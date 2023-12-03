SCREENホールディングスとの資本提携に関するお知らせ
［シグマアイ］
東北大学発スタートアップの株式会社シグマアイ（本社：東京都港区、代表取締役：大関 真之、以下 シグマアイ）は、この度、株式会社SCREENホールディングス（本社：京都市上京区、代表取締役 取締役社長：廣江 敏朗、以下 SCREEN社）と資本提携いたしました。今回の提携により、量子アニーリング技術の早期実用化を加速いたします。
■ シグマアイについて
シグマアイは、黎明期から発展期を迎える量子科学時代において、量子アニーリングマシンの性能の限界を超える独自の根幹技術を持ち、量子アニーリングの活用事例を豊富に持つ東北大学の研究成果を社会に還元するために、様々な研究開発機関、事業会社との共同開発を進める世界でも屈指のスタートアップ企業です。顧客企業の皆様とともに、D-Wave Systems社の量子アニーリングマシン（2019年7月に日本初の大型利用契約を締結）をはじめとした新しい計算基盤を用いた研究開発事業、および多くのユーザーの生活に寄り添い、身近でありながら、優しく社会に浸透するアプリケーション開発事業を行っています。
会社HP：https://www.sigmailab.com/
会社名：株式会社シグマアイ
本社所在地：東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス6階
代表者：大関 真之
設立：2019年4月
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/03-19:40）
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