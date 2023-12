[Transeeds Inc.]

一般販売を目前にして、先行販売200枚が完売。(総発行枚数:270枚)



ニューヨーク ワールド・トレード・センターでの発表を皮切りに、渋谷PARCO、メキシコ モントレーでの展示を経て、12/16 渋谷LIQUIDROOM。LOM BABYシリーズ初となる大規模個展「MERCURY」が盛況のうちに幕を閉じました。

そして、2023.12/19

MERCURYの一般販売(Public SALE)を開始いたします。





2023.12/16

私たちは、少なくとも世界に歪みをつくりました。

空間内を掌握し鎮座する、その「子宮」を模したインタラクティブアート【MERCURY】は、

現在のNFTアート業界に対する宣戦布告である。



LOM BABYシリーズ初の大規模個展

MERCURY - Exhibition (Dec.16th at LIQUIDROOM)



愛に視認性を与るため、私は自分の最も有名な方程式で単純な代用品を作った。

「E=mc2」の代わりに、私たちは次のことを承認する。

世界を癒すエネルギーは、光速の2乗で増殖する愛によって獲得することができ、愛には限界がないため、愛こそが存在する最大の力であるという結論に至った

- アルベルト・アインシュタイン



MERCURY

LOM BABY 0



現実世界から仮想世界に至るまで、私たちが何かを生み出すことには「質量」が必要です。

なぜなら、生み出すという行為には目には見えない「責任」が伴う。

逆説的に言えば責任の伴わない創造に価値を感じないのが私たち人類なのです。

ブロックチェーンの誕生により、私たちはデジタルデータに「存在」を与えることができるようになりました。

しかし、それは”存在まで”でしかないことに憂いました。

あまりにも静的すぎるブロックチェーンの活用法に私たちは強く憂いたのです。

そこで、私たちはブロックチェーンに「時間」と「責任」を課すことで、デジタルデータへの愛を知覚するシステムを構築しました。

「LOM BABYが誕生した瞬間です。」



それでも、私たちが想い描く感動を提供できていないことに、悔しく苦しみ、LOM BABYに足りていないもの。

そればかりを探し続ける日々を過ごしました。

そして、たどり着いた先に、動的なデジタルデータ。

人類を模倣し、「呼吸」から「細胞分裂」「新陳代謝」に至るまでをブロックチェーンに刻み込むことで、存在証明を超えた「生命」として、デジタルデータを知覚することができるのではないかと。



そこで、私たちは新たにMERCURYシステムを開発しました。

時間と責任に加えて「行為」に着目したシステムを構築することで、生命の誕生と維持、その終わりまでを共に過ごすことができる。



これまで、静的であったデジタルデータが動的な存在へと昇華したのです。

人類未踏のエネルギー「愛」を探す旅へ、あなたをお迎えします。



LOM BABY

nika ako



MERCURY





ブロックチェーンを活用したデジタルアート、それでも限りなく生命体に近い存在



MERCURYシステムは「2つのチェーン」「3つの規格」を組み合わせて開発されたハイブリッドな構造です。

コントラクト上で働くその自動的なシステムは、いかにも「細胞分裂」のように働き、息をするかのごとくデジタルデータそのものに新陳代謝を促します。

そして、私たちがMERCURYと日々の生活を体感するよう、新たな体験手段を確立しました。



Web3ミントゲーム搭載アートトレカ

日常の中で、MERCURYと出会える機会がいくつかあります。

その入り口こそがアートトレカであり、そのトレカには日々の生活を体感するためのミントゲームが搭載されています。

1.アートトレカ(NFCカード)にスマートフォンをかざすことで、ミントゲームが起動されます。

2.MERCURYへ「LOVE」を送ることで、55種類以上のアイテム(NFT)の中から1アイテムをMINTすることができます。(ガス代無料)

3.アイテムを収集し、特定の条件を満たすことで、MERCURYの妊娠が確定します。

4.妊娠が確定すると、収集したアイテムの種類や条件の組み合わせにより姿が変わる、オリジナルのLOM BABY [Phase: MOM]へと変身するのです。

5.そして、十月十日後にあなただけのオリジナル「LOM BABY」が誕生します。







あなたが受け取るもの







1.アートトレカ (オリジナルシルバーケース付き)

2.MERCURY (Web3)ミントゲーム

3.MERCURY デジタルアート(NFT) ERC-721,Ethereum Mainnet

4.MERCURY デジタルアート(NFT) ERC-6551,Polygon

5.アイテム(NFT) 55種類+ ERC-1155,Polygon

6.MOM デジタルアート(NFT) ERC-6551,Ethereum Mainnet

7.LOM BABY デジタルアート(NFT) ERC-6551,Ethereum Mainnet

8.LOM BABY コミュニティ [Stella] への参加権

9.ヒューマノイド開発への参加権

10.Void , LINK の優待権

and more…



1. アートトレカ (NFCカード)

