9月29日(金)から期間限定 MIYASHITA PARK POP-UP STOREに登場



”キング・オブ・カシミア”の称号を持つルシアン ぺラフィネより、世界中を熱狂させNFTアートからファッション界へ進出したBored Ape Yacht Club(ボア―ド エイプ ヨット クラブ)の最も有名なキャラクターのひとつ#5573(IRONAPE<アイアンエイプ>)と、ダウンヒル・スケートボードの世界ランカーとして活躍するタイラー・オー氏が手掛けるストリートウェアブランド D/HILL(ディーヒル)とのコラボレーションウェアが9月29日(金)に展開されます。







Bored Ape Yacht Clubく#5573(IRONAPE〈アイアンエイプ〉)とのコラボレーションでは、Tシャツ2型、ロングTシャツ2型の計4型を展開します。D/HILLとのコラボレーションでは、NYを拠点に活躍するペインター・CAZUL氏もデザインに加わったプルオーバーを始め、ジャケット、シャツ、Tシャツ、フーディ、パンツの5型をラインナップ。



lucien pellat-finet x IRONAPEスペシャルエディションとして、職人技が光るハンドインターシャのカシミアニット、カシミアコットンのフーディ―、クリスタ ルをアクセントに施したコットンTシャツの計3型を数量限定にて発売いたします。



本コラボレーションアイテムは9月29日(金)より、期間限定 MIYASHITA PARK POP-UP STORE、ルシア ン ペラフィネ東京ミッドタウン店、ルシアン ぺラフィネ GINZA SIX店、また、コロネット公式オンラインストア(https://bit.ly/3RF6k1y)にて順次発売 。



〈POP-UP STORE概要〉

開催期間:2023年9月23日(土)~11月26日(日)まで

開催場所:ルシアン ペラフィネ MIYASHITA PARK店

住所:東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK North 1階

営業時間:11:00~21:00 ※施設に準ずる

お問合せ:070-1277-7395 ※11月26日まで



lucien pellat-finet x IRONAPE Special Edition Wear







INTARSIA IRONAPE

¥638,000 in tax ~

Cashmere





IRONAPE SKULL CAMOUFLAGE

¥330,000 in tax

Cashmere Cotton





IRONAPE SMOKE

¥110,000 in tax

Cotton





lucien pellat-finet x IRONAPE Collaboration Wear







左:BORED HIDE AND SEEK T-SHIRT

¥31,900 in tax



右:BORED NEON T-SHIRT

¥31,900 in tax







左:MIYASHITA PARK POP-UP STORE LIMITED EDITION

PARIS GRAFFITI LONG SLEEVE T-SHIRT

¥38,500 in tax



右:BORED CASHMERE CLUB LONG SLEEVE T-SHIRT

¥41,800 in tax





lucien pellat-finet x D/HILL Collaboration Wear









左:PARIS HILL DENIM JACKET

¥83,600 in tax



中央:PARIS HILL DAMAGED SHIRT

¥62,700 in tax



右:PARIS TATOO T-SHIRT

¥31,900 in tax



左:PARIS MIDNIGHT HOODIE

¥44,000 in tax



右:PARIS MIDNIGHT PANTS

¥41,800 in tax



