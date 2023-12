[公益財団法人札幌市芸術文化財団]

会期:2024年1月20日(土)~2月25日(日)



初の冬開催となる札幌国際芸術祭2024がまもなく開幕 ― SCARTSからはじまる雪の都市のアートをめぐる旅









札幌文化芸術交流センターSCARTS(スカーツ)は、初の冬開催となる札幌国際芸術祭2024(略称:SIAF2024)の「ビジターセンター」として、雪の都市のアートをめぐる旅の出発点となります。



「ビジターセンター」とは

SIAF2024のテーマは「LAST SNOW」。札幌市内6会場を中心に10カ国以上、約80組のアーティストが参加。アーティストそれぞれの視点・手法でこの先の風景を見つめ、未来を考えるような作品やプロジェクトを展開します。

今回開催する「SIAF2024ビジターセンター@SCARTS」では、SCARTSを自然公園の「ビジターセンター」になぞらえて、SIAF2024を訪れるすべての人を歓迎し、その魅力を発信し、体験や交流を促すことで、より深い理解へと導きます。

SIAF2024の最新情報やおすすめコースの提案など総合窓口としての機能を持ちつつ、国内初公開となる体験型の展示や、雪の都市と自然についての考察を深める調査研究展、展示やイベントに関連して行われるトークやワークショップなど、さまざまな角度から芸術祭を楽しめます。

SIAF2024への旅の出発点として、多彩なコラボレーターと協働しながら“札幌の今”をここから発信していきます。是非この機会にご参加ください。



札幌国際芸術祭2024

SIAF2024ビジターセンター@SCARTS

会期:2024年1月20日(土)~2月25日(日) 10:00~19:00

休催日:1月24日(水)、1月25日(木)、2月14日(水)

会場:札幌文化芸術交流センター SCARTS 館内各所、札幌市図書・情報館

主催:札幌文化芸術交流センター SCARTS(札幌市芸術文化財団)、札幌国際芸術祭実行委員会/札幌市

協力:札幌市図書・情報館

https://www.sapporo-community-plaza.jp/event_scarts.php?num=3472



ピックアップ





国内初展示の《INTO SIGHT》がSCARTSに登場!

INTO SIGHT at SIAF2024 -リアルとバーチャルが融け合う世界へ-

会期:2024年1月20日(土)~2月25日(日) 10:00~19:00

会場:展示室(SCARTSコート)



ソニーグループ株式会社が「ロンドンデザインフェスティバル 2022」に出展し話題を呼んだ新たなメディアプラットフォームの実験的な展示《INTO SIGHT》が国内で初展示。ソニーグループのデザイナーと札幌を拠点とするアーティスト・平川紀道が、新たな作品を公開します。

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/design/intosight_siaf2024



雪の都市と自然が共鳴する ― SIAFラボとパノラマティクスのコラボレーション展示が実現!

会期:2024年1月20日(土)~2月25日(日) 10:00~19:00

会場:研究室(SCARTSモールC)



(左) 参考画像:さっぽろウィンターチェンジ2021「Extreme Data Logger:都市と自然の記憶」/撮影:門間友佑

雪国の都市機能である除雪や排雪について独自のリサーチをしてきたSIAFラボと、雪まつり会場で「未来

の雪のまち」の実証実験を行うクリエイティブチーム・パノラマティクスによるコラボレーション展を通じて、都市と自然について考えます。



みんなの空き地で過ごす ― 多目的室(SCARTSスタジオ)



誰もが自由に出入りでき、いろいろな用途で過ごすことができるみんなの空き地!テックカルチャーメディア『WIRED』日本版 編集長によるポッドキャストプログラムやさまざまなトーク等を開催。



本を読んでめぐろう ― 図書室(札幌市図書・情報館)

会期:2024年1月11日(木)~2月27日(火)

開館時間:平日 9:00~21:00/土・日・祝日 10:00~18:00

休館日:1月24日(水)、2月18日(日)



SIAF2024の各会場に関連するデザインやアーティストの作品集をセレクトしました。札幌の「新しい冬」との出会いを楽しんでみませんか。



イベント情報





●「都市と自然をめぐる」

日時:2024年2月4日(日) 15:00~17:00

会場:図書室(札幌市図書・情報館 1Fサロン)

定員:50名 ※事前予約優先 | 料金:無料

登壇者:SIAFラボ(小町谷圭ほか)、齋藤精一(パノラマティクス主宰)、松島倫明(『WIRED』日本版 編集長)

モデレーター:木ノ下智恵子(SCARTS 統括ディレクター)



ビジターセンターの調査研究機能を担う「研究室(SCARTSモールC)」のコラボレーターであるSIAFラボとパノラマティクス、さらに『WIRED』日本版の編集長を迎え、都市と自然をめぐるテクノロジーやアートについて考察します。



●「アーティストと語る、札幌の今」

日時:2024年2月23日(金・祝) 17:00~19:00

会場:多目的室(SCARTSスタジオ)

定員:30名 ※事前予約優先 | 料金:無料

登壇者:SIAFラボ、内田聖良(アーティスト)、佐藤壮馬(アーティスト)、進藤冬華(アーティスト)

モデレーター:樋泉綾子(SCARTS キュレーター)



ビジターセンターのコラボレーターであるSIAFラボと、札幌を拠点に活動するアーティスト3名を迎え、地域性が作品制作に与える影響や可能性について語ります。



●『WIRED』日本版ポッドキャスト公開収録

日程:2024年1月20日(土)、21日(日)、2月3日(土)、24日(土)、25日(日)

※各日時間が異なりますので、詳しくはSCARTSウェブサイトからご確認ください。

会場:多目的室(SCARTSスタジオ)



SIAF2024イニシアティブ・パートナーの『WIRED』日本版が、SIAF AS A TOOLを掲げ、未来を拡張するツールとしてのアートの可能性に迫るポッドキャストの配信を開始しました。SIAF2024会期中、さまざまなアーティストやゲストを迎え、公開収録を実施します。



【イベント予約方法】

受付開始日:2023年12月15日(金)

SCARTSのウェブサイトからお申し込みください。

https://www.sapporo-community-plaza.jp/event_scarts.php?num=3472



そのほか、札幌アートコミュニケーターズによるワークショップやみんなでウパㇱテ!! SIAF2024 公募・連携、関

連イベントなど多数開催。追加のイベント情報はSCARTSウェブサイトと公式SNSにて随時発表!





お問い合わせ

札幌文化芸術交流センター SCARTS (札幌市芸術文化財団)

住所:札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ2階

TEL:011-271-1955(9:00~17:00) Email:scarts@sapporo-caf.org(広報担当:神守・松浦)



