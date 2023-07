[アイティーエンタテインメント株式会社]

アイティーエンタテインメント株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役:伊藤 康晴)が展開する、ギャラリーとカフェが融合したアートスペースを企画する「and GALLERY」は、「フルーツバスケットcollaboration cafe 夏の星空キャンプ」 を池袋店・大阪店で2023年8月3日(木)~8月30日(水) 、名古屋店で2023年8月11日(金・祝)~8月30日(水)より期間限定で開催いたします。







TVアニメ『フルーツバスケット』の世界観が楽しめるコラボカフェを、池袋店・大阪店で2023年8月3日(木)~8月30日(水) 、名古屋店で2023年8月11日(金・祝)~8月30日(水)より期間限定で開催いたします。



コラボカフェのコンセプトは「夏の星空キャンプ」!

花火やランタンなどを持ち、夏夜にキャンプを満喫する透たちのオリジナルミニキャライラストが登場します。作中の夏のエピソードから着想を得たコラボメニューやオリジナルグッズの数々で、作品の世界観と夏の雰囲気を満喫できる内容となっております。





<開催概要>

■タイトル

「フルーツバスケットcollaboration cafe 夏の星空キャンプ」



■開催期間

池袋店・大阪店 2023年8月3日(木)~8月30日(水)

名古屋店 2023年8月11日(金・祝)~8月30日(水)



■開催店舗

and GALLERY 池袋

2023年8月3日(木)~8月30日(水)

Twitter:https://twitter.com/andGALLERYike

所在地:〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目5-7 LABI1 LIFE SELECT池袋7F

電話番号:03-5927-8377

アクセス:JR各線、東武鉄道、西武鉄道「池袋駅」東口から徒歩1分



and GALLERY大阪

2023年8月3日(木)~8月30日(水)

Twitter:https://twitter.com/andGALLERYsaka

所在地:〒542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目9-19 大阪松竹座ビル B1

電話番号:06-4400-4246

アクセス:御堂筋線、四つ橋線、千日前線「なんば」駅 徒歩1分

大阪松竹座:https://www.shochiku.co.jp/city/estate/shochikuza/



and GALLERY名古屋

2023年8月11日(金・祝)~8月30日(水)

Twitter:https://twitter.com/andgallerynagoy

所在地:〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3丁目30-40大須万松寺ビル1F

電話番号:052-228-3578

※開通は8/11(金)を予定しております。 開通までのお問い合わせは03-6804-5663までお願いいたします。

アクセス:地下鉄 上松津駅より徒歩2分





<お席の予約チケットはこちら>

(予約開始日:2023年7月28日(金) 18:00~)

https://oshi-tike.com/



※各回間の20分間はご入店いただけません。

※ラストオーダーは退店時間の30分前となります。

※お席は70分制です。

※当日席もございます。

※予約方法はサイト内にてご確認ください。

※ご予約はワンドリンク制です。

(ワンドリンク対象メニュー:キャラドリンク透、キャラドリンク由希、キャラドリンク夾、キャラドリンク紫呉、キャラドリンク紅葉、キャラドリンク潑春、キャラドリンクはとり、キャラドリンク綾女)

※入場に伴うドリンクチケットの販売は7月28日(金) 18:00~発売予定となります。





■コラボメニュー









■コラボグッズ







・グッズご購入のみでのご利用はできません。

・一部商品は予告なく販売を終了する場合がございます。また、お品切れの場合もございます。予めご了承ください。

・コラボグッズは後日、andGALLERY公式オンラインショップ(https://and-gshop.com/ ) にて一部販売を予定しております。詳細は後日andGALLERY池袋店公式Twitter(@andGALLERYike)にて発表いたします。





■各種ノベルティ





ポストカード(全8種):ご来店特典として、ランダムで1枚プレゼント

コースター(全8種):ドリンク・フード1品ご注文ごとに、ランダムで1枚プレゼント





▼コラボカフェのご予約はこちら▼

(予約開始日:2023年7月28日(金) 18:00~)

https://oshi-tike.com/



■フルーツバスケット







TVアニメ「フルーツバスケット」公式サイト:https://fruba.jp/

(C)高屋奈月・白泉社/フルーツバスケット製作委員会





■and GALLERY











and GALLERYは、作品展・コラボカフェ・大型ビジョン映像など五感でアート作品を楽しめる空間作りを目指しています。

公式サイト: http://and-gallery.com/





【会社概要】

社名:アイティーエンタテインメント株式会社

所在地:東京都港区六本木5-2-3 マガジンハウス六本木ビル9F

https://it-enta.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/27-19:16)