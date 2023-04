[認定NPO法人Teach For Japan]

~教育委員会×NPO|教員の資質向上、教員育成指標の策定と改善へ~



2023年3月10日(金)に、認定NPO法人Teach For Japan(以下、TFJ)代表理事の中原健聡(なかはらたけあき)が、さいたま市教員育成協議会委員に任命されました。





TFJは、「すべての子どもが、素晴らしい教育を受けることができる世界の実現」を目指し、教育をより良くしたいと考える多様な人材を、選考・研修を通して育み、自治体との連携により、2年間「教室」に教師として送り出すフェローシップ・プログラムを実施しています。

さいたま市教育委員会のこれからの時代を見据えた教員育成に向けて、フェローシップ・プログラムの実績を交えさいたま市教員育成協議会に貢献していきます。



▼さいたま市教育長 細田眞由美様コメント

私どもは、子どもたちに変化の激しい社会でたくましく生きていく力をつけていく教育活動ができる教職員を育成していくため、より効果的に資質向上を図る仕組みを作らなければならないと考えております。

この度委員を委嘱いたしました中原様とは、産構審の教育イノベーション小委員会で御一緒させていただきました。中原様がもつ教育に対する先見性と、長年にわたるTFJの人材育成の実績から、ぜひ忌憚のない御意見をいただけることを期待しております。



▼TFJ代表理事 中原健聡コメント

Teach For Japanは2013年より、多様なバックグラウンドを持った方の、教師へのキャリアシフトを支援してきました。学習観・授業観の転換を担う教師の育成のためのプログラム開発、学習科学に基づく省察的実践(仮説設定、教育実践、省察)を通じて学び続ける教師としての意識・態度の育成において、多くの知見を持っております。我々の知見を、教育委員会や他の委員の皆様の知見と統合し、「令和の日本型学校教育」を担う教師の育成をともに発展させていく機会に参加できることを大変嬉しく思います。



▼認定特定非営利活動法人Teach For Japan概要

TFJは、世界60ヵ国以上に広がるTeach For Allというグローバルネットワークの一員で、「すべての子どもが、素晴らしい教育を受けることができる世界の実現」をビジョンに活動する認定NPO法人です。

主な事業は、教育をより良くしたいと考える多様な人材を、選考・研修を通して育み、自治体との連携により、2年間「教室」に教師として送り出すフェローシップ・プログラムの実施です。

2013年からスタートしたフェローシップ・プログラムは、これまでに200名以上が参加し、2022年度も100名近くのフェロー(教師)が学校現場で活動をしております。



自治体関係の方はこちらから

https://teachforjapan.org/formunicipality/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/01-21:40)