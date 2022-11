[一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センター]

リゾテックエキスポは、沖縄県最大級のDX・IT展示商談会です。ビジネスマッチングを通した連携・共創の創出や、沖縄県のDXを推進すること等を目的としています。



ResorTech EXPO 2022 in Okinawa(リゾテックエキスポ)は、沖縄県最大級のDX・ITの展示商談会です。

豊富なセミナー・シンポジウムをご覧いただけるほか、展示商談会として県内外のIT企業とビジネスマッビジチングをサポートする1年に1度のDXに関するビッグイベントです。



オンライン会議やキャッシュレス(ICカードなど)での支払いなど、私たちの日々の暮らしもデジタル技術により、大きく変わっていることを実感されていませんか・・・?



沖縄で、持続可能な社会を目指した最新のテクノロジーを是非ご覧ください!



■ 会期

・リアル会場: 2022年11月17日(木)・18日(金)両日共に10:00~17:00

・オンライン会場: 2022年11月1日(火)~2023年1月8日(日)



■ 会場

・リアル会場:沖縄コンベンションセンター

・オンライン会場:ResorTech EXPO 2022 in Okinawaオンライン会場



■ 来場登録:入場無料 ※入場にはオンラインでの事前登録が必要です。







今年のテーマである 「ちむぐくる」 は、心の優しさや豊かさを意味する沖縄の言葉です。

私たちは、「ちむぐくるDX」をテーマとして、共生・平和・命を大切にする未来のためのイノベーションを提唱します。



また「県内の全産業」「自然との共存」「地方創生」を対象分野とし、沖縄県内外の事業者・自治体とのご商談の場として、様々な IT ソリューションやサービスをお持ちの企業様にご活用いただくべく沖縄で開催する、DXの展示会(展示、商談、セミナー・シンポジウム) にぜひご注目ください。



【イベント情報】

・基調講演1:デジタル・トランスフォーメーションが沖縄にもたらすもの(アレックス株式会社 代表取締役社長/元グーグル日本法人の代表取締役社長 辻野 晃一郎 氏)

・基調講演2:BodySharingが実現する新しいコミュニケーションのかたち(H2L株式会社 CEO/琉球大学 工学部 教授 玉城 絵美 氏)

・基調講演3:地方発Society 5.0の実現と、これからの沖縄への期待(経済産業省 商務情報政策局 総務課長 西川 和見 氏)

・宇宙シンポジウム in ResorTech EXPO~宇宙×ResorTechで考える沖縄の新たな可能性(一般社団法人Space Port Japan 代表理事/宇宙飛行士 山崎 直子 氏ほか)

・地方創生DXシンポジウム in ResorTech EXPO(沖縄県 CDO補佐官 細川 巧 氏ほか2県1市DX担当者)

・沖縄IT産業50年の歩みとデジタルが拓く沖縄の未来(株式会社沖縄ソフトウェアセンター 顧問 饒平名 知寛 氏ほか)



そのほか、セミナーを数多く開催いたします。

「沖縄観光xメタバース ~ デジタルツイン社会の実現に向けて」

「With&アフターコロナに向けた沖縄の最新観光人流データ分析の紹介 (新たな沖縄観光に向けて)」

「『瞬間移動サービスアバターインが描く世界』遠隔存在伝送技術を用いた事例紹介と沖縄への期待」

「水中光技術とロボット技術で新たな海洋ビジネスを興す!~取り組みは北から南まで!!~ResorTech EXPO x CEATEC 特別連携企画」

「DX推進パネルディスカッション in ResorTech EXPO<沖縄らしいDXの推進について語ろう!>」

「~事例で学ぶ~ 県内事業者のための『物流デジタルのはじめ方』」

「ただ今、DX推進中。県内企業が現在進行形で語る!」



そのほか、出展者による各種セミナーも開催します。

イベント詳細:https://resortech-expo.okinawa/events/



【出展情報】

これまでコロナ禍において3回ハイブリッド(リアル会場・オンライン会場)にて開催してきたResorTech EXPO 2022 in Okinawa(リゾテックエキスポ)ですが、今年は過去最大である100者ほどの企業・団体が沖縄に集まります。県内はもちろん、県外からもご出展いただきます。

沖縄県内外問わず、多くの皆さまの商談の場となることを目指しております。



出展詳細:https://resortech-expo.okinawa/exhibitor/



展示エリアは3つのゾーンを設定しており、それぞれ以下のようなソリューション・サービスを展示いただく予定です。

・SDGsゾーン:SDGs関連ソリューション・サービス等

・観光Techソーン:観光産業向けソリューション・サービス等

・Local/Small Techゾーン:地方自治体・中小企業向けソリューション・サービス等





11月の涼しく過ごしやい沖縄で、持続可能な社会を目指した最新のテクノロジーを是非ご覧ください。



【イベント概要】

■ 来場登録:入場無料 ※入場にはオンラインでの事前登録が必要です。

https://resortech-expo2022.eventos.tokyo/web/portal/626/event/5850/users/register/



■ 主催:ResorTech EXPO in Okinawa 実行委員会

■ 運営:ResorTech EXPO in Okinawa実行委員会事務局

(一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センター内)



公式ウェブサイトでは、イベント情報を続々公開中です。

■リゾテックエキスポ公式サイト

https://resortech-expo.okinawa/?utm_source=prtimes&utm_medium=web&utm_campaign=prtimes_web



【お問い合わせ】

ResorTech EXPO in Okinawa実行委員会事務局

(一般財団法人沖縄ITイノベーション戦略センター(ISCO)内)

■E-mail resortech@isc-okinawa.org



