大阪の「森リル」を特別会場に「glo(TM) under the Star」開催



冬の夜空の下で音楽を楽しむ一夜限りの招待制イベント「glo(TM) under the Star」が昨年末、大阪・此花区のホテル・ロッジ舞洲内にあるBBQ場「森とリルのBBQフィールド」で開催されました。British American Tobacco Japan, Ltd.の加熱式タバコ「glo(TM)(グロー)」がスポンサーを務めるイベント。招待されたインフルエンサーら関係者約300名が、豪華アーティストによるパフォーマンスやBBQ&ドリンクを楽しんでいました。







イベントの主催は音楽マルチメディア「block.fm」

block.fmは「日本をもっと踊らせたい!」をスローガンに掲げ、2011年11月に日本初のダンスミュージック専門インターネットラジオ局としてスタート。

開局10周年を迎えた2021年からは「新しい音楽にもっと出会えるプラットフォーム」を目指し、ラジオ番組、ポッドキャスト、音楽・カルチャーニュース、アーティスト情報など、マルチメディア路線をまい進しています。



ラグジュアリーなグランピング形式の特設会場

イベントが開催されたのは昨年12月23日(金)。

特設会場には、記念撮影ができるテントや色鮮やかなキャンドル、ライトを配したスタイリッシュなフォトスポット、揺らめく炎が印象的な焚き火スペースなどを設置。



加熱式タバコ「glo™」の新製品を楽しめる体験スペースには、座り心地のよいソファが用意されるなど、各所ともラグジュアリーなグランピング形式で堪能できる憩いの場になっていました。



冬の夜空の下、BBQ料理と飲み物を堪能

BBQスペースでは特別セットメニューに加え、クラムチャウダーやスモア、青いノンアルコールジントニックや4種類の肉料理を用意。



来場者は冬の夜空の下、都会の喧騒を感じさせない特別なロケーションでゆったりと語り合い、BBQ料理を楽しんでいました。



幅広いジャンルで活躍する豪華アーティストが出演

大阪ベイエリアに面する森とリルのBBQフィールドを特設会場にした今回のイベント。

ここから眺める夕陽は絶景で、日本夕陽百選のひとつに選ばれています。

この日はレゲエからアコースティック、エレクトロまで幅広いジャンルで活躍する豪華アーティストが一堂に集い、寒風が吹く中、来場者を魅了していました。





