[DOTZ]

DX推進・マーケティング戦略カンパニーのDOTZ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:稲益 仁、以下DOTZ)は、2022年11月に飲食店向けLINEミニアプリ「Ziinie(ジーニー) for Restaurant」をリリースいたしました。



サービス開始から1ヶ月が経過し、「Ziinie(ジーニー) for Restaurant」の実績を速報値として公開いたします。











■ Ziinie(ジーニー) for Restaurantとは

飲食店の集客課題の解決を目的として、飲食店向けLINE公式アカウント自動運用ツール「Ziinie(ジーニー) for Restaurant(以下Ziinie)」を開発いたしました。



Ziinieは、飲食店向けスタンプカードをLINEミニアプリで提供し、その後のお客様の動向に応じて”自動”で集客メッセージやクーポンを配信する新しい集客ツールです。



メッセージの配信については常にA/Bテストを繰り返し、配信内容の自動最適化を行うことでより効果的にリピーターを増やすことを可能とします。



DOTZが培って来たLINE公式アカウント運用実績や、前身サービス「MINI APPLI MAKER」で得られたノウハウを活かし、飲食店のリピート促進を目指します。



■Ziinieの運用実績

DOTZはLINE公式アカウントの運用に特化した国内唯一のLINE専門マーケティングカンパニーです。

大手クライアントを中心に、LINEを活用したマーケティングの企画から制作・開発・配信まで一貫して手掛けています。

LINE公式アカウントでは10億通以上のメッセージ配信の実績を持ち、ブロック率が低いメッセージ、クリック率が高い画像、来店率の高いシナリオなど、独自のノウハウを多数保有しています。



それらのノウハウを活用して開発されたZiinieの、サービス開始から1ヶ月間の運用実績は以下の通りとなります。



【リピーター率】※計測期間:2022/11/1~2022/11/30



Ziinieを利用して、初回スタンプを貯めたユーザーの実に21%以上が2回目以降も来店する結果となりました。



【全体ブロック率】※計測期間:2022/11/1~2022/11/30



全体ブロック率も1.4%以下と非常に低い数値に。



1ヶ月という短い計測期間であり、客単価が高い店舗は来店間隔が長い傾向にあることから、今後2ヶ月、3ヶ月と運用が続いていくことで、更なる効果が見込まれます。

また、これらのデータはメッセージの自動最適化をはじめとする各種機能改善に反映されており、導入実績の拡大に伴い、リピート率の更なる上昇も想定されます。





■そもそもメッセージを送る必要があるのか?

一方でLINEメッセージを送らなくても再来店はあったのではないか?という疑問を検証するためにも、Ziinieでは効果比較を目的として「メッセージを配信しないグループ」も作成し運用しています。

その運用実績は以下の通りとなります。



【配信グループ別の運用実績】※計測期間:2022/11/1~2022/11/30





「メッセージを配信しないグループ」のリピート率14.3%に対し、「メッセージを配信したグループ」のリピート率は21.6~23.8%であり、約1.5~1.6倍のリピート率となりました。

メッセージの配信効果が顕著に現れる結果となったことからも、飲食店の集客活動においてお客様に効果的なメッセージを配信し、再来店に繋げることが極めて重要と考えられます。



■その他可視化できる項目について

Ziinieでは他にも男女比、年齢比、会員ランク数といった指標も計測が可能です。





■Ziinieリリースを記念して、期間限定でLINE配信無料相談会を承っております

DOTZではZiinieのリリースを記念し、飲食店様向けに期間限定でLINE公式アカウント運用における無料相談会を開催しております。

お気軽に弊社営業担当までお問い合わせください。



■DOTZ株式会社について

スティーブジョブスが米スタンフォード大学の卒業式で行ったスピーチに「点と点を繋げる」(connecting the dots)という言葉があります。



人生で様々な経験(点)を積み重ねた結果、 それらの点と点はやがてつながり、未来で大きな力になると信じて、彼は今と向き合う意思を強く表明しました。



私たちは「Create The BEST CX "日常を便利に。新しい顧客体験を創造する"」をミッションに掲げています。



点と点を結ぶと線が現れるように、生活者の身近にあるコミュニケーションプラットフォームを活用してヒトと企業を繋ぎ、分断したコミュニケーションを1つにまとめていきたい、そんな想いを込めてつけた社名です。



これからの時代にあった新しい体験価値を創造していきます。



【会社概要】

社名:DOTZ株式会社

本社所在地:〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル4F

代表:代表取締役社長 稲益 仁

設立:2020年11月

公式サイト:https://dotz.co.jp/



<本リリースに関するお問い合わせ先>

DOTZ株式会社 パッケージソリューション事業本部

担当:竹澤

メールアドレス:info@ziinie.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/14-15:16)