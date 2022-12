[横浜GRITS]

ラミちゃん、GRITSの共同代表に就任しました。



横浜GRITSアイスホッケーチームは、GRITSスポーツイノベーターズ株式会社代表取締役・臼井亮人、同社取締役兼チームGM御子柴高視、アレックス・ラミレスの3名による共同代表でチーム運営を担って参ります。





GRITSスポーツイノベーターズ株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:臼井 亮人)は、この度、アレックス・ラミレス氏を同社が運営するプロアイスホッケーチーム「横浜GRITS」の共同代表として迎えたことを、お知らせいたします。

今後、「横浜GRITS」は、GRITSスポーツイノベーターズ株式会社 代表取締役・臼井亮人、同社取締役兼チームGM 御子柴高視、アレックス・ラミレスの3名が共同代表としてチーム運営を担って参ります。

また、GRITSスポーツイノベーターズ株式会社は、アレックス・ラミレスとラミレス美保さんが代表を務める、一般社団法人 VAMOS TOGETHER(https://vamos-together.jp/)とパートナーシップを結び、今後様々な地域・社会貢献活動を積極的に展開していきます。

GRITSの掲げるビジョン、『「夢」と「生きる活力」に満ちた社会の創造』を達成するべく、引き続き様々な活動に取り組んで参ります。



GRITS Sports Innovators, Inc (“GRITS Inc.” Headquarters: Yokohama, Kanagawa, Japan; CEO: Akihito Usui) is pleased to announce the appointment of Mr. Alex Ramirez as Co-President of the Yokohama GRITS Professional Ice Hockey team, which is managed by the GRITS Inc. The Yokohama GRITS Ice Hockey Team will be managed by GRITS Sports Innovators Inc. CEO Akihito Usui, GRITS Inc. Director and Team GM Takashi Mikoshiba, and Alex Ramirez as Co-President.



GRITS Sports Innovators, Inc. has also formed a partnership with VAMOS TOGETHER (https://vamos-together.jp/), a Nonprofit organization, which the Founders are Alex and Miho Ramirez, will actively collaborate on community and social contribution activities.



GRITS will continue to engage in a variety of activities to achieve its vision of "Creating a Society Filled with Dreams and the Energy to Live."



