに、周囲の世界を次々と思い描いていく。世界はどこまでも広がりを見せ、タカシは、世界は自分の気持ち次第で変えられることを知るのだった。











【本作品は新宿NEUUで絶賛上映中】

















XR Communication Hub NEUU

住所:東京都新宿区西新宿1丁目5-11

営業時間:9:00~21:00

体験料:1,200円(税込)

上映期間:2023年5月1日(月)~7月30日(金)

休館日:毎週火曜日・年末年始及び臨時休館

予約ページ:https://neuu.jp/posts_c/thankyouforsharing





【ショートショート フィルムフェスティバル & アジア2023 概要】

・映画祭代表:別所 哲也

・開催期間:6月6日(火)~6月26日(月)(オンライン会場は4月27日(木)~7月10日(月)

・上映会場:TORQUE SPICE & HERB, TABLE & COURT(渋谷)、

二子玉川ライズ スタジオ & ホール、 ユーロライブ、

表参道ヒルズ スペースオー、赤坂インターシティコンファレンス

※開催期間は各会場によって異なります

・料金:会場上映:無料 (予約開始は4月27日~)一部有料イベントあり

・一般からのお問い合わせ先:03‐5474‐8844

・オフィシャルサイト:https://www.shortshorts.org/2023

・主催:ショートショート実行委員会 / ショートショート アジア実行委員会







【株式会社講談社VRラボについて】

2017 年10 月に総合出版社の講談社と国内最大手のデジタルアニメーションスタジオであるポリゴン・ピクチュアズにより設立されたVRを中心とした新しいエンターテイメントを企画・研究するスタジオです。最新のテクノロジーを最大限生かしたコンテンツとは何か?を探求し、それを形にして世界に向けて発信して参ります。

代表取締役:石丸健二

URL:kodanshavrlab.com







