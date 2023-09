[株式会社ウィザス]

「ダナン大学・越韓情報通信技術大学」「NiX Education」「ウィザス」の三者間でMOAを締結しました



株式会社ウィザス(本社:大阪市中央区、代表取締役社長:生駒富男、以下「ウィザス」) は、ダナン大学傘下の越韓情報通信技術大学(所在地:ダナン、学長:Huynh Cong Phap、以下「VKU」)およびNiX Education(本社:ハノイ、CEO:Nguyen Trong Nghia、以下「NiX」)とMOAを締結しました。







調印式の様子 / 写真中央:VKU/Tran The Son副学長、同左:NiX/ Nguyen Trong Nghia CEO、 同右:当社代表取締役社長/生駒富男





ダナン市で行われた調印式には、VKUからTran The Son副学長、NiXから Nguyen Trong Nghia社長、当社からは代表取締役社長生駒をはじめとする、本プロジェクト関係者が参加しました。



VKUとNiXは昨年、VKUの学生を対象とした「ITエンジニア育成プロジェクト」をスタートしました。本プロジェクトは、高いITスキルと日本語運用力、日本企業で働くための思考力、スキルを養い、即戦力となる人材の育成を目標としています。この度、プロジェクトが順調に運営されていることを踏まえ、新たに第2期のプロジェクトが開講します。それに伴い、日本語教育の更なる充実を図るため、当社も本プロジェクトに参画する運びとなり、今回のMOA締結に至りました。

当社グループは40年以上にわたる日本語教育実績やノウハウ、リソースを活かし、即戦力となる日本語能力の高いITエンジニアの育成を通して、ベトナムにおける日本語教育の質の向上と学生への就労機会提供の領域でプロジェクトへ貢献します。また、日本国内のIT人材不足の解消にも寄与しながら、グループグローバル事業の更なる拡大を図っていく所存です。





【基本情報】

越韓情報通信技術大学(VKU)

Vietnam Korea University of Information and Communication Technology, the University of Danang

国家重点地域大学であるダナン大学の加盟大学。情報技術、通信、デジタル経済分野における集中的な研究、トレーニングを提供。

https://vku.udn.vn/



NiX Education

「IT×日本語」を軸にベトナム国内の主要大学と連携し、IT人材育成事業を展開。高いITスキルと言語運用力に注力し、在学期間中から日本のIT企業とベトナムの優秀な人材を繋ぎ、大学卒業後、即戦力として活躍できる人材へ就労の機会を提供。

https://nix.edu.vn/home-page-jp/



株式会社ウィザス グローバル事業

留学生や日本で働く外国人への日本語教育、日本語講師の育成、通訳・翻訳業務や高い語学力を持つ人材派遣、外国人の採用から就労・生活支援等のサービスをワンストップで提供。インバウンドの推進など世界のニーズを見据え、グローバル社会で活躍できる人や企業づくりのために、語学力や国際感覚の育成、人材育成や適材適所な人材登用を通じて、人や企業のグローバルコミュニケーションを実現。

https://www.with-us.co.jp/





