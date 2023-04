[株式会社バップ]



YOSHIKIプロデュースによるボーイズグループオーディション『YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X』。そこから選び抜かれたメンバー13名からなる超個性派グループ“XY”(読み:エックスワイ)。そのXYのデビュー曲「Crazy Love」が話題となっている。



デビューメンバーの発表と共に出演を発表した“第36回 マイナビ東京ガールズコレクション2023 SPRING/SUMMER”で初披露されたこの楽曲のパフォーマンス映像がYouTubeにアップされ、瞬く間に170万再生を超え、今この瞬間も再生数を増やし続けている。





"XY" winner of Japanese Talent Show debut song "Crazy Love" by YOSHIKI MynaviTGC 2023 S/S Collection

プロデューサーであるYOSHIKIが作詞・作曲を務めるこの「Crazy Love」、3月22日に日本テレビ系音楽番組『Premium Music 2023』でTV初披露もされた同楽曲のパフォーマンスも公開5日で100万再生を越え、勢いが留まることを知らない。

リードボーカルJAY(読み:ジェイ)の憂いを帯びたのびやかな歌声と赤髪のインパクトが強烈なGAI(読み:ガイ)によるラップ、ツノが特徴的なP→★(読み:ピースター)を筆頭としたダンサー達の個性が爆発したXYのパフォーマンスに往年のYOSHIKIファンのみならず、多くのリスナーが取り憑かれた様に映像に魅了され、楽曲に惚れこんでいる事が伺える。

まだ「Crazy Love」を未体験な方はこの機会に是非チェックして欲しい。





"XY" Debut on Japanese TV Show "Crazy Love" (Composed by YOSHIKI) TV初披露! Winners of YOSHIKI AUDITION

YOSHIKIプロデュース&作詞作曲 新グループXY デビュー曲 「Crazy Love」TV初披露

<「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」とは>

YOSHIKIプロデュース、世界に勝負を挑む前代未聞のバンド&ボーイズグループオーディション。

2022年2月からスタートし、KISSジーン・シモンズ、世界最高峰のソプラノ歌手サラ・ブライトマン、マイケル・ジャクソン『THIS IS IT』の振付師トラヴィス・ペイン、唯一無二のボーカリストHYDEなど国内外から集結した超豪華ゲスト審査員や、初回から合格者を発表するなど予測不可能な展開で進み、SNSでも話題騒然。

バンドメンバー4人が決定し、2022年内デビューを目指し準備していた矢先、ボーカルYOSHI(享年19)が急逝。それでもご遺族の強い想いを受け、新たなボーカリストを募集しオーディションを開催。熾烈な“デビュー争奪戦”が繰り広げられ、2023年2月、バンド&ダンスボーカルの計13名が見事デビューの座を掴んだ。



【オーディション番組概要】

タイトル:「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」

Huluにて独占配信中

公式YouTubeでも新エピソードを配信中

