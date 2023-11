[株式会社Meta Heroes]

「みらいのたからばこ2023 in 大阪」にてMetaEARTHを活用した体験スペースを設置



株式会社MetaHeroesは、国や自治体に向けて地方の空きスペースをメタバースと連動し、活用できる地方創生に特化したパッケージブランド「MetaEARTH」を発足。



2023年11月11日(土)~12日(日)開催の「みらいのたからばこ2023 in 大阪」内ブースにてクリエイター体験とFortnite、UEFNを用いたオリジナルマップを活用したe-sports体験スペースを設置。





活動第1弾として、2023年11月11日(土)~12日(日)開催の地域密着おしごと体験イベント「みらいのたからばこ 2023 in 大阪」へ出展。

MetaEARTHとは





MetaEARTHは、国や自治体に向けて地方の空きスペースをメタバースと連動して活用し地方創生に特化したパッケージブランドです。

「リアルイベント×メタバース×e-sports」の3つが連動したデジタルツインの企画で構成されています。





参考画像:MetaEARTHパッケージ内容



当社は従来からメタバースにおいてUEFN(Unreal Editor for Fortniteの略称、ゲームや体験を設計、開発し、フォートナイトに直接公開するためのアプリケーション)を活用したメタバース空間での地域や社会の課題解決に取り組んでおります。



加えて、実世界ではゲーム・e-sportsを用いた地域活性化や若者の社会的孤立を解決していく仕組みを構築、地域の商業施設や空きスペースを活用したイベントを開催し、地域自体の盛り上げ、社会の課題解決に繋げます。





MetaEARTH活動例





「みらいのたからばこ2023 in 大阪」内ブース

参考画像:応援バナー



Fortniteオリジナルマップ「みらいのたからばこ」について

今回用意するオリジナルマップは「みらいのたからばこ」をテーマに制作の「小道具かくれんぼ」です。

宝箱の中に広がる小さな町の中、小道具チームとハンターチームに分かれたチーム協力型対戦で競います。

小道具チームは制限時間以内に3つの鍵を集めるのが目的。

ハンターチームは鍵を小道具チームから取られないように守ることが目的です。

マップコード:5096-0364-6161





参考画像:オリジナルマップ「みらいのたからばこ」全景 !



参考画像:プレイイメージ



これは独立して制作されたフォートナイト クリエイティブのコンテンツであり、Epic Gamesによりスポンサー、支援、または運営されたものではありません。



リアルイベント「みらいのたからばこ2023 in 大阪」について





イベント名称:地域密着おしごと体験イベント「みらいのたからばこ 2023 in 大阪」

開催日時:

2023年11月11日(土)10:00~17:00

2023年11月12日(日)10:00~15:00

会場:インテックス大阪6号館B

入場料:無料(事前登録制)

目標来場者数 :3万人/2日間(4~15歳のこどもとその保護者)

共催:みらいのたからばこ実行委員会/咲洲プレ万博実行委員会

後援:経済産業省近畿経済産業局・文部科学省・大阪府・大阪市・大阪府教育委員会・大阪市教育委員会・公益社団法人2025年日本国際博覧会協会



公式Webサイト

https://mirainotakarabako.com/



株式会社Meta Heroesについて





株式会社Meta Heroesは、メタバース、ブロックチェーン、そしてインフルエンサーマーケティングの専門チームが集結し創業しました。当社は、新たにUEFN(Unreal Editor For Fortnite)に参入し、進化し続けるテクノロジーとサービス、マーケティング手法の革新を追求しています。メタヒーローズは、これらの進化を通じて、メタバース市場における新たな機会を提案し、日本発のアイデアで世界に挑むスタートアップ企業として活動しています。





株式会社Meta Heroes

設立:2021年12月03日

代表取締役:松石和俊

東京本社:東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39階

大阪本社:大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

コミュニティスペース:大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト:[https://meta-heroes.io]

X(旧Twitter)アカウント:[https://x.com/metaheroes_100]



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社MetaHeroes

広報担当:木原未貴

メールアドレス:info@meta-heroes.io



