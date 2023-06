[B STONE株式会社]

第一弾となるコラボレーションアイテムは6/30 (金) 発売。







この度B STONE株式会社(東京都渋谷区/代表取締役 黒石奈央子)が運営するレディースブランド「AMERI(アメリ)」は、6月30日(金)よりアメリカの老舗デニムブランド、「Lee(リー)」との初のコラボレーションアイテムを発売いたします。



「Lee」定番のアイテムを「AMERI」らしいモードなデザインやシルエットに落とし込んで作成した特別なコラボアイテムが完成しました。初コラボレーションとなる今回は、デニムドレス、セパレートで着用できるオーバーオールに加え、キャップやタンクトップの4型を展開します。



第一弾は6月30日(金)、第二弾は8月11(金)より、オフィシャルウェブサイト、全国直営店(代官山店、新宿ルミネ2店、心斎橋店、名古屋店)、ZOZOTOWNにて発売いたします。



デニムファッションが楽しくなる「AMERI」×「Lee」のコラボアイテムをぜひお楽しみください。

















【第一弾(6月30日(金) 発売) 】



AMERI×LEE CREW NECK TANK TOP

カラー: オレンジ 、 パープル 、 ブラック、ホワイト

サイズ:フリー

価格:¥ 7,150 tax in

リブ素材で伸縮性に優れており、身体に柔らかくフィットします 。背中のロゴ刺繍 が コーディネートのポイントになります。インナーカップ付きなので、一枚でさらっと着られます 。











AMERI×LEE DENIM CAMISOLE DRESS

カラー : インディゴ、ブルー、ホワイト

サイズ : S、M

価格 : ¥25,300 tax in



カジュアルなデニムを、モードなデザインにしたドレス。ウエストのホックディテールとシンプルなセミフレアのシルエットで大人な印象に仕上げています。LEEオリジナルのロゴパッチもポイントです。加工映え・ドレープ感が出やすい、ライトオンスのデニムを使用しています。









AMERI× LEE DENIM SET UP

カラー: インディゴ、ライトブルー

サイズ:S 、 M

価格:¥27,500 tax in

LEEの定番オーバーオールをAMERI らしく 、上下セパレートなデザインに アレンジしたセットアップ 。 着脱がしやすく、様々な着回しが可能です。ペインターパンツを落とし込んだボトムは、程良いローウエストの設定なので今期らしいスタイリングが楽しめます。











AMERI×LEE LONG STRAP CAP

カラー:ブラック、ベージュ 、ホワイト

サイズ:F

価格:¥7,150 tax in

LEEで定番のキャップを、AMERIらしくアレンジしました。ロングストラップのデザインとサイドの LEE オリジナルのロゴネームもポイント。 通気性に配慮した菊穴、調節イージーなアジャスターベルトがかぶり心地のよさをサポートします。







■Lee( リー

リー(Lee)は、1911 年頃に誕生したアメリカの老舗デニムブランド。ブランドの拠点となったカンザス州で、牧畜や農業が盛んな土地柄を生かし、ワークウェアの製造を始めたことがはじまり。

代名詞ともいえるデニムアイテムは伝統的なディティールは継承しつつ、現代的にアップデイトされたスタイル、美しいシルエット、そしてデニムメーカーならではのクオリティの高さが特徴です。

Instagram: @leejeansjp



■Ameri VINTAGE

Ameri VINTAGEは、“ NO RULES FOR FASHION ”をコンセプトに、完成度の高い、古くて価値のある「 vintage 」アイテムに最新の AMERI ORIGINAL の商品をプラスすることによって、昔の価値ある物と最新の流行を融合した今までにないスタイルを提案しています。

WEB STORE:https://amerivintage.co.jp/

Instagram:@amerivintage

YouTube:NO RULES FOR



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/19-13:16)