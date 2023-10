[株式会社テンナイン・コミュニケーション]

AIに負けない、新たな翻訳者の発掘と育成を目指して(※200万円分の翻訳関連業務のご依頼)



通訳・翻訳エージェント「テンナイン・コミュニケーション」が、『第1回翻訳グランプリ』を開催します。優勝者には、200万円分の翻訳・ポストエディット・チェックのお仕事をご依頼します。AIに負けない、読み手の心に届く翻訳ができる新たな翻訳者の発掘と育成を目指して『第1回翻訳グランプリ』を開催することをお知らせいたします。







テンナイン・コミュニケーション『第1回翻訳グランプリ』

https://tennine-honyaku-grandprix.peatix.com



■翻訳グランプリとは?

年齢・経験不問で一流の翻訳者を志す方々を公募します。応募者は2種類の翻訳課題を提出、審査員による1次審査突破後に、面接による2次審査に合格するとグランプリ優勝者となります。優勝者には、200万円分の翻訳関連業務のお仕事をご依頼します。



■AIの成長が著しい翻訳業界で、人間の翻訳者にできることとは?

近年、AI翻訳技術は飛躍的に進化しており、多くの翻訳業務がAI翻訳とポストエディット(※AI翻訳の訳文を翻訳者が手直しする作業)に移行してきています。その中でも絶対にAIに取って代わられることがない分野が「マーケティング」。クライアントの世界観を表現し、読み手の心に届く翻訳は、人間にしかできません。“Translation is as much an art as it is a science. (翻訳は科学であり、芸術である。)” テンナイン・コミュニケーションは、AIが進化を続けるこの時代こそ、「人間にしかできない翻訳」の人材確保が必須であると認識しました。



■翻訳歴15年以上のマーケティング分野翻訳者が審査員

指名依頼が多く、テンナイン・コミュニケーションのクライアントから絶大な信頼を得ている2名の経験豊富なベテラン翻訳者が審査員を務めます。審査基準は以下のポイントが含まれます。



・クライアントの世界観を表現できているか

・クライアントの品位を落とさぬよう格調高い文章となっているか

・原文の業界関係者が読んで違和感がないか

・不特定多数の人が読んで理解できる(二度読みさせない)分かりやすい文章となっているか



■フリーランス翻訳者の第一歩を支援

フリーランス翻訳者はエージェントに登録しても、お仕事の依頼がその後1年間全くないこともあります。本グランプリは、フリーランス翻訳者を目指す方々のデビューを後押しするため、グランプリ優勝者に、1年間で200万円分の翻訳関連のお仕事を依頼します。



■『第1回翻訳グランプリ』詳細

◎参加費

無料



◎参加対象

年齢・経験不問



◎翻訳言語

英語→日本語



◎申し込み期間

10月2日(月)~10月31日(火)(JST)



◎ご応募の流れ

1. 本イベントページ上(https://tennine-honyaku-grandprix.peatix.com)で参加チケットをご購入ください。

2. ご購入後、1営業日以内にテンナイン担当者より「課題」データと送付先の詳細をお送りします。

3. 課題受領後、2週間以内に指定の宛先にご提出をお願いいたします。



◎開催スケジュール

<課題送付>

お申し込み後、1営業日以内に担当者よりお送りいたします。

<課題提出期限>

課題受領後、2週間以内

※課題送付時に提出期限を設定いたします。

<1次審査結果発表>

11月下旬

<2次審査(面接)>

12月中

<優勝者発表>

1月上旬



◎審査方法

【1次審査】

・書類選考(志望動機+経歴のPR)

・翻訳課題2種(課題A、B両方の提出が必須となります)



- 課題A:架空香水ブランドのプレスリリース(394ワード)

※冒頭部分をお見せいたします。





- 課題B:経済記事(432ワード)

※冒頭部分をお見せいたします。



※課題A・Bを総合的に評価します。



【2次審査】

面接

※オンライン・オフラインの選択可能



◎審査員

加藤まり子:

上智大学外国語学部英語学科卒業。大手金融機関に10年間勤務後、翻訳者に転身。金融からマーケティング分野まで幅広い分野で活躍。大手監査法人はじめ様々なクライアントよりリピート依頼を受けている。

インタビュー記事:https://www.hicareer.jp/trans/interview/24490.html



土川裕子:

愛知県立大学外国語学部スペイン学科卒業。英語の自動車関連マニュアル制作業務に携わった後、英語・西語のフリーランス翻訳者として独立。2011年に証券アナリストの資格を取得し、現在は金融・証券分野の翻訳を専門に手掛ける。テンナインで毎年開催している「金融翻訳者勉強会」の講師を務める。

執筆記事:https://www.hicareer.jp/trans/financial



◎優勝賞品

グランプリ終了後1年間で200万円分の翻訳・ポストエディット・チェックのお仕事のご依頼



◎参加賞

翻訳のポイント・解説付きの訳例



■テンナイン・コミュニケーションについて

「Helping you communicate better」をミッションに掲げ、1万人以上の登録通訳者・翻訳者とともに、通訳・翻訳・語学教育で企業の異文化コミュニケーションをサポートしています。



会社名:株式会社テンナイン・コミュニケーション

代表者:工藤浩美(くどう・ひろみ)

設立:2001年7月11日

資本金:1680万円

所在地:〒105-6009 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー9F

TEL: 03-3433-1090(代表)

URL:http://www.ten-nine.co.jp/

事業内容:通訳、翻訳、人材派遣サービス、英語教育事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-20:16)