オリジナルシルバーケース付き





2. MERCURY (Web3)ミントゲーム

Ethereumの新規格ERC-6551を活用して開発された、全く新たなミントゲーム





3. MERCURY デジタルアート

ERC-721,Ethereum Mainnet (NFT)





4. MERCURY デジタルアート

ERC-6551,Polygon (NFT)





5. アイテム 55種類+

ERC-1155,Polygon (NFT)





6. LOM BABY [Phase:MOM] デジタルアート

ERC-6551,Ethereum Mainnet (NFT)

[https://opensea.io/ja/collection/lommom ]

Floor price:0.05ETH (2023.12/18時点)





7. LOM BABY デジタルアート

ERC-6551,Ethereum Mainnet (NFT)

[https://opensea.io/ja/collection/lombaby ]

Floor price:- (2023.12/18時点)





8. LOM BABY コミュニティ [Stella] への参加権

勢力的に活動を行っているLOM BABYコミュニティ「Stella」へご参加いただけます。





9. ヒューマノイド開発への参加権

2024

NOX Gallery × Transeeds Inc. から送る、新領域「ヒューマノイド」

様々な業界を代表する研究者やクリエイター、エンジニアが横断し人類未踏の存在を創り上げます。

そんな、挑戦を一緒に追いかける仲間をFamiliaから募集いたします。





10. LINK , Void の優待権

ブロックチェーンを活用し、独自開発した最新システム。(特許申請中)

そのシステムから生まれたサービス

LINK そして、VoidをFamilia価格でご提供させていただきます。

[LINK]カード発行手数料の割引

[Void]アプリケーション版の有料プラン割引

and more

LINK NFT

それは、まるで音楽を再生するくらい簡単にNFTを手にする。





99%フェイク画像の無いメディア

Void ヴォイド

ブロックチェーンを活用した独自システム(特許申請中)により実現される、フェイク画像の無い世界



それは、私たちを解放する。



撮影した写真がシャッターと同時にデジタル署名(独自開発)される「ブロックチェーンを活用したカメラ技術」を開発。

フェイク画像が生成される可能性を1%以下に低下させ、仮に悪意のある行為により画像が改ざんされた場合には、99%以上の精度で改ざん判定を自動で行い(独自開発)、フェイクの発生を未然に防ぎます。





販売情報





SALE 日程

・Core Familia (LOM BABYホルダー限定): 12/12 - 12/13

・Familia (LOM BABYホルダー限定): 12/13 - 12/14

・CNF (CNFメンバー限定): 12/14 - 12/15

-下記日程より、どなたでもご購入いただけます-

・先行販売 (Shop) LIQUIDROOM / KATA: 12/16

・予約販売 (Public SALE): 12/17 - 12/19

・一般販売 (Public SALE): 12/19 - 12/25





発行枚数

270枚 (9種類×30枚) ※アートトレカにはシリアルナンバーが印字されます。



販売価格

0.09ETH



購入方法

1.MERCURY MINTサイトでNFTを購入する場合

・NFTの購入完了後、アートトレカを配送にてお届けさせていただきます。(※国内送料無料)

MERCURY MINT Site: https://www.mint.lombaby.io/



2.MERCURY SHOPでアートトレカを購入する場合

・12月16日 渋谷LIQUIDROOMにて1日限定で出現する「MERCURY SHOP」

当日はその場でMERCURY アートトレカのご購入が可能です。(※決済方法:クレジットカード・現金)





特典

複数のMERCURYを購入いただいた皆様には、オリジナルアイテムをプレゼントさせていただきます。

【特典詳細】

[MERCURY × 2枚]

MERCURY オリジナルTシャツ (※オリジナルデザインの詳細は近日公開)

[MERCURY × 3枚]

MERCURY オリジナルスウェット (※オリジナルデザインの詳細は近日公開)

[MERCURY × 6枚]

MERCURY オリジナルLINKカード + オリジナルスウェット + オリジナルTシャツ





コンプリート特典

9種のMERCURYを購入(コンプリート)いただくと、

シークレットである10人目のMERCURY(非売品)をプレゼントさせていただきます。

【特典詳細】

シークレット MERCURYのアートトレカ (非売品)

シークレット MERCURYデザインのオリジナルフーディー (非売品)





購入方法

MERCURY MINTサイトでNFTを購入する場合

・NFTの購入完了後、アートトレカを配送にてお届けさせていただきます。(※国内送料無料)

MERCURY MINT Site: https://www.mint.lombaby.io/







LOM BABY

X: https://twitter.com/LOMBABYnft

Site: https://lombaby.io/



Company

Transeeds Inc.

Site: https://transeeds.com/



