スタイリストを目指す美容師(アシスタント)の方、ブランクのある美容師の方達向けに、最短648時間の集中レッスン(1日9時間×週3回×半年間)でスタイリストデビューが可能なアカデミーを実現!



都心を中心に美容室『ALBUM』『IT by ALBUM』『DXシェアサロン』等を運営する株式会社オニカム(本社:東京都渋谷区、取締役社長:安田康成)は、2023年10月8日に日本で一番予約される美容室『ALBUM』の技術を学びながら最短半年でスタイリストデビューできる『ALBUM ACADEMY - 半年デビューコース - 』第1期目を入校者7名と共に開校いたしました。新卒・第二新卒の方達向けに運営している最短1年でスタイリストデビューが可能な『ALBUM ACADEMY』とは異なり、スタイリストを目指す美容師(アシスタント)の方、ブランクのある美容師の方達向けに、最短648時間の集中レッスン(1日9時間×週3回×半年間)でスタイリストデビューが可能なアカデミーを実現いたします。"日本で一番予約される美容室"だけでなく、日本で一番教育制度が整った美容室も目指し、さらに邁進してまいります。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000092167.html )





『ALBUM ACADEMY - 半年デビューコース - 』について





『ALBUM ACADEMY - 半年デビューコース - 』とは、『いつスタイリストになれるのか先が見えない。』『ブランクがあるから復帰するのは不安。』などと感じているスタイリストを目指す美容師(アシスタント)の方、ブランクのある美容師の方達向けのアカデミーです。毎週日・月・火曜日の週3回、10~20時の計9時間/日のレッスンを半年間受講いただきます。計648時間(1日9時間×週3回×半年間)の集中レッスン受講後、卒業検定に合格することができれば、卒業後の進路先として、当社が運営している『IT by ALBUM』でのスタイリストデビューをご案内いたします。本アカデミーは、新卒・第二新卒の方向けとは異なり、有料でのアカデミーとなりますが、卒業後『IT by ALBUM』で1年間ご勤務いただいた場合、入学金・授業料を全額返金いたします。※詳細は「『学費・サポート』について」をご参照ください。( 店舗例:IT by ALBUM北千住店 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000092167.html)





『ALBUM ACADEMY - 半年デビューコース - 6つの強み』について





1. 業界最安値の学費

一ヶ月あたり30,000円(税抜)の授業料で648時間も学べます。

※詳細は「『学費・サポート』について」をご参照ください。



2. 卒業後の進路先をご案内

卒業後は当社が運営している『IT by ALBUM』で即スタイリストデビューが可能です。

※配属店舗はご相談可能です。

※永続的なご契約継続を保証するものではございません。



3.入学金・授業料は全額返金

卒業後1年間『IT by ALBUM』でご勤務いただいた場合、お支払いいただいた入学金・授業料を全額返金いたします。

※詳細は「『学費・サポート』について」をご参照ください。



4.魅力的な講師陣

第1期では、『IT by ALBUM』全店舗のディレクターを務めていた美容師や、下北沢店の店長を務めている現役美容師が実践形式でレクチャーしております。



5.充実のカリキュラム

日本で一番予約される美容室『ALBUM』の教育プログラムに基づいたレッスンを受講できます。



6.抜群の設備とアクセス

実際に『ALBUM』の新卒・第二新卒生を育成しているアカデミーの設備をご利用いただけます。

渋谷駅から徒歩約2分とアクセスも良好です。



『IT by ALBUM』について





『IT by ALBUM』はALBUMの2ndラインとして、2018年に中野店を皮切りにOPENしました。ALBUMが掲げる『トレンドヘアーを毎月通える価格で提供』とコンセプトを同じくし、地域密着型で展開するヘアサロンとしてブランド価値を拡大しており、現在は都心近郊で8店舗を展開中です。5年連続で『日本で一番予約される美容室』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000092167.html ) を受賞中のALBUMグループの店舗として、内装や環境設備も整っており、来店から退店されるまでのお客様の動線を考慮した、お客様にとっても美容師にとっても過ごしやすい店舗となっております。





『入学要項』について





・美容師免許を取得している方、もしくは半年以内に国家試験を受ける方(学生可)

・性別・年齢不問 (美容師歴 不問)

・真面目に取り組める方

・卒業後、IT by ALBUMで働ける方



『学費・サポート』について







『カリキュラム』について















毎週日・月・火曜日の週3回、10~20時(休憩1時間)の計9時間/日のレッスンを半年間受講いただきます。





日本で一番予約される美容室『ALBUM』独自の査定表に基づいて、

『ALBUM ACADEMY - 半年デビューコース - 』用の査定表を作成しております。



『採用までの流れ』について







※入学要項を満たしていることが必要です。

※面談にて合否を決定いたします。

※デビュー後の配属店舗はご相談可能です。



『ご応募』について





現在、2024年4月開校の『ALBUM ACADEMY - 半年デビューコース - 』2期生を募集しております。

ホームページのGoogleフォームまたは、LINE友だち追加登録からご応募いただけます。

皆様のご応募お待ちしております。



ホームページ:

https://albumhair.wixsite.com/academy



LINE応募方法:

ホームページからLINE友だち追加登録後、『1.お問合せ種類』で『ALBUM ACADEMY - 半年デビューコース - 』

と他項目をご入力いただき、メッセージを送信してください。



応募〆切:2024年1月31日(水)予定



ACADEMY概要





アカデミー名: ALBUM ACADEMY【アルバム アカデミー】

所在地: 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-23-20 松本ビル4階

アクセス: 各線 渋谷駅徒歩約2分

Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/FoiwazAZZKzdUvkr5



会社概要





会社名:株式会社オニカム

所在地:〒150-0002

東京都渋谷区渋谷1-6-8 渋谷井上ビル5F

代表者:代表取締役 槙野光昭

事業内容:美容室・オンラインECストアの運営

《店舗HP》https://www.album-hair.com/

《企業HP》https://onikam.jp/



代表取締役会長 経歴





槙野 光昭

1973年生まれ。大学卒業後、パソコン周辺機器メーカーに入社。約1年営業に携わった後、価格.comや食べログなどを運営する株式会社カカクコム(当時は有限会社コアプライス)を設立。2001年に同社を売却。その後、「床屋談義をお金にする」ことにビジネスチャンスを感じて2013年にITを駆使した美容室システム開発会社をシンガポールに設立。2014年にヘアサロン「ALBUM」を中心とした現在の事業を開始。2015年に運営会社を株式会社化し、同社の代表取締役社長に就任し、2023年に同社代表取締役会長に就任。



【代表インタビュー】

https://r25.jp/article/586737603776383066

https://hba.beauty.hotpepper.jp/check/35926/

https://hba.beauty.hotpepper.jp/e-lecture/20220929/



