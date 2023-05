[DreamHack Japan実行委員会]

DreamHack Japan 実行委員会は、2023年5月13日(土)・14日(日)に幕張メッセで開催されるEsportsをはじめ、音楽ライブ、ゲームやアニメなどのコンテンツ、新しいプロダクトの展示などを複合的に展開するエンタテインメントゲーミング・フェス「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」にて、新たに第10弾となるゲームステージ企画の追加情報を解禁します。











第10弾追加発表コンテンツ 概要



【Live Area】

EA SPORTS FIFA23 「影山優佳チームvs岡崎体育チーム」追加出演者発表!



ストリートファイター6「ストリーマーエキシビションマッチ」追加出演者発表!





【Activity Area - Creators Hub】

HOGWARTS LEGACYに伊織もえさん登場!





【Activity Area - STAGE R】

Apex Legends「チーム対抗戦」追加出演者発表!





【Activity Area - STAGE L】

SYNCED スペシャルステージ「SYNCED DREAM RUNNER’s」5月14日開催決定!

さらに、Free Playエリアでは5月13日14日の両日、最新版デモの試遊も可能!



リーグ・オブ・レジェンド「LJL 2023 Scouting Grounds」の出演ゲストが決定!



レインボーシックス シージ「R6S Dream Showdown 2023」の追加出演者発表!





【Activity Area - BYOC】

BYOCブースにネフライトさんが登場!







<Live Area:5月14日>

EA SPORTS FIFA23「影山優佳チームvs岡崎体育チーム」追加出演者発表!



5月14日に開催予定のEA SPORTS FIFA23「影山優佳チームvs岡崎体育チーム」に、Killin9Hit、鈴木ノリアキの2名の出演が決定!岡崎体育率いるプロクラブチームに挑む「影山優佳チーム」の一員として、チームを勝利に導きます!



<企画概要>

コーナータイトル:FIFA23 影山優佳チームvs岡崎体育チーム



ゲームタイトル:EA SPORTS FIFA23



実施日:5/14(日) 16:30~17:30



実施場所:幕張メッセ イベントホール(Live Area)



出演者:

【影山優佳チーム】 影山優佳(日向坂46)、岡野雅行、坪井慶介、関優太、Killin9Hit、鈴木ノリアキ、Clutch_Fi、アグ、ナスリ、エビプール、黒豆

【岡崎体育チーム】 岡崎体育、須田原生(Bentham)、鈴鹿秋斗(夜の本気ダンス)、ミッキー、しょうゆ、ジャッカル、まるくす、りょう、ぺぺやす、ゴリ、ジェイ、えあめ

【実況・解説】 柴田 将平







<Live Area:5月14日>

ストリートファイター6「ストリーマーエキシビションマッチ」追加出演者発表!



5月14日に開催予定のストリートファイター6「ストリーマーエキシビションマッチ」 の選手としてSHAKA、けんきの2名の出演が決定!さらに、実況・解説には、アール、ハメコ。の出演も決定しました。

「ストリーマーエキシビションマッチ」は5月14日にLive Areaにて行われます。当日はぜひ会場でストリーマーエキシビションマッチをお楽しみください。



<企画概要>

コーナータイトル:ストリーマーエキシビションマッチ



ゲームタイトル:ストリートファイター6



実施日:5/14(日)



実施場所:幕張メッセ イベントホール(Live Area)



出演者:

【チームこく兄】こく兄/関優太/ありけん/おにや/倉持由香

【チームオオヌキ】 オオヌキ/SHAKA/Nyanpi/ゆふな/けんき

【実況・解説】アール/ハメコ。







<Activity Area - Creators Hub:5月13日>

「HOGWARTS LEGACY」第1弾 出演ゲスト発表!



HOGWARTS LEGACYの配信企画に伊織もえさんの出演が決定!Activity Area内のCreators Hubブースに、ホグワーツ寮生のローブを身にまとった姿で登場します。ホグワーツ・レガシーの世界に装飾されたオリジナル配信ブースから生配信でお届けします。近日、企画内容と追加出演者情報をお知らせします。



<企画概要>

ゲームタイトル:HOGWARTS LEGACY



実施日:5/13(土)



実施場所:Activity Area (Creators Hub)



出演者:伊織もえ 他



配信:https://www.youtube.com/channel/UCIquhTRs7QJrzCfiAMwfV8w









<Activity Area - STAGE R:5月13日>

Apex Legends「チーム対抗戦」追加出演者発表!



5月13日に開催予定の「Apex Legends チーム対抗戦」に、伶、ふらんしすこ、カワセの3名の出演が決定!

