株式会社トラックレコード(本社:東京都渋谷区、代表取締役:芹川太郎・野崎耕司)は、株式会社UPSIDER(本社:東京都港区、代表取締役:宮城徹・水野智規)が提供する法人カード「UPSIDER」において、利用企業様向け優待プログラム「Boost Your Business」への参加を開始しました。









■ Collaについて

Collaウェブサイト:https://colla.jp/■ 優待プログラムの概要

この度の、法人カード「UPSIDER」が提供する利用企業様向け優待プログラム「Boost Your Business」への参加により、UPSIDER利用者は、Colla(コラ)を特別価格で利用できるようになります。【Colla優待プログラム概要】初年度限定で有料プラン3ヶ月無料、その後の9ヶ月間は有料プラン20%OFFでご提供いたします。適用条件・1年間継続利用を前提とします・最低利用人数50名・有料プランは「Colla スタンダードプラン」となります・上記プランの新規契約のみが対象となります・優待プログラムの適用は初年度のみとなります・その他条件はお問い合わせくださいませ※「Boost Your Business」の利用には、法人カード『UPSIDER』への申込みが必要です。詳しくはこちらのページをご覧ください。https://up-sider.com/lp/

■「Boost Your Business」について

「Boost Your Business」は、「挑戦する人々がより活躍できる社会を創る」をミッションに、法人カード「UPSIDER」を提供するUPSIDER社が提供するリワードプログラムです。UPSIDER社のミッションに共感した企業が法人カード「UPSIDER」を利用している企業に対して優待サービスを提供することで、「Boost Your Business」が、挑戦する企業を支えるプラットフォームとなることを目指しています。「Boost Your Business」サービス一覧はこちらhttps://up-sider.com/lp/boost-your-business.html

■ 法人カード『UPSIDER』について

『UPSIDER』は、利用限度額や会計処理などの財務課題を解決する法人カードです。特に、最大1億円以上の利用限度額や、バーチャルカードの発行・管理機能、会計処理の早期化を助けるSaaS機能が好評で、アクティブな利用企業は数千社以上、利用継続率は99%以上です。■ 株式会社UPSIDERについて

「挑戦者を支える世界的な金融プラットフォームを創る」をミッションに、法人カード「UPSIDER」およびビジネスあと払いサービス「支払い.com」を提供し、両サービスの利用社数は15,000社を超えて成長しています。今後も「決済」を入り口に、「挑戦する人々がより活躍する」際に直面するあらゆる課題解決を展開していく予定です。すべての挑戦者を支える金融プラットフォームとして、1人でも多くの方が、一刻も早く、少しでも大きく成功する後押しを続け、すべての挑戦者がお金の悩みから解放され、より挑戦を加速できる社会をつくってまいります。会社名 :株式会社UPSIDER設立年月 :2018年5月資本金 :8,794百万円(資本準備金等含む)代表者名 :代表取締役:宮城 徹、代表取締役:水野 智規本社所在地:東京都港区六本木7-15-7事業内容 :法人間決済サービスの企画・運営■ 株式会社トラックレコードについて

「仕事の喜びを最大化して世界を変える」をミッションに、2018年に創業。チームから会社を強くするSlackアプリ「Colla(コラ)」や、挑戦する企業の採用活動を支援する「TECH HIRE」を提供しています。https://www.trackrecords.co.jp/社名:株式会社トラックレコード(TRACK RECORDS, Inc.)代表者:芹川太郎、野崎耕司設立:2018年1月



