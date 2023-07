[株式会社ALWAYS]

6月28日には4thデジタルシングル「9revenge」をリリース





デビュー前から様々なバラエティ番組への出演、さらにニッポン放送「ラフ×ラフのオールナイトニッポン0」のパーソナリティーを務め、生放送中Twitterで日本のトレンドランキング1位となるなど、話題急騰中のラフ×ラフ。





4ヶ月ぶりとなるワンマンライブは昼夜との2公演でタイトルは『ラフ×ラフ サマーリベンジ2023~真夏の大逆転祭り~』、6月28日にリリースされた4thデジタルシングル「9revenge」の曲名にかけられた夏祭り仕様の公演を予定しています。

新曲「9revenge」の由来はライブ前の円陣でメンバーそれぞれが持ち寄った漢字2文字「前進・共鳴・情熱・一心・笑顔・成長・自信・感謝・愛嬌」、そして「make you laugh make me laugh みんながいれば100億点」という掛け声を交わすという決まりがラップ調の歌詞にちりばめられており、ワンマンライブを盛り上げるキートラックとなっていますのでぜひ各配信サイトでダウンロードください。



ワンマンライブのチケットは明日よりファンクラブ先行で販売受付開始、一般発売は楽天チケットより7月15日から先行受付となりますので各サイトをチェックいただければと思います。



【ライブ情報】

日時:2023年8月11日(金・祝)

会場:品川インターシティホール

(住所)東京都港区港南2-15-4 品川インターシティ ホール棟

(https://sic-hall.com/access/)



<昼公演>9revengeリリースライブ~9人をもっと知ろう~

開場 / 開演:13:00 / 14:00 ※公演時間は1時間程度となります。

チケット価格

1.ファンクラブ会員チケット:一般席1,100円(税込)、女性エリア席1,100円(税込)

※ファンクラブ会員の方は必ずファンクラブ内の「ファンクラブ会員専用フォーム」よりお申し込みください。

※同行者はファンクラブ会員の方でなくても構いません。

2.一般チケット:一般席2,200円(税込)、女性エリア席2,200円(税込)

※購入者及び同行者がファンクラブ会員以外の方が対象となります。

※一般チケット購入後にファンクラブに入会されてもファンクラブ会員価格は適用されません。



<夜公演>ラフ×ラフ サマーリベンジ2023~真夏の大逆転祭り~

開場 / 開演:16:00 / 17:00

チケット価格

一般席5,500円(税込)、女性エリア席5,500円(税込)



【楽曲情報】

タイトル:9revenge

作 詞 :なかじま はじめ

作曲・編曲:高橋浩一郎

リリース日:2023年6月28日(水) 各配信サイトより



【ラフ×ラフ オフィシャル情報】

Official Site:https://info.roughlaugh-official.com/

Official YouTube:https://www.youtube.com/@roughlaugh_official

Official Twitter: @roughlaugh_o







