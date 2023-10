[KDDI株式会社]

~抽選で1,000 Pontaポイントがあたる記念キャンペーンも実施~



KDDI株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO:高橋 誠、以下 KDDI)と、ソーシャル経済メディア「NewsPicks」を提供する株式会社ユーザベース(本社:東京都千代田区、代表者:稲垣裕介/佐久間衡)は10月2日から、話題のニュースなどを約1分で解説するスマホ特化型オリジナルコンテンツ「IN MY OPINION」を配信開始します。









■「IN MY OPINION」について

1.概要

「IN MY OPINION」は、話題になったニュースやトレンドを、約1分で解説するショート動画形式のスマホ特化型映像コンテンツです。

NewsPicksのプロピッカーなどさまざまなフィールドで活躍する有識者が、各々の専門分野のニュースに対し、自身の意見を交えながら独自の視点で解説します。

ショート動画形式のため、忙しいビジネスパーソンの方でも移動中やスキマ時間に手軽にお楽しみいただくことができ、短時間で話題のニュースへの理解が進みます。



2. 解説者一覧(順不同・敬称略/2023年10月2日時点)

・上念司(経済評論家)

・松永エリック・匡史(青山学院大学 地球社会共生学部 学部長 教授 /音楽家)

・永濱利廣(第一生命経済研究所 首席エコノミスト)

・松村太郎(ジャーナリスト / iU 専任教員)

・松浦茂樹(メディアコンサルタント / コミュニケーションプランナー)

・岡田兵吾(Microsoft Singapore アジア太平洋地区ライセンスコントラクトコンプライアンス本部長)

・大塚泰子(日本IBM パートナー/京都大学経営管理大学院客員准教授)

・大室正志(大室産業医事務所 産業医)

・齋藤潤一(起業家)

・森永康平(経済アナリスト)

・崔真淑(エコノミスト )

・結城東輝(弁護士)

・野村高文(Podcast Studio Chronicle 代表)

・千種ゆり子(気象予報士、防災士)

・下山明彦(株式会社Senjin Holdings 代表取締役)

※順次、解説者の追加を予定しています。



3. 配信開始日

2023年10月2日(以降、平日毎日配信予定)



4. 視聴方法

NewsPicks、及びNewsPicks Studios公式SNSなど

※コンテンツは全て無料です。



■「IN MY OPINION」コンセプト

News is not always black and white.(ニュースには多様な捉え方がある)。

これは、NewsPicksのコンセプトであり、そのシマウマロゴに込めた想いです。



KDDIとNewsPicks は、NewsPicksのコンセプトをショート動画の世界でも体現していくことを目指し、「IN MY OPINION」を立ち上げました。

KDDIとNewsPicksが共同企画したコンテンツを、NewsPicksの各種SNSアカウントを使って配信します。

世の中に存在するニュース、トレンドを多様な視点で有識者の意見を交えて解説し、短時間でアジェンダに対する理解の広さ・深さをビジネスパーソンに届けていきます。



■「IN MY OPINION」配信開始記念プレゼントキャンペーン

「IN MY OPINION」の配信開始を記念して、キャンペーンサイトからエントリーいただくと、抽選で300名さまに1,000 Pontaポイントがあたるキャンペーンを開催します。

au IDをお持ちの方はどなたでも参加いただけます。



【キャンペーン期間】2023年10月2日~2023年12月31日

【キャンペーンサイト】キャンペーンサイトURLは「IN MY OPINION」の各動画概要からご確認いただけます。

【注意事項】

・当選発表につきましては、Pontaポイントの付与をもって代えさせていただきます。

・本キャンペーンに関する電話やメールなどによる個別の当選確認やお問い合わせは受け付けていません。

・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。

・本キャンペーンで還元されるポイントは、2024年2月頃までに加算します。





■「IN MY OPINION」配信 SNSアカウント

NewsPicks YouTubeアカウント:https://www.youtube.com/@NewsPicks

IN MY OPINION TikTokアカウント:https://www.tiktok.com/@in_my_opinion_official

NewsPicks TikTokアカウント:https://www.tiktok.com/@newspicks

NewsPicks Studios Instagramアカウント:https://www.instagram.com/newspicksstudios/

NewsPicks Instagramアカウント:https://www.instagram.com/newspicks_official/

NewsPicks Studios Xアカウント:https://twitter.com/NewsPicksStudio

NewsPicks Xアカウント:https://twitter.com/NewsPicks

※「YouTube」は、Google LLCの商標です。



■NewsPicksについて

NewsPicksは、オリジナル記事や動画番組に加え、The Wall Street Journal や The New York Times などの国内外 100以上のメディアのニュースを配信する「ソーシャル経済メディア」です。旬なビジネスカンファレンスや、ホットトピックを深ぼるコミュニティなども充実。各業界の著名人や有識者が投稿したコメントと共に、多角的にニュースを読み解くことができます。

https://corp.newspicks.com/



<NewsPicksアプリダウンロードはこちら>

■ iOS

https://app.adjust.com/cu2a5qy

■ Android

https://app.adjust.com/fn34jmy



