[Renegades' Music]

さやべび、八神慶仁郎、というインフルエンサー2人が共演し、「恋人」から新しい関係へと人生を進める2人の感情の機微を鮮やかに表現する物語になっています。



青春を謳うロックバンド”フィルフリーク”は、ミュージック・カンパニーRenegades’ Music, Inc.(レネゲイズミュージック株式会社 東京都港区南青山/代表取締役 山口大輝)より、『恋人を終わらせよう』のMVを制作・公開しました。

『アオカゼ』で語られた3つのストーリーを、それぞれ深掘りする「3つの青いはなし。」の一曲です。

『アオカゼ』のMVに登場した2名のインフルエンサー、さやべび、八神慶仁郎が出演して恋人たちの美しくかがやく瞬間を表現しています。





〈配信情報〉

2023 年7月15日(土)公開

ミュージックビデオ フィルフリーク/『恋人を終わらせよう』

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=joShLyt0FqI



著作・制作:Renegades’ Music, Inc.



『恋人を終わらせよう』は『アオカゼ』から派生した「3つの青いはなし。」として展開する3曲のうちの1曲です。『アオカゼ』に登場する2人の、その後のストーリー。『アオカゼ』MVで、最後のシーンに登場する2人が、そのまま付き合い続けている2人として登場します。

さやべびさんはバンド好きでも知られるフリーモデル、八神慶仁郎さんはモデル・俳優で、それぞれSNSフォロワーを多数抱えるインフルエンサーです。



彼女/さやべび



〈プロフィール〉

神奈川県横浜市出身の23歳。

フリーモデル。人気インフルエンサー。SNS総フォロワー数30万人。

大のバンド好き。自らライブを主催することもあるほど。邦ロックバンドのプロモーションにも参加実績あり。バンド好きのフォロワーも多数。

・TikTok:https://www.tiktok.com/@_sayababy

・Instagram:https://www.instagram.com/_.sayababy._/



彼氏/八神慶仁郎



〈プロフィール〉

21歳。北海道函館市出身。モデル、俳優。TikTokフォロワー数50万人超。「可愛すぎるイケメン」としてZ世代から大きな注目を集め、芸能活動をスタート。

2021年から俳優としての活動をはじめ、SNSドラマ「対決落語」でメインキャストとして俳優デビュー。2022年にはテレ朝ナイトドラマ「もしも、イケメンだけの高校があったら」に出演し、若手俳優として今後の活躍が期待されている。

・TikTok:https://www.tiktok.com/@keijiro_yagami_official

・Instagram:https://www.instagram.com/keijiro_yagami_official/

・Twitter:https://twitter.com/keijiro_yagami



〈スタッフ〉

監督/編集/カメラ:南雲 直人

制作:小桧山 翼

ヘアメイク:林のぞみ 諸見里俊



年齢によっては必ず起きるともいえる恋人同士の間での「結婚観」のズレ。それを彼女のセリフを交えながら、彼氏の視点で物語っていきます。「恋人を終わらせる」という言葉に込められた意味は? 最後までしっかりとご視聴ください。



〈ミュージックビデオ〉

◎人気インフルエンサー6名が熱演『アオカゼ』MV

YouTube:https://youtu.be/8vnzkfu5ulM

◎『アオカゼ』から派生した「3つの青いはなし。」1曲目『キニ知ラズ』MV

YouTube:https://youtu.be/Si5H64dRSes

〈デジタルシングル〉

◎フィルフリーク/『もってる』

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/7C8VgaUd

◎フィルフリーク/『雨天でも結構』

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/bf9uQ4VE

◎フィルフリーク/『ドラマ終わりに』

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/N8szVgBC

◎フィルフリーク/『恋人を終わらせよう』

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/3YqECUNu

◎フィルフリーク/『結婚前夜(アコースティック Ver. )』

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/vqfet2Sp

◎フィルフリーク/『キニ知ラズ』

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/6vmaNCeg

◎フィルフリーク/『アオカゼ』

配信サイト(各配信サービス一覧):https://linkco.re/hmhRHfSq



発売 & 販売:Renegades’ Music, Inc.



フィルフリーク プロフィール





フィルフリーク

〈メンバー〉

左から、ツカダユウキ(Ba)、ゆっこ(Key/Vo)、広瀬とうき(Vo/Gt)、小竹巧(Gt)

〈プロフィール〉

男女ツインボーカルが映えるポップな楽曲を、人の感性に触れるバンドサウンドで支え、自分たちの等身大を表現する。2019年12月、テレビ朝日主催「ROAD TO EX 2019」で優勝を果たすと、2020年3月に初の全国流通盤ミニアルバム「Reverse Youth」をリリース。2022年5月、「4つの恋のはなし。」をテーマにデジタルリリースされた4曲のラブソングを携え迎えた下北沢シャングリラ公演はソールドアウト。同年11月には、自身3枚目となるミニアルバム「STORY STORE」をリリースし、翌12月に開催したSpotify O-WESTでのワンマン公演もソールドアウトさせた。

2023年4月、『アオカゼ』で、Renegades' Music 第1弾アーティストとして再デビュー。

〈関連リンク〉

Youtube:https://www.youtube.com/@phillfreak_jp

Instagram:https://www.instagram.com/phillfreak_jp

Twitter:https://twitter.com/phillfreak

TikTok:http://www.tiktok.com/@phillfreak_jp





Renegades' Music, Inc.







~好きな音楽だけに、熱中できる場所~

それがミュージック・カンパニーであり、Renegades’ Music, Inc. です。

私たちは、音楽を通じて社会に対する使命を果たし、音楽業界に置いて不透明な部分を明らかにし、新たな価値を創造していきます。

※詳しくは過去のリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000119893.html



【会社概要】

Renegades’ Music, Inc. (レネゲイズミュージック株式会社)

資本金 9,900,000 円

代表取締役 山口大輝

従業員数 7名 (2023年4月現在)

本社所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-3

WEBサイト:https://www.renegades-music.com

