[ホテルインディゴ軽井沢]

注目高まるイタリア伝統菓子「カンノーリ」3種&ホテル限定のブレンド「MIZUNARA」コーヒーの融合でイタリア文化を体験!



心に灯るゆらめく炎と別荘時間が象徴的なライフスタイル・ブティックホテル、ホテルインディゴ軽井沢(所在地:長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人:原めぐみ)は、オールデイダイニング「KAGARIBI」で、イタリア菓子を主とするスイーツメニュー「インディゴ メレンダタイム」の提供を2023年4月1日(土)より開始いたします。







「インディゴ メレンダタイム」は、イタリア語で「おやつ、間食」を意味する「MERENDA(メレンダ)」から着想を得た、午後に一息つくのにおすすめなイタリアンスタイルのスイーツ&コーヒータイムです。オールデイダイニング「KAGARIBI」で、イタリア料理を提供していることにちなみ、同じイタリア文化である「メレンダ」に着想を得た本メニューの提供を開始することとなりました。



「インディゴ メレンダタイム」のスイーツには、イタリア・シチリア生まれの「カンノーリ」が登場。「小さな筒」という意味を持つ「カンノーリ」は、筒状にして揚げた生地に、リコッタチーズのクリームをたっぷりと詰めた、イタリアでは昔から人気の伝統的なお菓子です。サクサク生地の食感とまろやかなクリームとの相性が抜群です。今回は、ネイバーフッド(近隣)の食材を使用して、フレーバーを3種(ピスタチオ、井上寅雄農園いちごとフランボワーズ、オレンジ)ご用意しました。



「カンノーリ」のペアリングには、Belleville Brûlerie TOKYOのホテルインディゴ軽井沢限定ブレンドコーヒー「MIZUNARA」、紅茶、ハーブティーを提供いたします。「カンノーリ」のコクのあるナッツや甘酸っぱい果実がほのかに香るクリームと、コーヒーや紅茶とのペアリングをお楽しみください。



「カンノーリ」で使用しているクリームは、ホテル自家製のリコッタクリームです。野辺山高原のポッポ牛乳に、軽井沢萩原養蜂園のアカシアはちみつで甘味とコクを出し、滑らかで上品な味わいに仕上げました。



ピスタチオ:イタリア産ピスタチオペーストを使用し、濃厚でしっかりとしたピスタチオの風味が口いっぱいに広がります。

井上寅雄農園いちごとフランボワーズ:長野県佐久市にある、夜にもいちご狩りができるユニークな井上寅雄農園の完熟いちごを使用。甘いいちごと甘酸っぱいフランボワーズクリームとの相性は抜群です。

オレンジ:コアントロー(フランス産のリキュールのひとつ)に漬け込んだオレンジピールを自家製のリコッタクリームに混ぜ込み、爽やかな味わいに仕上げました。









■概要





提供期間:2023年4月1日(土)~ ※繁忙期、イベント日を除く

提供曜日:土曜日、 日曜日、祝日

場所:KAGARIBI2F (ご要望に応じて1Fテラス席でも提供可)

時間:14時~16時 (L.O15時半) ※事前に貸切予約などが入っている時間帯は、ご利用いただけない場合がございます

料金:1,500円(税・サービス料込)

内容:「カンノーリ」3種、ブレンドコーヒー「MIZUNARA」or 紅茶 or ハーブティー

予約:電話またはメールにて承ります。 TEL: 0267-42-1100 E-mail: Kagaribi.Karuizawa@ihg.com ※当日予約のみ







「メレンダ(Merenda)」とは:イタリア語で「おやつ、間食」を意味する言葉で、昼食と夕食の間に食べる軽い食事のことを指します。一般的には、甘いものを食べることが多く、家で簡単に用意ができるものから、お店で買うお菓子まで多種多様と言われています。その種類は地域によっても異なり、気候や、地元の食材を生かしたものが好まれているようです。「メレンダ」の語源は、ラテン語の動詞merere(値する)に由来し、「人に値するもの」と訳されます。つまり、メレンダを食べるのに値する人、子供たちはもちろん、勤勉な大人、若い学生、食べ物好き、大食漢まで、幅広い世代が楽しむことができる文化と言えます。



■ホテル概要

・名称 : ホテルインディゴ軽井沢

Website : https://karuizawa.hotelindigo.com/

Facebook : https://www.facebook.com/HotelIndigoKaruizawa/

Instagram : https://www.instagram.com/hotelindigokaruizawa/

Twitter : https://twitter.com/HotelIndigoKrzw

・総支配人 : 原めぐみ

・開業日 : 2022年2月17日(木)

・所在地 : 〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字屋敷添18番地39

・電話番号 : 0267-42-1100

・アクセス :(電車・バス)JR北陸新幹線・しなの鉄道「軽井沢駅」より2.6km、所要時間車で約5分

軽井沢町内循環バス 東・南廻り線にて「軽井沢駅」より「南軽井沢交差点」下車後、徒歩約5分

(車)上信越自動車道「碓氷軽井沢IC」より南軽井沢方面へ9.5km、約17分

※冬季の軽井沢エリアの道路は、冬用タイヤ、チェーン規制が出る場合があります。

・客室数: 全155室(スタンダードルーム147室、スイートルーム 8室)

・レストラン&バー: オールデイダイニング「KAGARIBI」102席(内テラス16席)

・プライベートダイニング( KAGARIBI 2F): 120平米

・大浴場: 内風呂、炭酸泉露天風呂、サウナ

・スパ : ザ・スパ by HARNN

・ご 予 約: TEL: 0120-056-658(IHG・ANA・ホテルズ予約センター)

E-mail: reservations.hotelindigokaruizawa@ihg.com



ホテルインディゴ(R)について:

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイトhttps://www.hotelindigo.com/hotels/jp/ja/reservationその他SNSサイトhttps://www.facebook.com/hotelindigo/, https://twitter.com/hotelindigo, https://www.instagram.com/hotelindigo/をご覧ください。



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。

下記の18ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に約6,000ホテルを有し、1,800軒超のホテルが開発中となっています。

また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。



ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニエット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテル インディゴ

プレミアム: vocoホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, avid ホテルズ

スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ



InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約325,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。

日本国内では、2006年12月に、IHGとANAの業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立。2022年9月現在、6ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、ANAクラウンプラザ、ホリデイ・イン及びホリデイ・インリゾート、ホリデイ・インエクスプレス、ホテルインディゴ)、44ホテル、12,000室超を展開しています。

今後もvoco大阪セントラル、ホテルインディゴ東京渋谷、リージェント京都の開業を予定しており、日本においてもIHGホテルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届けしてまいります。



IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/

Facebook: https://www.facebook.com/IHGCorporate/

Twitter: https://twitter.com/IHGCorporate

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式ウェブサイト: https://www.anaihghotels.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-18:16)