「Apex Legends チーム対抗戦」は5月13日にActivity AreaのステージRにて行われます。このイベントでしか見られないスペシャルマッチを、ぜひ会場でお楽しみください。



<企画概要>

コーナータイトル:Apex Legends チーム対抗戦



ゲームタイトル:Apex Legends



実施日:5/13(土)



実施場所:Activity Area -STAGE R-



出演者:岡崎体育、CHiCO、吉田綾乃クリスティー(乃木坂46)、伶、ta1yo、すでたき、鈴木ノリアキ、Clutch_Fi、ゆふな、まさのり、ふらんしすこ、カワセ







<Activity Area - STAGE L :5月13日・14日>

SYNCED スペシャルステージ「SYNCED DREAM RUNNER’s」5月14日開催決定!

さらに、Free Playエリアでは5月13日14日の両日、最新版デモの試遊も可能!



13日・14日の両日「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」のFree Playエリアにて、『SYNCED(シンクド)』の最新版デモの試遊ができます。Free Playエリアで体験できるデモでは、先日期間限定で体験版を配信していたソロモード、そして3人で協力してプレイできるPvEモードの2種類となります。体験して下さった方にはオリジナルグッズの配布も用意しております。



また、14日(日)の11時5分よりActivity Area内STAGE Lにて、『SYNCED(シンクド)』のスペシャルステージ「SYNCED DREAM RUNNER’s」を実施いたします。

人気ストリーマーのまさのりchさん、RaMuさん、けんきさんをお迎えし、ステージ上で時間制限ありのボス討伐や『SYNCED(シンクド)』のゲーム紹介など『SYNCED(シンクド)』の魅力をお届けするステージとなりますので、ぜひ会場でご覧ください。



<企画概要>

コーナータイトル:SYNCED DREAM RUNNER’s



ゲームタイトル:SYNCED(シンクド)



実施日:5月14日(日) 11:05~



実施場所:Activity Area -STAGE L-



出演者:ゲスト…けんき、まさのりch、RaMu ※あいうえお順



MC…松嶋初音



内容:『SYNCED(シンクド)』ゲーム紹介

登壇者による協力プレイでの時間制限ありのボス討伐プレイ





【ABOUT】

NExT Studios制作の『SYNCED(シンクド)』は、3人称視点のシューターに「敵であるナノを自分にシンクロして武器化させ、ほかの敵と戦う」という新たな要素を追加し、プレイヤーに新たな体験を提供する、基本プレイ無料のSFシューターゲームです。ローグライクでありルーターシューターでもある本作は、ソロもしくは3人チームでPvPやPvE、キャンペーンなど様々なモードを繰り返し楽しめます。



【『SYNCED』製品概要】

タイトル :『SYNCED(シンクド)』

ジャンル :マルチプレイSFシューターシューティングゲーム

プラットフォーム:PC、PlayStation5、Xbox Series X/S

配信日時 :PC…2023年夏

コンソール…2023年

価格 :基本プレイ無料 ※ゲーム内課金あり

公式サイト :https://www.syncedthegame.com

Steamページ :https://store.steampowered.com/app/1008080/SYNCED/

Twitter :https://twitter.com/SYNCED_JP

YouTube :https://www.youtube.com/@syncedjp

Discord :https://discord.gg/rbHPeAUwZp

権利表記 :(C)2023 Proxima Beta. All Rights Reserved



<Activity Area - STAGE L :5月13日>

レインボーシックス シージ「R6S Dream Showdown 2023」の追加出演者発表!



5月13日(土)に「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」にて開催される、タクティカルシューターゲーム『レインボーシックス シージ』のステージ企画「R6S Dream Showdown 2023」の追加出演者が決定いたしました。



5月13日(土)16:30より会場STAGE L -ACTIVITY AREA- にて、日本から10チームが参加した国内予選を勝ち上がった「DONUTS VARREL」と韓国からの招待チーム「Dplus KIA」がオフラインにて対戦します。スペシャルゲストとして、俳優として活躍する西銘 駿、2019年の「Six Invitational」では2連覇を達成したシージ界のレジェンドプレーヤーPenguや、シスル、 yunocy、ぽぽちゃんをゲストに迎え、大会当日の様子をお届けします。賞金総額 約100万円と各地域をリードするチームとしての矜持、「R6S Dream Showdown 2023」 勝者の座がかかった一戦を、ぜひ会場で見届けてください。



■「R6S Dream Showdown 2023」決勝大会概要

大会名称:R6S Dream Showdown 2023



開催日程:2023年5月13日(土)16:30-20:30



開催場所:STAGE L -ACTIVITY AREA-



試合形式:BO3対戦形式



配信チャンネル:Twitch https://www.twitch.tv/rainbow6jp

YouTube https://www.youtube.com/@rainbow6jp





■出演者

出場チーム 日本代表チーム(DONUTS VARREL)、アジア地域招待チーム(Dplus KIA)



