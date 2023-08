[株式会社THINKR]





クリエイティブレーベル「KAMITSUBAKI STUDIO」に所属する様々なアーティストやクリエイターの生放送、特別コンテンツなどを中心とした多彩なプログラムを集約する配信プロジェクト「神椿無電(KAMITSUBAKI RADIO)」を8月28日にスタートいたしました。



多種多様な次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出す、クリエイティブレーベル・KAMITSUBAKI STUDIOでは、これまで所属アーティストらの配信番組を数多く放送してきました。

次のステップとして、より充実したコンテンツ体験ができるように、固定のチャンネルに依存しないチャンネルを横断する「分散型放送局」という概念で、放送したプログラムを集約する配信プロジェクト「神椿無電(KAMITSUBAKI RADIO)」をスタートします。



「神椿無電」では、これまで個別に展開してきた配信番組をひとつの"概念放送局"の傘で発信することで、アーティストやレーベルを横断しながら、各プロジェクトで日々更新されていくすべての情報を網羅していきます。



■「神椿無電」関連リンク

神椿無電 公式WEB SITE:https://radio.kamitsubaki.jp/

神椿無電 公式Twitter:https://twitter.com/kamitsubaki_R

※いずれも2023年8月28日(月)18:00よりアクセス可能となります。



■神椿無電プレゼンツによる、新たなラジオ番組が始動

「神椿無電」のスタートに合わせて、V.W.Pによる「神椿魔女部」やSINSEKAI RECORDの男子メンバーによる「深脊界男子配信」の毎月レギュラー放送が決定し、理芽とGuianoをパーソナリティに迎えた番組や、Soodaと水野あつによる音楽ユニット・雨宿りの新たな番組もスタートします。



様々なアーティストやクリエイター達、視聴者の皆さんと新たな価値を共創し続ける重要な場として、リアルタイムでの情報共有やフィードバックを増やし、更なるコミュニティの活性化を目指します。

今後もKAMITSUBAKI STUDIOがお届けする、最新の音楽とそこから紡がれる物語をお楽しみください。



■新規番組スケジュール



「雨宿り前線北上中Radio from 神椿無電」

日程:9月6日(水)

時間:START 20:00

パーソナリティ:雨宿り(Sooda / 水野あつ)

URL:https://radio.kamitsubaki.jp/program-cat/amayadori-zensen-hokujochu/







「ぐいりめの!GaL GaL Night Lovers… from 神椿無電」

日程:9月20日(水)

時間:START 21:00

パーソナリティ:理芽 / Guiano

URL:https://radio.kamitsubaki.jp/program-cat/guirim-no-galgalnightlovers/







「神椿無電 from 神椿魔女部」

日程:9月22日(金)

時間:START 20:00

パーソナリティ:V.W.P(花譜 / 理芽 / 春猿火 / ヰ世界情緒 / 幸祜)

URL:https://radio.kamitsubaki.jp/program-cat/kamitsubaki-majobu/







「深脊界男子配信 from 神椿無電」

日程:9月中旬予定

時間:未定

パーソナリティ:跳亜 / 水野あつ / 雄之助 / 梓川 / 詩道

URL:https://radio.kamitsubaki.jp/program-cat/sinsekai-danshihaishin/





■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を”共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。



公式サイト:https://kamitsubaki.jp/



