株式会社フロムワン(本社:東京都中央区、代表取締役:道上直人)は、ラグビーワールドカップ 2023 フランス大会のファン共創型ショート動画配信企画として、試合映像をファン、クリエイターの皆様にご活用いただき、コンテンツの2次創作を共創する取り組み『OUR MOMENTS powered by アサヒスーパードライ』の運営を7月26日に発表し、参加者の募集をスタート。この間、熱量の高い大勢のファンの皆様から、たくさんのご応募をいただきました。



今回厳正な審査の上、選出いたしました「OUR MOMENTS認定クリエイター」20組・25アカウントを発表させていただきます。

※2023年8月31日現在



■アンバサダー

五郎丸歩(X)





■コラボクリエイター

※後日発表させていただきます。



■選手・OBクリエイター

斉藤祐也( YouTube / X )

大野均( YouTube / X )

大西将太郎( X )

後藤翔太( YouTube )

山田章仁/AkihitoYamada( YouTube / X )



■一般クリエイター

ウルスポ - ULTRA SPORTS( YouTube / X )

Japan Elite Kicking( X )

らぐびーくえすと( YouTube / X )

ラグビーの時間( YouTube )

ラガマルくん( X )

リアルラガーズ( YouTube )

ぶくろー( X )

いりえ亮太/スポーツビデオグラファー( X )

HAYATO TAKAHASHI( X )

BumBleBear( X )

星乃どら吉@スポーツ同時視聴Vtuber( YouTube )

大沼 亮太( X )

Roomy's( YouTube )

ALWAYS AKIRA( X )

(順不同)









ここにOUR MOMENTS事務局が運営するYouTubeチャンネル・Xアカウントを加えまして、2023年9月より各クリエイターが2次創作コンテンツをYouTube、X(旧Twitter)で順次公開していく予定となっております。



ラグビー世界一を決めるラグビーワールドカップ 2023 フランス大会をより一層盛り上げていく「OUR MOMENTS」にもぜひご期待ください。





<企画概要及びお問合せ先>

■企画概要

・企画名:ラグビーワールドカップ 2023 フランス大会

ファン共創型動画プロジェクト

『OUR MOMENTS powered by アサヒスーパードライ』

・URL:https://ourmoments.jp/rugby/

・デバイス:スマートフォン、PC(タブレット含む)

・企画開始日:2023年7月26日(水)~



■本件についてのお問い合わせ

・メール:rugby@ourmoments.jp(OUR MOMENTS事務局)

・TEL:03-3523-7131(代表)



