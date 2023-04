[株式会社NEXT STAGE]

~住宅の製造品質の重要性を訴求し、優良な事業者環境の拡大を支援~



株式会社NEXT STAGE(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:小村直克、以下ネクストステージ)は、木造戸建住宅の建築を行っている全国の住宅事業者が「製造力」を競い合う「Japan Housing Quality Award 2023」の開催を発表いたしました。









「Japan Housing Quality Award 2023」



●主旨

全国の木造住宅のつくり手が建物を市場に供給していく共通過程の中で、仕様・スペックによる「設計品質」だけではなく、それを実現させる製造時の本質的な「製造品質」の重要性を業界全体に認知させる事を主旨とし、同時に施工に関わる技術者や技能者のやり甲斐の醸成や、ユーザーが安心して購入できる良質な建物、そして優良な事業者環境の拡大を支援することを目指しています。



●概要

【表彰内容】

建物の「製造力」を定量的に評価し、上位スコアの「建物」及び「住宅事業者」を表彰いたします。



【評価方法】

住宅事業者の工法に応じた建物評価項目、評価基準に沿って、認定現場監査士が全10回の現場監査を5つの評価軸で行います。





【コース/表彰】

建物評価項目を一般的な業界推奨基準で評価を行う「推奨基準コース」と、自社基準で評価を行う「自社基準コース」の2つのコースに分け、建物部門表彰と会社部門表彰を行います。



現場監査を終えた建物すべてが建物部門の表彰対象となりますが、会社部門につきましては同一の住宅事業者で3棟以上の現場監査を終えた企業のみ表彰対象となります。



推奨基準コース



建物部門

Japan Housing Quality Award 2023

・最優秀建物賞(1棟) ・優秀建物賞(若干棟)

会社部門

Japan Housing Quality Award 2023

・最優秀ビルダー賞(1社) ・優秀ビルダー賞(若干社)



自社基準コース



建物部門

Japan Housing Quality Award 2023

・最優秀建物賞(1棟) ・優秀建物賞(若干棟)

会社部門

Japan Housing Quality Award 2023

・最優秀ビルダー賞(1社) ・優秀ビルダー賞(若干社)



【入賞特典】

・表彰状 ・記念トロフィー ・受賞記念現場イメージシート



【参加特典】

・建物分析レポート ・アワード成績表 ・現場監査記録書(PDFデータ)



【募集資格】

国内の木造住宅事業者



【建物条件】

建 物:3階建以下の木造戸建住宅(混構造は対象外)

工 法:在来工法及び2×4工法

評価期間:2023年4月1日~2024年3月31日の間で全10回の現場監査を受けることのできる建物に限る

基礎形状:べた基礎及び布基礎

断熱仕様:繊維系、ボード系、現場吹込み系、現場発泡系の断熱材を用いた、内断熱及び外張断熱工法

エ リ ア :全国(北海道、沖縄県、離島等の一部のエリアでは、お受けできない場合がございます)

※上記の仕様から異なる独自工法等については、別途ご相談ください



【アワード申込み/建物エントリー受付期間】

受付開始:2023年4月1日

受付締切:2023年12月31日(23:59迄)



【表 彰 式 】

2024年5月を予定



【主 催】

株式会社 NEXT STAGE



詳細はこちら

https://nextstage-group.com/lp/award/



●ネクストステージについて

住宅建築業界における品質向上のData&Analyticsカンパニーとして『アナリティクステクノロジーで「ヒト・モノ」の可視化を価値に変える』をビジョンに掲げ、全国約900社の住宅会社の製造プロセスのヒンシツ評価を通じて、「ヒト・モノ」を定量的に解析し、その結果をファクトコントロールしながら住宅会社が抱える製造プロセスの課題を最短最速で解決し、またそれに纏わる技術者の「人財」化育成の為の学習環境を支援する企業です。



商 号:株式会社 NEXT STAGE

代表者:小村 直克

所在地:〒545-6033 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号 あべのハルカス33F

設 立:2006年8月

ホームページ:https://nextstage-group.com/



●アワードに関するお問い合わせ

窓 口:株式会社 NEXT STAGE アワード事務局

T E L:06-6622-0333

E-mail:info@nextstage-group.com

アワードホームページ :https://nextstage-group.com/lp/award/



プレスリリースに掲載されている、内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。予めご承知おき下さい。



