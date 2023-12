[codeless technology 株式会社]

codeless technology株式会社(本社:東京都千代田区、代表:猿谷 吉行)は、使い慣れた書類を写真に撮って送るだけで、最短一時間で、元の書類と同じ見た目の入力フォームを作成してデータベースを構築できるPhotolizeの開発・販売・運営を行っております。





2023年11月29日に東京のポートシティ竹芝 ポートホールにて開催された『LAUNCHPAD SEED2023 Winter Powered by 東急不動産』にて、100社以上の応募のうち9社のファイナリストによるPitch登壇の中で、codeless technologyの代表 猿谷吉行が、『現場の書類から入力フォームを自動生成「Photolize」』のプレゼンテーションを行い、審査員による厳正な審査の結果、3位を受賞致しました。



codeless technology 株式会社 代表の猿谷のコメント







Photolizeをリリースしたのが今年の10月で、提供する料金プランが決まったのが今年の7月でした。

7月に料金プランが決まったので、そこからPitchイベントに積極的に申し込みをするようになりました。

今まで、このような舞台にたった経験がない私の中では、今回のIVSさんのLAUNCHPADは、人生最大のPitchイベントでした。

25mに渡る液晶画面をバックに、500人近くの視聴者の方々の前での登壇は格別な経験であり最高の瞬間でした。

このように言うと、カッコいいのですが、当日は、現地についたら、圧巻の舞台に覚えてきた内容は全て飛んでしまって、緊張でパソコン画面から目を上げることができず、事前練習では、全くいいところなしで、他の登壇者の方が練習し終えた後も、ずっと練習をしていました。

登壇するときのPitchスライドも、前日の夜に不安になって徹夜で修正をしてきた内容です。

6分間に合わせて、スライドを作って何度も練習したのに、本番では緊張で早口になり30秒も余ってしまいました(汗)



3位という結果には嬉しさと共に悔しさもありますが、参加してみてなによりも良かったのは、一緒に手伝ってきてくれた仲間が、家族と一緒にオンラインで見て応援してくれて、今回の結果を喜んでくれたことが、何よりも嬉しかったです。

Pitchイベントの登壇時は、いつも、最高の仲間が一生懸命作り上げてきた、宝石のように大切なシステムの良さを私が伝えなければと思ってやってきました。

受賞できなかったときは、仲間に申し訳ないと思って、何度も落ち込みました。

そんな、今までの思いが一つ形になって本当に嬉しかったです。

最高の場を作っていただいた、IVSの関係者の皆様に感謝ですし、一緒に登壇に参加したスタートアップ企業との出会いにも感謝ですし、視聴をしていただいた方や応援してくれた人、みなさんに感謝をすることができる最高の瞬間でした(^^)

ありがとうございました!!









LAUNCHPADのPitch登壇時のスライド資料のご紹介





ご参考までに、今回登壇したPitchスライドをご案内します。



1.まずはタイトルのご案内





2.どんな人間が何をしようとしているのか、自分の前の事業のスマホ修理店の経営の経験を紹介しました。





3.次に過去の経験から、何をしていきたいと思ってシステムを作ったかを紹介





4.既存のマーケットやシステムの問題点を定義しました。(ここまでで、約1分20秒ぐらい)





5.開発したシステムのご案内 Photolizeはどんなことができるサービスかという概略をご紹介(ここまでで、2分30秒ぐらい)





6.Photolizeを導入した時の効果をご紹介





7.Photolizeを展開する市場規模のご紹介





8.Photolizeの利用料をご紹介





9.実際に導入してアップセル、クロスセルをした時の売上を紹介(ここまでで、4分ぐらい)





10.現在ご利用いただいている導入事例とアクティブ率のご紹介





11.リリース後の顧客の推移としてトラクションをご紹介





12.Photolizeサービスの特長として幅広い業種で利用できることをご紹介(ここで約5分ぐらい)





13.Photolizeの今後の展開とマーケットの広げ方などをご紹介





14.さらに海外にも展開していきますと上記に被せるように展開をご紹介





15.最後にどんな思いを持って展開していくのかと、みなさんに応援して欲しいという思いを伝えました。(ここで6分が理想でしたが、緊張して早口になり、5分30秒で終わってしまいました^^;)





今回のIVSのLAUNCHPADのPitchスライドは下記のような流れで作成していきました。

・0分01秒~1分30秒:事業を考えたペインを紹介。まず、自分のペインという小さな問題から世の中の問題へとペインを大きく広げていくイメージを考えました。

・1分31秒~2分30秒:そのペインの解決策としてどのようなサービスを開発したのかということでPhotolizeの機能と目的をご紹介していきました。

・2分31秒~3分30秒:そのサービスはどのような効果があるのか?という利用イメージを伝えて、数値的な効果と対象とするマーケットをご紹介していきました。

・3分31秒~4分30秒:Phtolizeのビジネスモデルと導入事例と今までのトラクションをご紹介していきました。

・4分31秒~5分30秒:Photolizeの今後の展開を伝えてこれから伸びていくために実施することをご紹介していきました。

・5分31秒~6分00秒:最後にこのPhotolizeを使ってどんなことをしていきたいのか?そして私たちを応援してほしい思いを伝えました。







■『LAUNCHPAD SEED2023 Winter Powered by 東急不動産』開催概要

URL:https://www.ivs.events/ja/launchpadseed2023-winter

主催:株式会社Headline Japan(旧称:IVS株式会社)

・代表取締役:島川 敏明(しまかわ としあき)

・所在地 :150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-12-18 The Iceberg 5F

・設立年月日:2020年1月24日

・Webサイト:https://www.ivs.events





▼▼Photolizeのサービス紹介動画(3分)







会社概要





社名:codeless technology株式会社

本社所在地:東京都千代田区神田錦町2-9 大新ビル509

代表取締役:猿谷 吉行

事業内容:【Photolize】サービスの開発・販売・運営

設立: 2020年4月1日

HP:https://codeless-tech.com/



Vision:「インターフェースを最適化して世界中を元気に」

Mission:「Make it Easy.」

多くの現場を経験してきて、ITの利用が苦手なユーザーがひと目見て「自分もできる」と思えるのは、

システム導入にあたってもっとも重要なことと考えます。人は「できる」と思えば「やる気」が出てきます。

Photolizeのように簡単なシステムは「働く人を元気にする」ことができると考えています。



「お問い合わせ」はHP下部より、お気軽にご連絡下さい。







