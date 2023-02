[株式会社アンフィルター]

フランスの老舗リキュール・シロップメーカーの【ジファール(Giffard)】は、日本におけるブランドアンバサダーに竹田英和氏(Bar霞町嵐/東京都)を起用することを決定しました。2023年3月より本格的にアンバサダー活動を始めて参ります。





ジファールはフランスを代表するリキュール・シロップメーカー。「一番の材料は素材そのものの味」をモットーに、世界85か国以上で展開しています。日本では株式会社コートーコーポレーションによって2021年にリキュールの輸入がスタート。2022年4月には小川珈琲株式会社がシロップの輸入を開始しました。



この度、日本国内での活動をサポートするブランドアンバサダーとして、Bar霞町嵐のオーナーバーテンダーである竹田英和さんを起用することが決定しました。



【竹田英和さん起用の理由】

2022年に行われたジファールのカクテル・コンペティション「ジファール・ウエスト・カップ」で初のジャパンファイナリストに選ばれたのが竹田さん。高い技術力、表現力でワールド・ファイナルでも大健闘しました。世界レベルのバーテンダーであることから、ジファールを広めていただけると確信しています。

また、竹田さんの「日本のバー文化に貢献したい」という思いは、ジファールの想いと共通しています。これからバー文化を共に盛り上げていきたいと思っています。





【竹田英和さん就任コメント】

「創業1885年、猛暑のフランスアンジェで生まれたリキュール&シロップを創る『Giffard』が主催するカクテル・コンペティション『Giffard West Cup』が2022年から日本初参戦となり初代チャンピオンとなりました。9月には日本代表として毎回フランスで開かれる世界大会に挑み、課題部門3位総合5位となり素晴らしい仲間と体験をしました。この経験を活かしてジファールの地球に優しいハイクオリティとそれを支えるパッションとファミリーの温かさをお伝えしたくて!

就任いたします。

次の世界大会までしっかりと日本にジファールのリキュールとシロップの素晴らしさを伝導することに尽力して、次のバトンをしっかりと繋げたいと思います!

日本には古来の乾杯の挨拶があります。

大和言葉で『弥栄』と言い『共に発展しましょう』という意味があります。

ジファールと日本のバーが共に発展することを願い、アンバサダー就任の挨拶とさせていただきます。」



弥栄





【竹田英和さんプロフィール】

西麻布 Bar霞町嵐 店主。バーテンダー歴20年 埼玉県出身。

テニスやスノーボードの選手時代を経て一転、バーの世界を目指す。

20年前に開店して一世風を靡していたBar霞町嵐に、初めて訪れた時に【嵐の様なBarを出す】と決意。

憧れ続けて30代初頭に嵐の店長として従事。2011年、三代目オーナーバーテンダーへ就任、現在に至る。



受賞歴

●World Class 2016 JAPAN Finalist

●THE BOTANIST FORAGED COCKTAIL COMPETITION 2016優秀賞

●BACARDI LEGACY COCKTAIL COMPETITION 2017 JAPAN FINALIST

●World Class 2017 JAPAN Finalist

●BEEFEATER MIXLDN 2017 JAPAN FINALIST

●第11回八戸市長杯COCKTAIL COMPETITIONクリエイティブ部門優勝

●BACARDI LEGACY COCKTAIL COMPETITION 2019 TOP20

●World Class 2019 TOP50

●2020 The SG Shochu ホームカクテルコンペ IMO部門入選

●2020シンガニカクテルコンテスト入選

●World Class 2021 JAPAN Semi-finalist TOP50

●CT SPIRITS JAPAN COCKTAIL CHALLENGE2021 SKYY VODKA部門Finalist

●World Class 2022 JAPAN Finalist

●Signature Cocktail Challenge部門優勝 総合3位

●Giffard West Cup 2022 Japan Final 優勝

●Giffard West Cup 2022 Global Final5位





【ジファールについて】

1885年、フランス、アンジェで創業されたジファールはフランスを代表するリキュール・シロップメーカー。5世代、135年にわたって、「味こそが最高の素材=The art of flavour」をモットーに、質の高いリキュールとシロップを作り続けています。

素材へのこだわりと、素材の持ち味を最大限に引き出す浸漬技術で、世界中のバーテンダーやバリスタから高い評価を得ています。

2023年のDrinks Internationalでは、ジファールはリキュール部門で Top Trending Brands No.4にランクイン。世界85か国に輸出され、World’s Best Bar Top 50や、Asia’s Best Bar Top 50などのバーで使用されています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/27-16:16)