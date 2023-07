[株式会社ムーンラビット]

株式会社ムーンラビットはPC向けオンラインゲーム『晴空物語 あげいん!』において、7月27日(木)にレベル上限の開放を含むアップデートVol.7を実施したことをお知らせします。さらに、装備強化に必要なアイテムがまとめて手に入るお得なセットを期間限定で販売開始しました。





■レベル上限開放や新マップなど大ボリュームのアップデートVol.7!



・アップデート1.:レベル上限開放

キャラクターのレベル上限が70 ⇒ 75になりました。新たに追加されたメインやサブクエスト、チャレンジクエストをクリアしてレベルを上げていきましょう。



・アップデート2.:新マップ開放!

青い海が広がるムゲン海溝を抜けた先に、あたり一面がキノコや鉱物に囲まれた「岩の国」があります。日の光も届かない地中深くで、鉱山の資源を頼りに暮らすムシ族たちを中心に新たな物語が展開されていきます。





・新マップ:「大地の鉱脈」/新ダンジョン「廃棄鉱山」

地下深くに古代ムシ族のルーツが宿るといわれる伝承から、長らく廃棄されて風化しつつある地下鉱山を探索します。鉱山内のどこかに潜む、9匹のホタルフライを見つけて封印できれば、かつて恐れられた古代ムシ王を討伐するチャンスです。





・新マップ:「幽光の森」/新ダンジョン「鍾乳岩窟」

静寂と壮観さを兼ね備えた、ムシ族皇室の陵墓。東と西のエリアに分かれており、それぞれに死者を鎮めるための神器が封印されています。死者たちが安らかに眠れるよう、神器を集めて、彷徨う霊たちに手を貸してあげましょう。





・新マップ:「ホタルノ都」/新ダンジョン「地下発電所」

闇夜の魔女が岩の国を滅ぼそうと、中枢である地下発電所の破壊を目論んでいます。入口にいる<通信担当>ワルツに話しかけると、闇夜の魔女に対抗すべく造り出された革命巨兵を操縦できるようになります。





・アップデート3.:晴空城

晴空の名を冠し果てなく広がる力試しの場「晴空城」の第1~50フロアを実装しました。毎日3回まで挑戦できる晴空城では、各フロアに定められた目標のクリアを目指します。

一定フロア毎に出現する看守を討伐できれば、レアアイテムを獲得できるチャンスです。





・アップデート4.:大樹探索

サイコロを振って探索を進める「大樹探索」を実装しました。サイコロは敵を倒すと貯まり、止まったマスに応じて強化効果や経験値などが獲得できるほか、ゴールに辿りつくと報酬として巨大な宝箱が出現します。





【アップデートの詳細】

https://harezora.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=11423&mode=2&news_type=3



■モール&チャレンジのラインナップ更新情報!



チャレンジにカンフーライクな中華風衣装アバターが新登場しました。さらに、累計報酬にはペットや便利アイテムがラインナップしているほか、モールでは装備強化に必要なアイテムがまとめて手に入る、お得なセットを期間限定で販売しています。



【モール情報の詳細】

https://harezora.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=11424&mode=2&news_type=6







▼本作の面白さや魅力を分かりやすくまとめた特集記事も公開中!

https://www.4gamer.net/games/663/G066352/20221206064/



【タイトル概要】

タイトル:晴空物語 あげいん!

ジャンル:ノスタルジックファンタジーMMORPG

開発会社:X-LEGEND Entertainment Corp.

価格:基本プレイ無料(アイテム販売制)

コピーライト:

(C) 2020 - 2023 MoonRabbit Corporation.

(C) 2020 - 2023 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/27-19:46)