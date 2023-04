[MAGES.]

株式会社MAGES.は、BIGアイドルプロジェクト『B-PROJECT』について、エイプリルフール企画として幕末を舞台にした「AMBITIOUS LEGEND」の情報を解禁しました。



今度の舞台は幕末!メンバーたちの撮り下ろしビジュアル&新たな物語を公開!







今年のエイプリルフール企画「AMBITIOUS LEGEND」の舞台は、各地で争いが巻き起こっていた動乱の時代・幕末。

その目まぐるしい時代の中で生きていた、京の治安を守るために結成された幕府側の組織である【新撰組】をキタコレ、MooNsのメンバーが、幕府側とは異なる思想を持つ長州藩・土佐藩からなる【倒幕派の志士】をTHRIVE、KiLLER KiNGのメンバーが演じます。



最後まで武士であろうとした者たちと新たな時代を作ろうとする者たちの、眩しいまでの命の輝きを記した物語が今、はじまります。



■B-PROJECT「AMBITIOUS LEGEND」特設サイト

http://bpro-official.com/sp/ambitiouslegend/





【INTRODUCTION】



——時は幕末。

政治の中枢をめぐり、各地で争いが巻き起こっていた動乱の時代。



事実上は江戸幕府側につき、京の治安を守るために結成された【新撰組】が出会ったのは、

自分たちとは異なる思想を持つ【高杉晋作】をはじめとした倒幕派の志士たちであった。

高杉と同じく倒幕派の【久坂玄瑞】は、京で勢いを増す新撰組の動向を調べるために、

間者として【右月と左月】を送ることに決める。



一方、新撰組では、倒幕派の怪しい動きに警戒をしはじめており、

ふたつの組織間で新たな火種が生まれようとしていた。



これは最後まで武士であろうとした者たちと、新たな時代を作ろうとする者たちの、

眩しいまでの命の輝きを記した物語である——





【CAST】

・新撰組

近藤勇 Actor北門倫毘沙(キタコレ) CV:小野大輔

沖田総司 Actor是国竜持(キタコレ) CV:岸尾だいすけ

土方歳三 Actor増長和南(MooNs) CV:上村祐翔

斎藤一 Actor音済百太郎(MooNs) CV:柿原徹也

永倉新八 Actor王茶利 暉(MooNs) CV:森久保祥太郎

原田左之助 Actor野目龍広(MooNs) CV:大河元気

藤堂平助 Actor釈村帝人(MooNs) CV: 増田俊樹



・長州藩・土佐藩

高杉晋作 Actor金城剛士(THRIVE) CV:豊永利行

坂本龍馬 Actor阿修悠太(THRIVE) CV:花江夏樹

桂小五郎 Actor愛染健十(THRIVE) CV:加藤和樹

右月 Actor寺光唯月(KiLLER KiNG) CV:西山宏太朗

左月 Actor寺光遙日(KiLLER KiNG) CV:八代 拓

入江九一 Actor不動明謙(KiLLER KiNG) CV:千葉翔也

久坂玄瑞 Actor殿 弥勒(KiLLER KiNG) CV:江口拓也



■「AMBITIOUS LEGEND」ドラマCD制作決定!

「AMBITIOUS LEGEND」のドラマCDの制作が決定!

発売情報など詳細は後日発表予定です。お楽しみに!



■「AMBITIOUS LEGEND」撮り下ろしビジュアルを使用したグッズが販売開始

「AMBITIOUS LEGEND」の撮り下ろしビジュアルを使用したグッズが、LOVE&ART SHOPにて2023年4月1日(土)12時より販売開始いたします。トレーディング缶バッジ、トレーディングアクリルキーホルダーやアクリルスタンド、キャラクタータペストリーなどを取り扱っており、更に対象商品のお買い上げ5,000円(税込)毎にスペシャルブロマイド AMBITIOUS LEGEND ver. (全14種/ランダムで箔押し複製サイン入り)がランダムで1枚付いてきます。



通販リンク: https://axelstore.jp/loveandart/item_list.php?artist_id=62&head_id=7035

受付期間:2023年4月1日(土)12:00~4月17日(月)23:59

※予定数に達し次第、販売終了となります。予めご了承ください。

※商品発送時期は5月下旬以降を予定しております。

※コロナウイルスの影響により、お届けに遅れが生じる場合がございます。



■ABOUT B-PROJECT

男性アイドルグループ「キタコレ」、「THRIVE(スライブ)」、「MooNs(ムーンズ)」、「KiLLER KiNG(キラーキング)」の4組14名のメンバーによるスペシャルユニット。



2015年9月4日のプロジェクト始動以来、CDリリースや幕張メッセ イベントホールなどでの大規模ライブ開催をはじめとするアーティスト活動に加え、2度に渡るTVアニメ化、舞台化、アプリゲーム化など、様々なメディアミックスを実現。

2021年9月30日に初のコンシューマーゲームとなるNintendo Switch™用ソフト「B-PROJECT 流星*ファンタジア」を発売。2022年2月よりYouTube『B-PROJECT OFFICIAL CHANNEL』にて『B-PRO CHANNEL』の配信をスタート、TVアニメ3期も企画進行中。



≪B-PROJECT 企画概要≫

【総合プロデュース】西川貴教【企画・原作】志倉千代丸 【キャラクターデザイン】雪広うたこ

【原作元】MAGES.



≪キャスト≫

【キタコレ】北門倫毘沙:小野大輔/是国竜持:岸尾だいすけ

【THRIVE】金城剛士:豊永利行/阿修悠太:花江夏樹/愛染健十:加藤和樹

【MooNs】増長和南:上村祐翔/音済百太郎:柿原徹也/王茶利 暉:森久保祥太郎/

野目龍広:大河元気/釈村帝人:増田俊樹

【KiLLER KiNG】寺光唯月:西山宏太朗/寺光遙日:八代 拓/不動明謙:千葉翔也/殿 弥勒:江口拓也

【B-PROJECT公式サイト】http://bpro-official.com

【B-PROJECT公式ツイッター】https://twitter.com/Bpro_info

【LOVE&ART OFFICIAL FANCLUB】https://www.loveandart.jp/



≪LOVE&ART OFFICIAL FANCLUBにて公式ラジオ番組配信中≫

番組タイトル:B-PROJECTラジオ『ガンダーラBB+』

放送スケジュール:毎月第2金曜日21:30~22:30

YouTube Live配信URL(LOVE&ARTチャンネル):https://loveandart.jp/contents/

≪YouTube B-PROJECT OFFICIAL CHANNELにて『B-PRO CHANNEL』配信中≫

https://www.youtube.com/@B-PROJECT



【コピーライト】

(C) B-PROJECT



