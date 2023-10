[株式会社HUMAN LIFE]

~提供開始記念 10人に1人無料キャンペーン を実施!さらにもれなく全員に 送料無料キャンペーン を適用~



株式会社HUMAN LIFE(代表取締役:板垣瑞樹、本社:東京都新宿区)が提供するWi-Fiルーター『ZEUS WiFi』(URL:https://zeus-wifi.jp/)は、2023年10月5日(木)より、世界135の国と地域で利用できる海外専用Wi-Fi「ZEUS WiFi for GLOBAL」(URL:https://zeuswifi-global.jp/)の提供を開始いたします。

また、それを記念して2023年10月5日から2024年1月31日までの期間に10人に1人通信料が無料になるキャンペーンを実施いたします。







「ZEUS WiFi for GLOBAL」提供開始の背景





出入国在留管理庁の「出入国管理統計」によると、2023年8月の日本人出国者の数は約120万人で、前年同月比約310%とコロナ禍で減少していた海外旅行の流れが回復しつつあります。しかし、旅行意欲はあるものの円安が障壁となっているケースも多く、海外旅行の費用削減が求められています。そんな中、『ZEUS WiFi』は快適な海外旅行を後押ししたいという想いから、海外専用Wi-Fi「ZEUS WiFi for GLOBAL」を業界最安値級の290円/日~提供開始することにいたしました。

さらに、期間中に「ZEUS WiFi for GLOBAL」をお申し込みいただいた方の中から、10人に1人通信料が無料になるキャンペーン「10人に1人無料キャンペーン」を実施し、快適な海外旅行をサポートいたします。2023年末のお正月休みは6連休であり、年明け1月4、5日を休めば最大11連休になると言われています。冬の海外旅行をご検討の方は、このお得な機会にぜひお試しください。



キャンペーン対象概要







<10人に1人無料キャンペーン 概要>

内容:抽選により当選したお客様の通信料を無料といたします。

期間:2023年10月5日~2024年1月末日

対象条件:キャンペーン期間中に、ZEUS WiFi for GLOBALをご契約いただき、抽選により当選したお客様が対象となります。

注意事項:

・本キャンペーンは、予告なく終了又は変更する場合があります。

・当選者発表方法は、申込時にご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。

・抽選は毎月末締め・翌月に行い、申込時に決済したクレジットカード会社を通して返金いたします。

・無料の対象は、申込時に決済したプラン料金とします。(オプションサービス料金、送料、延長料金、延滞料金、損害金などは含めません)

・キャンペーンが適用される金額の上限は20,000円です。



<送料無料キャンペーン 概要>

内容:送料を無料といたします。

期間:2023年10月5日~終了日未定

対象条件:キャンペーン期間中に、ZEUS WiFi for GLOBALをご契約いただいたお客様が対象となります。

注意事項:本キャンペーンは、予告なく終了又は変更する場合があります。



ZEUS WiFi for GLOBALの特徴







1. 業界最安値級のお手頃価格

Wi-Fi端末レンタル代は無料で、さらに出発前にご自宅で受け取り、宅配便やポストから返却するシステムのため、店舗を持たないことで低価格を実現しています。また、定期的に他社の価格をリサーチしているため、業界最安値級で提供することができます。











2. 3タイプの容量から選択し、世界135の国と地域で利用可能

世界135の国と地域に対応し、周遊プランもご用意しています。さらに、1日あたりの容量が「500MB」「1GB」「無制限」の3タイプから選べます。 対応国・地域は公式サイト(https://zeuswifi-global.jp/)をご覧ください。











3. 自宅で受け取り&宅配便・ポストから返却で、出発前後に慌てる心配なし

出発前に自宅で受け取れるため、空港でカウンターを探したり、並んだりする必要がなく、出国の直前で慌てる心配がありません。さらに、宅配便やポストから返却のため、帰国後は真っ直ぐに帰宅できます。また、レンタル期間は出発日から帰国日なので、余計な日数分のレンタル料を支払う必要はありません。







4. 4G/LTE回線の高速通信

世界のどこでも4G/LTE回線のため、快適な通信が可能です。



ご利用の流れ





STEP1:お申し込み

出発3日前の10時までに、お申し込みフォーム(https://zeus-wifi.jp/entry/overseas/select)から必要事項をご入力ください。



STEP2:お受け取り

出発の前日までにご自宅に配送いたします。

※出発の最大6日前にお受け取りいただける事前配送オプションもご利用いただけます。



STEP3:ご返却

梱包の上、宅配便又はポストからご返却ください。

※返却時の送料はお客様負担となります。

※返却用のレターパックがセットになった返却パックオプションもご利用いただけます。



業界最安値級の料金プラン





「ZEUS WiFi for GLOBAL」は1日あたりの基本料金が290円/日~と業界最安値級です。国・地域ごとに料金が異なり、1日あたりのデータ容量は「500MB」「1GB」「無制限」の3タイプから選べます。料金は(プラン料金+オプション料金)×ご利用日数となります。

オプション、その他の対応国・地域については公式サイト(https://zeuswifi-global.jp/)をご覧ください。



数ヶ国周遊される長期旅行の方にぴったりの周遊プランも用意しております。ご自身の旅のスタイルに合わせてお選びください。(近日リリース予定)



『ZEUS WiFi』問い合わせ先





『ZEUS WiFi』に関するお問い合わせは下記よりお願いいたします。

『ZEUS WiFi』公式HP問い合わせフォーム:https://zeus-wifi.jp/support_contact

HUMAN LIFE問い合わせフォーム: https://humanlife.co.jp/contact/



株式会社HUMAN LIFE





■所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目16-6 新宿イーストスクエアビル3F/4F

■代表者:代表取締役 板垣 瑞樹

■WEBサイト:https://humanlife.co.jp/

■事業概要:情報通信サービスを基盤としたテレコム事業及びサービス&ソリューション事業

■資本金:5億1,503万2,500円

■設立年月日:平成30年12月3日



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-13:40)