[豊通ファイティングイーグルス株式会社]

このたび、地元名古屋に縁があり、2023-24シーズンのホームゲームを盛り上げてくれる 『ファイティングイーグルス名古屋 応援アーティスト』 として、水曜開催のナイターゲームにBOYS AND MENが来場することが決定いたしましたので、お知らせいたします。BOYS AND MENの来場は11/8(水) 大阪エヴェッサ戦となります。





■ファイティングイーグルス名古屋 応援アーティスト BOYS AND MEN







BOYS AND MEN

2010年に東海エリア出身・在住のメンバーで結成されたエンタテインメント集団。メンバーは田村侑久、辻本達規、本田剛文、勇翔、平松賢人、吉原雅斗の6名。東海エリアを拠点に精力的な活動を重ね、歌やダンスのみならず、芝居やミュージカル、テレビやラジオなどのメディアでの活動にも幅広く取り組んでいる。2016年にメジャー移籍第1弾シングル「YAMATO☆Dancing」をリリース。同年に第58回日本レコード大賞の新人賞を受賞する。2018年にベストアルバム「ボイメン・ザ・ベスト」を発表。2019年1月に愛知・ナゴヤドームにて単独公演「ボイメン名古屋夢まつり~ツッパリ町おこしお兄さん最強烈伝~」を成功させた。2021年1月につんく♂プロデュースのリード曲を収録したアルバム「BOYMEN the Universe」、3月に結成10周年アニバーサリーブックを発売。同年6月には愛知・名古屋国際会議場センチュリーホールで10周年イヤーを締めくくる2DAYSワンマンライブを開催した。



Instagram: https://www.instagram.com/boysandmen_official/

X(Twitter): https://x.com/BOYSANDMENinfo



■ホームゲーム出演情報

11/8(水)19:05 TIP OFF vs大阪エヴェッサ

会場:名古屋市枇杷島スポーツセンター

〒451-0053 愛知県名古屋市西区枇杷島1丁目1番2号

出演:ハーフタイム ※予定



