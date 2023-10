[Double'H ]

株式会社ドゥーブルアッシュ(東京都渋谷区)と金子真珠株式会社(兵庫県神戸市)は、共同プロジェクト『qui pearl project』よりカジュアルなファッションでも日常的に楽しむことのできるパールジュエリーブランド「 qui pearl(クイ パール)」を、1週間のプレ販売を経て10/6(金)より公式オンラインストアで本格的に販売を開始しました。









"特別な時だけではなく、多くの方の日常にパールが寄り添うことはできないのか"



生産量の減少、養殖場の廃業や職人の高齢化など決して明るい状況ではない日本のパール産業。

日本の伝統産業でもあるアコヤ真珠は、現在は海外に販売されることが増え、日本で製品化される数は減少傾向にあります。またプリミティブであるパールの特性上、絶対的な経験値や目利き力などテクノロジーに置き替わることのできない工程も多く、技術継承も深刻な課題のひとつです。



そんな中、創業60年以上の歴史を持つ真珠メーカー「金子真珠」が、次世代へ本物のパールの魅力を再定義する重要性と向き合い企画されたのが「qui pearl project」です。

コアパートナーとしてプロダクト開発・マーケティング領域を担当する「ドゥーブアッシュ」が加わり、プロジェクトが加速しました。



街中で、ファッションとしてカジュアルにパールを取り入れている光景を目にすることはあまりありません。

有限な資源であるアコヤ真珠を未来に繋げて行くために、多くの方のドラマチックな日常を彩る身近な存在として、心揺さぶる煌めきをお届けしていきます。





コンセプト





"相反する事象の間に漂う何かを探究・表現する活動"





ファッション、ジュエリー、カルチャー、素材、時間、価値観、心 ...

qui pearlは、それらが内包する相反する事象の間に漂う何かを探究し、プロダクトを通して表現します。





おぼろげに煌めくパールをモチーフに、シンプルな中に僅かな違和感とヒリヒリするようなスリリングを、日常に溶け込むようにプロダクトへ反映させていきます。







インスピレーション





曖昧で儚げな雰囲気を漂わせるパールの煌めき。

光を内側へ巻き込むような輪郭のないパールの輝き方は、それでいてどこか強い意志を感じさせます。



ミステリアスで何かにセグメントされないパールの存在に、コンセプトである間(ハザマ)の表現を重ね合わせました。



貝の命が未来に受け継がれるように誕生するパールは、昔より製品になっても大切な方へ絆のようにけ受け継がれています。時間軸を旅するように、過去と未来を繋いでいる間(ハザマ)の存在でもあります。





1st コレクションの概要







▪️Kan Necklace シリーズ

W Silver Short|¥44,000 Long | ¥47,300 tax in

W Gold Short | ¥49,500 Long | ¥52,800 tax in

しなやかに波打つような形状のリングと、フック型のペンダントトップがミニマルながらインパクトのある存在感を放つネックレスです。







▪️Kan Necklace 3シリーズ

W Silver ¥48,400 tax in

W Gold ¥55,000 tax in

イレギュラーな要素をリズミカルに繋ぎ合わせることにより、コンテンポラリーとエレガントが同居する洗練されたネックレスに仕上がりました。







▪️Kan Necklace 5シリーズ

W Silver ¥51,700 tax in

M Silver ¥51,700 tax in

W Gold ¥58,300 tax in

繊細なチェーンとボリュームのある5mmパールとのコントラストが、遊び心のあるコンテンポラリーな印象のネックレス。イレギュラーな要素のコンビネーションが、カジュアルなエッセンスをプラスしています。







▪️Gen Necklace シリーズ

G Silver Short|¥115,000 Long | ¥121,000 tax in

W Silver Short | ¥121,000 Long | ¥126,500 tax in

パールを大胆に繋げたペンダントトップが目を惹く、ロザリオテイストにアバンギャルドなアレンジを加えたネックレスです。モードな空気を纏いながらも、どこか禅を感じさせる趣きがあります。







▪️U Necklace シリーズ

G Silver Short|¥71,500 Long | ¥85,800 tax in

W Silver Short | ¥80,300 Long | ¥96,800 tax in

シンメトリーにあしらったパールと、ソリッド感があるチェーンとのコンビネーションが魅力のネックレスです。ありそうでなかったミニマルな表現は、着用した際に際立つ余裕のあるデザインを心がけました。





使用するパールへのこだわり





qui pearlではデイリーなシチュエーションとの心地よい調和をもたらす、3mm・5mmのアコヤ真珠をモチーフとして使用しています。3mm・5mmの小さなサイズは、ベビーパールと呼ばれほとんどが伊勢志摩エリアで養殖されたもの。2022年度の生産量では、総数の3-4%程しか手に入らないとても貴重なパールです。



テリ・マキ・キズ・形・色の全ての項目で、創業60年以上の歴史を持つ真珠メーカー「金子真珠」の厳しい基準をクリアした高品質パールのみを使用し製品化しています。





qui pearl project について











qui pearl projectは、兵庫県神戸市に本社を置く老舗真珠メーカー「金子真珠株式会社」が企画した新規プロジェクトです。

プロジェクトの要である素材(パール)を金子真珠が監修。コアパートナーとしてプロダクト開発・マーケティング領域を「ドゥーブルアッシュ」が、ジュエリーデザインを「WATARU SHIMOSATO」が担当し、テーマやコレクションごとにユニークなクリエイターが参加する、コンセプト共感型のユニットチームです。

パールを主役にしたプロダクト開発や表現活動を通して、デイリーで着用される”動のパール”の市民権を獲得し、パール産業に新たな風を呼び込むことをミッションとしています。



【金子真珠株式会社】

〒650-0045 兵庫県神戸市中央区港島1-1-15

TEL:078-303-1150

URL : https://kaneko-jewelry.jp/





概要







ブランド名 : qui pearl

製品カテゴリ : パールジュエリー(1st Collection ネックレス)

発売日 : 2023年 10月 6日(金)

販売 : 公式オンラインストア





▪️qui pearl公式オンラインストア

https://quipearljewelry.com





▪️Instagram

https://www.instagram.com/quipearl/





