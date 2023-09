[株式会社MXN JAPAN]

80’s championのリバースウィーブ、Levi’sのデニムジャケット、Courregesのアクセサリーやバッグなど優津季さんが選んだ総額10万円のヴィンテージアイテムをプレゼント







ヴィンテージ・ファッション・アプリ「Vintage.City(ヴィンテージ・シティ)」(会社:NAVER J.Hub Corporation(本社:東京都品川区)、運営代行:株式会社MXN JAPAN(本社:東京都品川区))は、2023年9月27日(水)19:00より古着好きファッションクリエイターの優津季(ゆづき)さんと共に「推しコーデプレゼントキャンペーン ~How to Vintage.snap~第2弾」を実施します。



「推しコーデプレゼントキャンペーン」は、古着好きのファッションクリエイターが、Vintage.Cityに掲載されている1,200店舗以上の古着屋の中から、お気に入りの古着屋を訪問し、組んだ全身コーディネートをプレゼントするキャンペーンです。

ユーザーは、Vintage.Cityアプリの「スナップ機能」に投稿された、ファッションクリエイターご本人が着用したいくつかのスナップから好きなコーディネートを選んで応募することができます。



第二弾は、モデルの優津季さんと共に、東京の代々木エリアに位置する古着屋2店舗を巡り、それぞれの店舗で合計6体の古着コーディネートを組みます。

優津季さんは、2022年に実施した「First Vintage キャンペーン」で大きな反響があったことから、今回Vintage.Cityと2回目のコラボレーションとなります。

動画は9月27日(水)に、Yuzuki / 優津季 公式YouTubeチャンネルで公開します。



▼How to Vintage.snap #2







動画タイトル:【Vintage Shop】ヴィンテージ好きの秋の買い物!ビンテージスウェットに目が無いです【購入品全部プレゼントvol.2】

公開日時:9月27日(水)19:00公開

URL:https://youtu.be/1YKzBML9n5Q



優津季さんからコメント

今年もまたVintage.Cityさんの企画に参加できて凄く嬉しい!やっぱり…すごーーーく楽しかった!! 私が自分で応募したい!!と思うほど…!全てお気に入りのアイテムです。 皆さんはどのアイテムどのコーディネートが良かったですか?

皆さんからの沢山のご応募お待ちしております!



訪問した古着屋をご紹介

・Mr.Clean

代々木公園に店舗を構え、ヴィンテージアイテムが安くクオリティが高いことで幅広い世代に親しまれている。

https://vintage.city/users/521702



・SNAK

代々木上原でセレクト古着を取り扱っており、アメリカ仕入れのメンズはもちろんレディース向けのアイテムを取り扱っている。

https://vintage.city/users/151774



推しコーデプレゼントキャンペーン

今回訪問した2店舗より、80’s champion リバースウィーブ、Levi’sデニムジャケット、クレージュのピアスなど合計6点、総額10万円相当のアイテムを6名様にプレゼントします。

プレゼント応募詳細は9月27日(水)19:00にVintage.Cityアプリ内※1で発表いたします。



応募期間:9月27日(水)19:00 - 10月11日(水)23:59

当選者発表:10月13日(金)19:00

※1アプリのインストールは本リリースP.4に記載しているURLをご確認ください。



【応募方法】











STEP1.ヴィンテージ・ファッション・アプリ「Vintage.City(ヴィンテージ・シティ)」内の「コミュニティ」ページに公開される「キャンペーン記事」で応募内容を確認。

STEP2. 好きなスナップのリンクをタップ!

STEP3.スナップページのいいねを押して、コメント!



Vintage.Cityの全商品20%オフキャンペーンを同時開催中

Vintage.Cityに掲載されている即購入可能商品で使用可能な限定クーポンが発行されます。

全商品20%OFFのこの機会に、ぜひお買い物をお楽しみください。







【発行されるクーポン】

最大20,000円OFFクーポン

クーポンは各商品ページからご確認・ダウンロードいただけます。



【クーポン使用期間】

2023年9月22日(金)0:00~9月28日(木)23:59



Vintage.Cityは「MySmartStore」との連携を行い、これからも古着・ヴィンテージショップを中心に販売も購入も楽しんでいただけるコンテンツや商品ラインナップを増やし、様々な施策を進めて参ります。



優津季さんについて







主にファッション誌やビューティー誌でモデルとして活動をしており、2年前に自然体の自分や自身の好きなものを伝えたいという思いで、Youtubeチャンネルを開設した。

チャンネルでは、主にファッションや美容に関する動画に加え、旅先でのvlogなどの動画を投稿しています。モデルとして活動を通して磨かれた、センスの光るスタイリングが好評で、古着屋を巡る動画やLOOKBOOKの動画が人気のコンテンツである。

2023年3月30日(木)には、ファーストスタイルブック「ユヅキフクズキ“洋服オタクの春夏秋冬105の私服コーデ”」を出版した。

YouTube:https://www.youtube.com/@yuzuki2629/featured

instagram:https://www.instagram.com/yuzuki1996/



「Vintage.City(ヴィンテージ・シティ)について

Vintage.City(ヴィンテージ・シティ)は、ユーザーが望むヴィンテージ・ショップや古着と出逢うことが出来るヴィンテージ・ファッション・プラットフォームです。フリマアプリやショップアプリでは手に入れることが難しい「一点モノ」と出逢えるだけでなく、購入や販売も出来ます。※ヴィンテージショップをお持ちでない個人の方も商品の登録やお取引が可能です。







アプリ名:Vintage.City

カテゴリ:ショッピング

対応機種:

iPhone / iPad touch / iPad iOS14.0以降の対応端末

Android OS 8.0以降の対応端末

公式サイト:https://vintage.city/

Vintage.City公式twitter:https://twitter.com/vintagecity_jp

Vintage.City公式Instagram:https://www.instagram.com/vintagecity_official

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/vintage-city/id1543138773

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.naverjhub.vcity&hl=ja

※ Google Play、Google Play ロゴおよび Android は、Google LLC の商標です。

※ App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※ 社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

※ 本資料に記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/01-01:40)