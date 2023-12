[Genesys Cloud Services, Inc.]

サンフランシスコ - 2023年12月4日 - 人工知能(AI)を活用したエクスペリエンス・オーケストレーションのグローバル・クラウド・リーダーであるジェネシス(R)は、IDC社の調査報告書「IDC MarketScape: Worldwide General Purpose Conversational AI Software 2023 Vendor Assessment」において、リーダー企業に選出されたことを発表します。顧客及び従業員のエクスペリエンスを変革するGenesys AIの広範な会話型および生成型機能の強みを、国際的な調査会社が評価したものです。







ジェネシスのチーフ・プロダクト・オフィサー、オリヴィエ・ジューヴのコメント

「当社は、エクスペリエンス・オーケストレーション・プラットフォームのGenesys Cloudにおいて、革新的なAIテクノロジーを継続的に提供し、ネイティブなAI機能を拡充しています。IDC MarketScapeによる世界的な評価は、会話型、予測型、生成型AIソリューションの迅速な提供を目指す当社の戦略的ロードマップの強さを裏付けるものと信じています。これは、優れた顧客および従業員の体験を通じて、ロイヤルティとビジネス成果の獲得を目指すすべての企業に貢献するものです。」



ジェネシスの導入企業におけるAIソリューションへの関心は高まり続けています。2024会計年度の第2四半期(2023年5月1日から7月31日)において、ジェネシスの3つ以上のネイティブなAIソリューションを導入した企業数は前年比で8倍以上に増加しました。



IDC MarketScapeのレポートでは「ジェネシスは顧客サポート、従業員エンゲージメント、営業、マーケティング向けに、会話型をはじめ多岐にわたるAI機能を提供しています。この数年間で、同社はAI機能を積極的に取り入れ、開発し、それらは現在、そのプラットフォーム全体に組み込まれている。」と評価しています。



さらに、IDC MarketScapeは「顧客と従業員の体験を通じて機能する、クラウドベースのエンタープライズ向け会話型AIプラットフォームを探している場合、エージェントアシスト、セルフサービス形式の質問応答、自動アウトリーチ、予測的なコールルーティングなどの機能を提供するジェネシスを検討するべきである」と指摘しています。



このレポートは、ベンダーの成功を「機能」と「戦略」の二つのカテゴリーで評価しています。ベンダーの評価基準は、現在の機能、提供されるサービスの範囲、それらが顧客のニーズにどれだけ適合しているか、そしてベンダーの戦略が将来の3~5年間で顧客が求めるであろう要件とどれだけ一致しているかに基づいています。



また、同レポートはジェネシスの強力なパートナー・ネットワークなど、ジェネシスのさらなる強みを強調しており、IDC MarketScapeは、「ジェネシスは、統合、導入、販売パートナーとの大規模なネットワークを持っており、さまざまな企業のサポートを可能にしている」と述べています。



IDC MarketScape 会話型AI&ナレッジディスカバリー担当リサーチマネジャー、ヘイリー・サザーランド氏のコメント

「ジェネシスは過去数年間で、AIをベースとした新しい機能をシングル・フレームワークのGenesys Cloudに追加、買収、組み込むことでContact Center as a ServiceのオファーリングにおけるAI強化のコミットメントを実現してきました。使いやすさの向上、効率性の改善、顧客と従業員の両方の満足度を高めることができる機能に重点を置くことで、ジェネシスは、顧客が会話型AIから投資収益率を迅速に獲得できるよう支援しており、生成型AIと大規模言語モデルの最新の進歩を活用するのに有利な立場にあります。」



詳細については、下記をご参照ください。

Genesys named a Leader in IDC MarketScape: Worldwide Conversational AI Software 2023 Vendor Assessment(https://www.genesys.com/resources/idc-marketscape-worldwide-general-purpose-conversational-ai-software-2023-vendor-assessment)



IDC MarketScapeについて

IDC MarketScape は、特定市場におけるICTサプライヤーの競争力の適応度を把握できるベンダー分析モデルです。調査方法として、定量的および定性的な評価基準に基づいた厳密な採点手法を用いています。調査結果は当該市場における各ベンダーの位置付けを示す、1つのグラフィックスによって図示されます。IDC MarketScapeは、ICTベンダーのプロダクトやサービス、ケイパビリティ(プロダクト・サービス提供能力)、戦略、さらには現在および将来の市場における成功要因を比較可能とした明確なフレームワークを提供します。ITバイヤーはこのフレームワークを利用することによって、ICTベンダーの強みと弱みを包括的に把握できます。



ジェネシスについて

ジェネシスは世界100カ国以上において、毎年700億件以上の卓越したカスタマーエクスペリエンスを支えています。クラウド、AI、デジタル技術のパワーを通じて、企業はジェネシスのスケール可能で共感性の高いカスタマーエクスペリエンスのビジョンであるExperience as a Service(R)︎を実現できます。ジェネシスでは、マーケティング、セールス、サービスのすべてのチャネルにおけるカスタマーモーメントをつなぐとともに、従業員の体験も改善します。バックオフィス技術をモダンな収益源に変えることで、ジェネシスは真のパーソナラ

ゼーションを大規模に、共感を持ってかかわり、信頼とロイヤリティを育むことをサポートします。詳しくは、www.genesys.com/ja-jpをご覧下さい。



(C)2023 Genesys. All rights reserved. Genesys, the Genesys logo, Genesys Cloud CX and Experience as a Service are trademarks, service marks and/or registered trademarks of Genesys. All other company names and logos may be registered trademarks or trademarks of their respective companies.