MC 野々宮ミカ https://twitter.com/nonomiyamika



実況・解説 Okayama https://twitter.com/TDokayama

ともぞう https://twitter.com/tom85y

CrazyPapiyoN https://twitter.com/CrazyPapiyooooN



スペシャルゲスト Pengu https://twitter.com/pengu

西銘 駿 https://twitter.com/shun_nishime

yunocy https://twitter.com/mizuyuno_

ぽぽちゃん https://twitter.com/1mariannnn

シスル https://twitter.com/Sithle011





■ 「R6S Dream Showdown 2023」 大会協賛

Legion(公式ゲーミングPCパートナー): https://www.lenovo.com/jp/ja/legion/

Steelcase(公式チェアパートナー): https://jp.steelcase.com/

EPOS(公式オーディオパートナー): https://www.eposaudio.com/ja/jp/gaming

FUTAROKU(公式グッズパートナー): https://futaroku.gg/



<Activity Area - STAGE L :5月14日>

リーグ・オブ・レジェンド「LJL 2023 Scouting Grounds」の出演ゲストが決定!



5月14日(日)にSTAGE Lにて開催予定のリーグ・オブ・レジェンド「LJL 2023 Scouting Grounds」の追加出演者が決定いたしました。ゲスト選手として、Kinatu選手、Megumiin選手、Evi選手。ゲストコーチとして、3 4コーチ、Tussleコーチ、Ping9コーチ、HW4NGコーチが出演します。



次世代のLJLスター選手を目指す若手選手達が、仲間と力を合わせて観客の前で歓声を浴びながらプレイする姿をぜひ応援ください!



<イベント概要>

大会名称:LJL 2023 Scouting Grounds



開催日程:2023年5月14日(日)



開催場所:STAGE L -ACTIVITY AREA-





<出演者>

MC:タケト、清川麗奈



実況:Jaeger(イェーガー)



解説:Recruit(リクルート)



ゲスト選手:Kinatu選手、Megumiin選手、Evi選手



ゲストコーチ:3 4コーチ、Tussleコーチ、Ping9コーチ、HW4NGコーチ







【Activity Area - BYOC:5月13日・14日】

BYOCブースにDetonatioN FocusMe所属のネフライトが参戦!



Activity Area内のBYOCエリアに、5月13日・14日の両日、元プロeスポーツ選手でYouTuberとしても大人気の「ネフライト」が参戦します!BYOCエリアでネフライトと一緒に、フォートナイトを満喫しましょう!



チケット一般発売中!





【チケットぴあ】

チケットサイト[日本]: https://w.pia.jp/t/dreamhack/

チケットサイト[海外]: https://w.pia.jp/a/dreamhackjapan22eng/



ローソンチケット・イープラスでも販売中です。

なお<BYOC Tickets>と<Live & Activity Area Tickets「自由席」>のお取り扱いはございません。



【ローソンチケット】

https://l-tike.com/dreamhackjapan/



【イープラス】

https://eplus.jp/dreamhackjapan/



「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」概要





日程:2023年 5月13日(土)-14日(日)

会場:幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

主催:DreamHack Japan 実行委員会

冠協賛:株式会社サードウェーブ

協賛:インテルコーポレーション / モンスターエナジー / DHL



「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」

公式サイト http://dreamhackjapan.com/

公式Twitter https://twitter.com/DreamHackJapan

公式Instagram https://www.instagram.com/dreamhackjapan/

公式TikTok https://www.tiktok.com/@dreamhackjapan

コンセプトムービー https://youtu.be/DUx4vQq2nhY



「DreamHack Japan」とは





1994年、「DreamHack」はスウェーデンで初めて開催されました。以来、eスポーツの成長と発展を促進し、常にエンタテインメント・マーケットのファンたちをアクティベートし、新しいカルチャーを作り続けながら世界中へと展開してきました。



その「DreamHack」が、2023年、ついに日本上陸を果たします。



「DreamHack」は、数多くのコミュニティで構成された複合型の没入体験イベントです。Esportsやゲーム、アニメ・カルチャーから広がるコスプレ、トークショー、実況中継などのイベント。最新のIPやギアが紹介され、体験できる数々の展示ブースなど、さまざまなコンテンツが有機的に繋がり構成されていきます。



*「DreamHack」はゲームとeスポーツ業界を先導するESL FACEIT Groupのエンタテインメントゲーミング・フェスブランドです。



